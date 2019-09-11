Традиции и неврозы: почему в России стали меньше разводиться

Росстат сообщает, что в России стали реже разводиться. Согласно официальным данным, опубликованным ведомством, в этом году на 1000 заключенных браков пришелся только 621 развод. Это на 12% меньше, чем в 2018 году, когда на то же число поженившихся пришлось 705 разведенных пар.

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Авторы исследования статистической службы отметили регионы, в которых было зафиксировано наибольшее и наименьшее количество разводов — в Ленинградской области брак расторгло 889 семей, конкуренцию ей смогла составить Сахалинская область, где за 2019-й разошлось 878 супружеских пар. Самыми крепкими Росстат признал семьи на Северном Кавказе (в Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии), а также в Тыве. Рекордсменом с самым низким показателем бракоразводных процессов в стране стала Чечня — на население почти в 1,5 миллиона человек пришлось всего 147 разводов.

Можно предположить, что полученные низкие результаты связаны в традициями этих областей, где в семьях не принято разводиться по тем поводам, которые, к примеру, в Ленинградской области общество сочло бы удовлетворительными.

В Чечне задача не дать семьям распасться поставлена на самом высоком уровне — в июле 2017-го глава республики Рамзан Кадыров организовал деятельность так называемой «комиссии по примирению семей». В задачи этой организации вошло разговаривать с парами, которые подавали заявление на развод, а также с теми, кто уже разошелся.

Те, кто испытывает проблемы в семье, могут позвонить на телефон горячей линии и обсудить беспокоящие их моменты с муллой. После этого пару ставят на учет и следят за тем, чтобы она не разошлась. За месяц по указу Кадырова помирилось около 1000 семей. По законам ислама, не могут воссоединиться только те супруги, которые разводились друг с другом три раза. В этом случае оформляется «развод без права возврата», а бывшие уже никогда больше не смогут зарегистрировать брак.

Впрочем, во всех остальных регионах, где развод считается обыденным явлением, не раскалывающим отношения в социуме, расторгнуть брак тоже не слишком просто. Если даже предположить, что пара не успела завести детей до того ,как развестись (то есть вопрос получения опеки отпадает), у нее, скорее всего, успевает появиться определенное совместно нажитое имущество. Его можно разделить без участия посторонних, если бывшие супруги в состоянии договориться друг с другом — тогда они могут просто заверить письменное соглашение у нотариуса, и их раздел имущества будет законным.

Тем не менее, если у пары возникают споры, с которыми они не в состоянии разобраться самостоятельно, ей нужно обратиться в суд и отстаивать свои права с помощью адвокатов. Существуют и варианты, при которых одна из сторон может на согласиться на развод через ЗАГС — в таком случае также придется обращаться в судебные органы.

Для большинства людей развод в принципе представляет собой тяжелый психологический процесс, помноженный на детские травмы, комплексы и самые разнообразные неврозы.

Особенно нелегко приходится людям, для которых брак (возможно, на примере отношений их родителей) должен быть один и на всю жизнь — их иллюзии разрушаются особенно болезненно.

Возможно, именно поэтому люди стали намного реже регистрировать свои отношения в официальных органах, а все большей популярностью пользуется гражданский брак, кажущийся меньшим грузом ответственности. По данным Росстата на август 2019-го, в этом году зарегистрировано наименьшее количество разводов и свадеб за последние 30 лет.

Несомненно, многие до сих пор убеждены в том, что крепкие отношения не могут существовать без кольца и соответствующего свидетельства, о чем говорят результаты июльского опроса ВЦИОМ. При этом,основному проценту аудитории, голосующей в пользу заключения брака в ЗАГСЕ, больше 60-ти лет, а это, как правило, не та возрастная группа, которой рассказывают про печально известный казенный «корабль вашей любви, плывущий по волнам жизни».