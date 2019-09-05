Крепкий старик: как 94-летний премьер Малайзии спасает страну

На прошедшем в четверг пленарном заседании Восточного экономического форума в числе других мировых лидеров выступил один из самых опытных политиков мира – премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Главу государства можно назвать лидером с колоссальным опытом с полным правом: премьер-министр одной из крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в политике более пятидесяти лет.

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Махатхир Мохамад, поразивший собравшихся неожиданной для своего возраста бодростью и ясностью выражения своих мыслей, старше британской королевы Елизаветы II на год: ей 93 года, а премьер-министру – 94. Он родился в семье школьного учителя в городе Алор-Сетаре, штат Кедах, 10 июля 1925 года, когда жители Малакки еще не помышляли о независимости.

Врач по образованию, он пришел в политику в 1946 году – сегодня люди, родившиеся тогда, уже воспитывают внуков.

Вступление в Объединенную малайскую национальную организацию было началом его политической карьеры. Тогда же он стал членом парламента от этой организации, однако был исключен в 1969-м – за критику действующего премьер-министра Абдул Рахмана.

В 1972 году, однако, правительство Малайзии возглавил другой премьер – Абдул Разак, — при котором депутатский мандат Мохамаду вернули.

Махатхир Мохамад – опытный политик еще и потому, что уже руководил правительством Малайзии с 1981 по 2003 год, будучи президентом партии ОМНО. На эти годы в стране пришелся небывалый экономический подъем – сегодня говорят о том, что именно при Мохамаде страна буквально расцвела.

За 22 года Малайзия превратилась из постколониальной страны, которая может предложить рынку лишь кокосовую койру, пальмовое масло и тростниковый сахар, в экспортера самых разнообразных промышленных товаров. Не стоит забывать и о знаменитых небоскребах – башнях Петронас, построенных в Куала-Лумпуре в 1996 году как символ будущего процветания Малайзии. К концу правления Махатхир Мохамад практически стал отцом нации: между собой люди даже не называли его по имени – достаточно было только буквы «М».

Увы, после ухода Мохамада с поста премьер-министра в 2003 году его преемники не смогли сохранить заложенную им базу для светлого будущего. Всему виной коррупция – именно из-за того, что последующие премьер-министры интересовались больше собственным благополучием, чем благосостоянии нации, в прошлом году в возрасте 92 лет Махатхир Мохамад пошел на выборы от оппозиционной коалиции, чтобы сместить с поста Наджиба Разака, премьер-министра и главу правящей партии ОМНО, которая управляла страной с момента ее независимости и которую раньше сам Махатхир Мохамад и возглавлял.

На выборы 2018 года политика привел коррупционный скандал, в котором оказался замешан премьер-министр Наджиб Разак – сын Абдула Разака, который был вторым премьер-министром в истории независимой Малайзии. Его заподозрили в присвоении как минимум $1 млрд из государственного инвестиционного фонда Malaysia Development Berhad. Коррупцию Мохамад винит в том, что для граждан Малайзии непомерно выросла стоимость жизни: он пытался вразумить Наджиба Разака – но это не сработало, и тогда он решил победить его партию на выборах.

В 92 года Мохамад пошел против родной Объединенной малайской национальной организации, которая – во многом благодаря и его стараниям – занимала большинство в парламенте с 1957 года.

Человек, который создавал могущество правящей партии, решил сам же ее и разрушить – потому что считал, что ее глава грабит граждан.

Позже в интервью Time, уже снова заняв пост премьер-министра, Мохамад признается: он ждал, что Наджиб Разак будет прекрасным главой правительства, потому что его отец был настоящим национальным лидером.

«Я думал, он будет, как его отец, но он оказался совсем другим. Он думает, что с деньгами он может все. Но поскольку у него их не было, он решил красть огромные суммы денег. Ко мне приходили делегации, просили: «Пожалуйста, сделай что-нибудь». Я пытался дать ему совет. Он не сработал. Так что я решил пойти против него», — сказал он.

Когда Махатхир Мохамад победил на выборах страна ликовала.