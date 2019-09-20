Последняя леди Союза: почему Раису Горбачеву любили на Западе

20 сентября исполняется ровно 20 лет с тех пор, как из жизни ушла Раиса Максимовна Горбачева — последняя из первых леди СССР. Она во многом разделила судьбу своего мужа, Михаила Горбачева: ей пришлось в полной мере познать нелюбовь соотечественников, в том время как Запад ей восхищался. Сейчас, по прошествии многих лет, у нас есть возможность объективно взглянуть на ее роль в позднем СССР: в период потепления отношений Москвы с Западом жена Горбачева стала тем человеком, который показал всему миру человеческое лицо «империи зла» — она оказалась идеальной первой леди страны, только в самой стране этого никто не оценил.

Реклама

Ни в одном государстве мира функции первой леди никак не закреплены законом — однако они существуют негласно. Раиса Горбачева, став женой сначала генерального секретаря Компартии, а потом первого и единственного президента СССР, играла эту роль со свойственной ей скрупулезностью.

Первое, что бросалось в глаза — ее манера одеваться: советские женщины должны были называть ее иконой стиля и подражать ей, как американки копировали наряды Жаклин Кеннеди, но они слишком ненавидели супругу президента Советского Союза, чтобы признавать: Раиса Горбачева была примером хорошего вкуса.

Ее заботу о внешнем виде отмечал и муж — и с большой любовью, потому что для него она стала принцессой задолго до того, как обрела статус первой леди. «Простая семья, жили тяжело, иногда в вагонах, девять школ сменила, вечно в разъездах, — говорил он о Раисе Максимовне в интервью сайту kp.ru. — Но ее поведение, манеры, отношение к жизни, стиль — от принцессы! Для меня она всю жизнь оставалась загадкой. И ведь как любила красиво одеваться».

О Раисе Горбачевой говорили, что наряды для нее шил Ив Сен-Лоран — в конце 80-х, правда, уже находившийся не в лучшей своей форме. Однако первый и последний президент СССР это отрицает: по его словам, обшивали его жену мастера Дома моды на Кузнецком мосту.

Советским женщинам Раиса Горбачева старалась привить хороший вкус: именно благодаря ей в СССР начал издаваться Burda Moden. Листая немецкий журнал о моде, копируя выкройки из него и строча юбки и платья на своих кухнях, жительницы позднего Советского Союза могли бы быть благодарны ненавистной супруге генсека, разъезжавшей с ним по иностранным государствам. Но они об этом не думали. А ведь издательский дом Энне Бурды пришел в нашу страну после того, как Горбачева познакомилась с издательницей в Германии и пригласила ее в Москву.

Советских людей действительно раздражало, что Раиса Горбачева регулярно сопровождала мужа в зарубежных поездках — им было неприятно, что она путешествует и ходит в красивых нарядах, когда в стране в дефиците оказывается даже туалетная бумага. А первая леди тем временем свободно говорила по-английски с Маргарет Тэтчер, которая, к слову, ей восхищалась, и Нэнси Рейган.

Правда, для супруги Рональда Рейгана Раиса Горбачева оказывалась слишком сложным собеседником: кандидат философских наук, она любила рассуждать о государственном устройстве и преимуществах социалистического строя, а не о мужьях и детях.

«После почти дюжины наших встреч в трех разных странах основное впечатление, которое осталось у меня от Раисы Горбачевой, — что она никогда не перестает говорить. А точнее сказать — читать лекции, — писала в своих воспоминаниях Нэнси Рэйган — Иногда темой был триумф коммунистической системы, иногда — советское искусство, а чаще всего — марксизм-ленинизм. Один или два раза она даже прочла мне лекцию о недостатках американской политической системы».

Раиса Максимовна Горбачева много занималась благотворительностью — то есть тем, чем и положено заниматься классической первой леди. Для нее выполнять эту роль было настоящей работой. В конце 80-х вместе с академиком Лихачевым она основала Советский фонд культуры и заботилась о возвращении культурных ценностей из-за границы, благодаря ей были открыты музеи Николая Рериха, Марины Цветаевой и Андрея Рублева, она курировала восстановление храмов, хотя и читала когда-то курс научного атеизма.

Раиса Горбачева помогала детям, пережившим аварию на Чернобыльской АЭС, шефствовала над Центральной детской больницей в Москве и была почетным председателем международной ассоциации «Гематологи мира — детям» (Институт детской гематологии и трансплантологии сегодня носит ее имя). В 1986 году она посетила Чернобыльскую АЭС после аварии. Впоследствии будут высказываться предположения, что именно это стало причиной диагностированного у нее в 1999 году лейкоза.