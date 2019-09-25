Самому интереснее: почему туристы убивают турфирмы

Власти Великобритании пытаются облегчить судьбу клиентов старейшего британского туроператора Thomas Cook, объявившего 22 сентября о своем банкротстве и оставившего 600 тысяч туристов за рубежом. Как сообщило сегодня РИА «Новости», спасены уже 95% отдыхающих, доверившихся разорившемуся туроператору.

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Thomas Cook предоставлял широкий спектр услуг, но безуспешные попытки оператора с 197-летней историей удержаться на плаву и успеть за конкурентами не увенчались успехом. Он пал вслед за другими крупными туроператорами, в том числе и российскими, не сумев противопоставить ничего нового сервисам для самостоятельного планирования путешествий — крупнейшей компанией в индустрии туризма сейчас остается 22-летний Booking Holdings, владелец сервиса по самостоятельному бронированию билетов и гостиниц.

Банкротство Thomas Cook россиянам не показалось неожиданным — в нашей стране уже пережили череду разорения крупных и, казалось, надежных турфирм. В июле 2018 года о банкротстве объявил один из первых российских туроператоров DSBW-Tours, который был на рынке с 1991 года. В сентябре 2018-го в той же ситуации оказалась компания «Натали Турс».

Проблема в том, что современные путешественники все реже прибегают к услугам туроператоров.

Сервисы по подбору туров уже не так интересны, как раньше — для большинства людей, владеющих хотя бы английским языком, путешествовать самостоятельно, а не приехать на автобусе в гостиницу «Все включено», куда занимательнее.

Эксперты считают, что банкротство туроператоров нельзя связывать с только ростом интереса людей к самостоятельным путешествиям. «Если бы это как-то повлияло на целую индустрию, мы бы не видели на биржах рост акций других крупных транснациональных туристических холдингов», — заявила «Газете.Ru» исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Однако мнение представителей индустрии туризма не подкрепляют исследования специалистов по статистике.

24 сентября директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин заявил, что по результатам исследования среди совершеннолетних граждан, прошедшим летом 80% россиян решили продумать свой отдых самостоятельно и не прибегали к услугам агентств по организации путешествий. 23% из них объяснили, что услуги турфирмы оказываются слишком дорогостоящими, а 9% сослались на недоверие к турагентам — они опасаются возможного обмана.

Среди немногих ощутимых плюсов агентств, предоставляющих полных спектр услуг, остается решение вопросов с оформлением документов, если речь идет о поездке в страну, где нужна виза, а также поиском выгодных предложений по авиаперелетам.

По крайней мере, именно так кажется на первый взгляд — потому что все эти вопросы россиянам оказывается легко решить, не прибегая к помощи посредников. Покупки билетов на самолеты и поезда осуществляются через соответствующие сервисы, к тому же, ни одно туристическое бюро не предложит вам полететь лоукостером, что можно легко осуществить, если у вас нет большого количества багажа. К тому же, крупные авиакомпании часто организовывают различные распродажи билетов, так что те, кто задумывается об отпуске раньше, чем за две недели до непосредственного вылета, обычно приобретают билеты по очень выгодной цене — и не на чартерный рейс.

Напрашивается очевидный вывод: если бы туристы Thomas Cook организовывали путешествие самостоятельно, им не пришлось бы ждать помощи от государства — за гостиницу, перелет и прочее они уже заплатили бы сами, не полагаясь на репутацию фирмы, так что не лишились бы ни жилья, ни возможности улететь домой в запланированное время.

Если возвращаться к вопросу трансфера из аэропорта в гостиницу, можно убедиться, что организованные автобусы чаще всего имеют весьма отдаленное отношение к финансовой выгоде и личному комфорту. В последнем легко убедиться если вы когда-нибудь ездили на одном из них. Потому что турфирма с высокой долей вероятности не забудет включить в пакет трансфера услуги гида, чья главная задача — рассказать вам о местной сувенирной продукции и научить паре фраз, которые вы, скорее всего, забудете к концу поездки. И вас даже трудно будет в этом обвинить — стоит только принять во внимание недосып из-за неудобного времени вылета, пары часов задержки чартера и томительного ожидания момента, в который вся группа, летевшая с вами, не соберется в одной точке.

Международные сервисы такси предоставляют возможность доехать до места, которое вы зарезервировали, дешевле, чем включенные в стоимость тура автобусы.

Заполнение необходимых бумаг тоже не представляет проблемы, если вы следуете инструкциям на бланках-примерах, размещенных на всех официальных сайтах консульств. Сколько бы денег за «помощь» во время оформления вы ни отдали, основной процент документов придется собирать самостоятельно, а поставить пару галочек и написать собственное имя латиницей не станет невыполнимой задачей для человека, который может читать и писать.

Поэтому все больше людей сейчас даже не вспоминают о сервисах туроператоров — кредит доверия к себе выше, чем очередным подрядчикам, а организация запоминающегося приятными моментами отпуска на ваш персональный вкус отнимет не так много времени.