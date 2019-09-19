Лицо свингующего Лондона: Твигги исполнилось 70 лет

Короткая стрижка, хрупкая фигура и огромные глаза: в 60-е годы именно так выглядела самая знаменитая фотомодель в мире – та, кого называли бы супермоделью, если бы тогда уже был придуман такой термин. Англичанка по имени Твигги стала настоящей иконой 60-х благодаря не самой типичной для красотки внешности, однако именно она принесла ей колоссальный успех, которым она сумела грамотно распорядиться. Сегодня ей исполнилось 70 лет, и она являет собой пример женщины, которая сумела красиво и достойно вступить в свой пенсионный возраст – и гордится этим.

Реклама

Настоящее имя супермодели 60-х, известной всем под именем Твигги – Лесли Хорнби. Она родилась и выросла в пригороде Лондона и стала знаменитой по чистой случайности. В 1966 году дочь типографской работницы и плотника, с ранних лет влюбленная в моду и самостоятельно шившая для себя одежду, как-то раз пришла в одну из модных лондонских парикмахерских. Ее владелец, знаменитый стилист Леонард Льюис, как раз искал моделей для того, чтобы опробовать на них новую короткую стрижку – 16-летняя Лесли Хорнби и стала одной из них. Результат сфотографировал для Льюиса профессиональный фотограф Барри Латиган: после того, как снимок попался на глаза модному обозревателю Daily Express Дейдре Макшарри, она заявила, что хочет встретиться с этой девушкой.

Макшарри договорилась о новой фотосессии для юной жительницы лондонского пригорода.

Получившийся снимок был опубликован в издании с подписью «Лицо 66-го». «Дитя кокни с лицом, которое создано для того, чтобы обернуться тысячей других… И ей всего лишь 16». С этого началась блестящая модельная карьера «ребенка кокни».

Она была недостаточно высокой для модели – ростом всего 167 см, — а весила всего 51 кг. Хрупкая мальчишеская фигура, короткая стрижка, большие наивные глаза, — этот образ никак не напоминал тогдашних икон стиля, таких, как француженка Бриджит Бардо или итальянка Софи Лорен. Твигги абсолютно перевернула представления о красоте молодежи 60-х – она стала олицетворением «свингующего Лондона». Через месяц после публикации в Daily Express она оказалась на обложке Vogue. Через год окажется, что она уже сделала 13 фотосессий для разных изданий самого влиятельного модного журнала.

Когда в 1967 году Твигги прилетела в Нью-Йорк, это событие освещалось прессой так, будто она суперзвезда. Впрочем, она ей и была: ее лицо можно с полным правом называть одним из самых узнаваемых в XX веке. The New Yorker, Life и Newsweek называли ее феноменом 67-го, она снималась во Франции, Японии и Америке, ее фотографировали Сесил Битон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц и Стивен Майзел.

Разумеется, у Твигги были и критики – они говорят, что своей излишней худобой она пропагандирует нездоровый образ идеальной фигуры. «Ее ноги напоминают мне двух разрисованных червей», — говорил, например, Марк Коэн, директор одного из магазинов женской одежды в Лидсе.

Сама Твигги позже оправдывалась перед критиками тем, что это была ее естественная стройность худосочного подростка. «Я была очень худой, но это была моя натуральная комплекция, — говорила она в 2006-м в одной из американских телепередач. – Я всегда питалась разумно – худоба была у меня в генах».

В 1970 году Твигги ушла из модельного бизнеса, объявив, что «нельзя всю жизнь быть вешалкой для одежды». Она занялась актерской и музыкальной карьерой, добившись некоторых успехов. Роль в музыкальном комедийном фильме 1971 года, например, принесла Твигги две награды «Золотой глобус», а участие в бродвейском мюзикле «Мой единственный» в 1983-м — номинацию на премию «Тони».

На протяжении жизни Твигги снималась на телевидении и в кино – в частности, она вела передачу «Топ-модель по-американски», — и записывала собственные музыкальные альбомы. А в 2010-х снова вернулась к карьере модели: теперь она вошла в статус возрастной модели, доказывающей, что этому бизнесу не мешают морщины и седые волосы.

К старению, как и своему весу, Твигги относится вполне разумно и прагматично: она одна из тех женщин, что принимают возрастные изменения как должное.

«Я не могу сказать, что обожаю свои морщины, но я совершенно точно научилась жить с ними, — сказала она как-то в интервью The Mirror. – Это естественно для человека, так что не имеет смысла мечтать о том, чтобы они исчезли».

В этом году Твигги получила почетный титул дамы за вклад в моду, благотворительность и искусство из рук Чарльза, принца Уэльского. На торжественное мероприятие она явилась в Букингемский дворец в белом брючном костюме Stella McCartney, лишний раз подтвердив: настоящей иконе стиля хороший вкус никогда не изменит.