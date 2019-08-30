«Нет семьи, нет нормальной жизни»: кто стал премьером Украины

Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.

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Гончарук уже выступил на первом заседании Верховной рады и заявил, что главная задача его кабинета министров — добиться экономического роста в стране. «В новом правительстве воровать не будут, — цитирует премьера издание ТСН. — Перед этим новым правительством стоит важнейшая задача — экономический рост. Не по 2-3 процента, а минимум по 5-7%. Это позволит нам приближаться к тому уровню, который сейчас приемлем в мире».

Как молодой амбициозный премьер будет добиваться целей, пока не известно, но он уже поразил наблюдателей внешним видом. Идеально сидящий костюм-тройка синего цвета в виндзорскую клетку, красный галстук, темно-синий платок с винно-красным принтом, аккуратно выглядывающий из верхнего кармана пиджака, манжеты белоснежной рубашки, выступающие из рукавов ровно настолько, насколько нужно, — у модных критиков к новому главе кабмина Украины не должно возникнуть никаких вопросов.

Нельзя сказать, что Алексей Гончарук так принарядился именно для заседания: изучение его фотоснимков дает основания считать, что он давний поклонник костюма-тройки.

Это можно назвать старомодным — в наше время, когда деловой дресс-код становится все менее формальным и даже политики не боятся время от времени появляться на публике без галстуков, приверженность троице «брюки-жилет-пиджак» кажется несколько вычурной. Однако нельзя не признать: надевая костюм-тройку, мужчина может не сомневаться в своей элегантности.

В подавляющем большинстве случаев на формальных мероприятиях Гончарук появляется в костюме-тройке: он может быть синим, темно-серым или даже голубым, но тогда уже в виндзорскую клетку, введенную в моду в начале XX века Эдвардом VIII, принцем Уэльским — тем самым, что впоследствии отказался от трона ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон.

Будучи крупным мужчиной, Гончарук сделал правильный выбор: жилет помогает визуально сделать фигуру стройнее и в целом оптически подтянуться. При этом ранние фотографии политика позволяют сделать вывод, что он умеет учиться на своих ошибках: на фотографии 2014 года, сделанной, когда 30-летний Гончарук вступил в партию «Сила людей», он одет в джинсы и белую рубашку, а волосы у него длиннее, чем сейчас — и выглядит он в этом возрасте простоватым пареньком.

Алексей Гончарук родом из Черниговской области — он родился и вырос в городе Городня. Высшее образование получил в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП).

Также Гончарук окончил Академию государственного управления при Президенте Украины, где получил степень доктора философии права. После учебы он устроился на работу юристом в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости, а затем основал свою юридическую фирму.

В 2009 году Гончарук возглавил общественную организацию, которая занимается помощью пострадавшим инвесторам, выступая за цивилизованный рынок строений, в котором учтены интересы всех задействованных лиц — и в первую очередь частных инвесторов. Продолжая работать в этом направлении, Гончарук получил должность заместителя генерального директора Первой Украинской Индустриально-Инвестиционной Компании, которая также работает с инвестициями в строительство. Позже он возглавил организацию, которая занимается разрешением споров в гражданских и хозяйственных правоотношениях.

Политическая карьера Гончарука началась в 2014 году — именно тогда во время парламентских выборов он присоединился к партии «Сила людей».

Некоторое время он проработал внештатным советником министра экологии и природных ресурсов, а также был советником у Степана Кубива, министра экономического развития и торговли.

В 2015 году Алексея Гончарука назначили на должность главы Независимого экспертно-аналитического центра, финансируемого Евросоюзом. Там он занимался улучшением инвестиционного климата и условий ведения бизнеса в стране.

Весной этого года, после выборов президента Украины, Гончарук присоединился к команде Зеленского, заняв позицию заместителя главы канцелярии президента. 21 июня он вошел в состав Национального инвестиционного совета Украины, а также Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Что касается личной жизни политика, о ней известно совсем мало. Как Украинской правде рассказал его знакомый, Алексей слишком увлечен своей карьерой, чтобы заводить семью. «Это человек, который одержим работой. Он фанатик! У него нет семьи, нет нормальной личной жизни. Он считает, что если много работать, то это принесет результат. Это плюс. А вот минус Леши — тщеславие. Назначение премьером для него — это триумф», — рассказал источник в беседе с UAportal.