Из любимчика в изгои: как Меган Маркл губит принца

Принц Гарри — когда-то самый любимый публикой член британской королевской семьи — принимает 15 сентября поздравления. Ему исполнилось 35 лет, и по этому случаю лента инстаграма наполнилась фотографиями младшего сына принца Чарльза и принцессы Дианы — в самых разных его проявлениях.

Приняла участие в этой акции и супруга Гарри, бывшая американская актриса, а ныне британская герцогиня Меган Маркл. Она выложила в официальном аккаунте герцогов Сассекских коллаж из фотографий мужа разных лет. «Ты отдашься служению вещам, которые тебя волнуют, так глубоко, что это вдохновляет меня каждый день. Ты лучший муж и самый замечательный отец для нашего сына. Мы любим тебя. Самого счастливого дня рождения», — говорится в поздравительном сообщении от Меган.

Дни рождения членов королевских семей в Великобритании никогда не остаются без внимания, но принц Гарри — особый случай. Любовь публики, в которой он купается всю жизнь, кажется безграничной — и совершенно иррациональной. Но на самом деле этому неподвластному объяснению с точки зрения здравого смысла чувству есть объяснение. И оно очень простое: любя Гарри, публика на самом деле продолжает обожать его мать, покойную принцессу Диану.

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Его старшего брата, принца Уильяма, с Дианой никогда не сравнивают. Гарри в каждом своем проявлении заставляет о ней вспомнить. Он обаятельный, хотя и без классической красоты в лице, открытый к людям, земной и какой-то человечный — совсем такой же, как его покойная мама.

В юности он позволял себе вытворять самые дикие поступки — и хотя ему приходилось извиняться, это было, скорее, для порядка, поскольку на самом деле никто на него особенно не злился.

Однажды он пришел на вечеринку в эсесовской форме — но никто и не подумал его обвинить в антисемитизме. Так же, как и когда папарацци сфотографировали его прыгающим голышом в бассейн в Лас-Вегасе: публика, скорее, позавидовала его способности веселиться, чем осудила за разнузданность.

Помимо этого, Гарри как-то признавался, что экспериментировал с наркотиками, из-за чего отец, принц Чарльз, даже отправлял его в реабилитационный центр. В другой раз папарацци пожаловался, что получил от Гарри по лицу. Но и тут симпатии были, скорее, на стороне будущего герцога Сассекского, поскольку в смерти его матери до сих пор винят уличных фотографов, преследовавших принцессу Диану. Долго сердиться на него не позволяет и тот факт, что принц Гарри всегда признает свои ошибки и готов принести свои извинения, как все обаятельные шалуны на свете.

Когда принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл, публика полюбила его еще больше — тогда британцам нравилось то, как открытый внук Елизаветы II рушит устои королевского дворца. Американская актриса, наполовину афроамериканского происхождения, состоящая в разводе и, разумеется, не исповедующая англиканство: члену британской королевской семьи, рассчитывающему когда-нибудь занять трон, пришлось бы распроститься с идеей жениться на такой женщине, но только не принцу Гарри.

Бабушка, королева Елизавета II, и сама ради него нарушила давний обычай — на Рождество в свою резиденцию в Сандрингем она пригласила Меган Маркл, хотя та тогда еще не была женой ее внука. Можно только представить себе, как неприятно было Кейт Миддлтон, которая такой чести до свадьбы с принцем Уильямом не удостаивалась

Принцу Уильяму приходится свято и усердно хранить традиции — будущему королю следует держать себя в руках, а прессу — на отдалении. Принцу Гарри, который с рождением третьего племянника оказался на шестым в очереди на престол, можно позволить себе расслабиться.

Во всем этом есть только одна проблема, и имя ей — Меган Маркл.

Жена принца Гарри и мать его сына Арчи, которому сейчас чуть больше четырех месяцев, все чаще и чаще вызывает недовольство британцев. Если нарушение королевского протокола со стороны принца Гарри воспринималось англичанами как милое ребячество, то Меган Маркл проявляет неуважение к традициям: что позволено британскому аристократу, то не дозволено иноземной актрисе. Сейчас младшего сына принцесса Дианы начинают критиковать всю больше: образ его матери в глазах народа заслонила его жена — любящая роскошь, навязывающая ему свои правила жизни и откровенно предпочитающая обществу британских аристократов своих друзей из мира шоу-бизнеса. А это уже выглядит со стороны Гарри как предательство.