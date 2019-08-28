Отчаявшиеся: кто разочаровал на открытии фестиваля в Венеции

close Модель Эльза Хоск Модель Эльза Хоск Arthur Mola/Invision/AP

Ангелы Victoria's Secret безуспешно пытаются привлечь к себе общественное внимание после отмены шоу марки в этом году. Однако одна из них — Эльза Хоск — пришла на красную ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля в таком образе, как будто она решила вовсе уйти из шоу-бизнеса. Да, конечно, 90-е вернулись в модную индустрию, но даже с учетом этого факта ее платье Etro нельзя назвать примером, достойным подражания. Отрицать выразительность тонких лямок и открытого торса, поражавшего воображение подростков 30 лет назад, бессмысленно, но что-то определенно пошло не так. Из-за странного материала, похожего на подкладочную ткань, подол и небольшой шлейф выглядели неопрятно, а в зоне живота появились складки.

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Верх платья, закрепленный на шее с помощью небольшой резинки, увеличил плечи шведской топ-модели примерно в два раза, а единственным украшением Эльзы Хоск стала моносережка.

При подобном минималистичном платье выход без каких-либо крупных аксессуаров выглядит необоснованным, так что если у нас были вопросы о том, что 30-летняя «экс-ангел» будет делать на ковре в Венеции еще перед стартом дорожки, теперь их стало только больше.

Изабели Фонтана

close Модель Изабели Фонтана Модель Изабели Фонтана Joel C Ryan/Invision/AP

Бразильская супермодель выбрала для мероприятия платье Alberta Feretti, которое, как и наряд Хоск, был будто призвано показать потенциальным рекламодателям, что она все еще в прекрасной форме, невзирая на смерть бренда Victoria's Secret, существенно продвинувшего ее карьеру.

Наряд Изабели Фонтана — настолько неудачный, что непонятно, с какой стороны нужно начать предъявлять к нему претензии.

Никаким аксессуарам — даже ужасным разноразмерным рыжеватым цветам у нее в ушах — не удалось перехватить внимание от платья, верх и низ которого оказались скреплены как будто по ошибке швеи с крайне проблемным зрением. Верх напоминал «растекшуюся» версию купальника, съехавшего на правом боку, отчего сразу стало заметно, что грудь 36-летней бразильянки далека от совершенства.

Далее можно спуститься взглядом по кривой молнии и перейти на юбку, заправленную наподобие нелюбимой смятой скатерти. И только когда вы думаете, что ваши мучения уже окончены, вы видите дополнительные пару метров юбки, непричастные к образу и сложенные, разумеется, в бант.

close Модель Иман Модель Иман Joel C Ryan/Invision/AP

Легендарную модель сложно критиковать — все же Иман за свою карьеру в моде и благотворительности сделала достаточно, чтобы с ней считались. Однако придется себя заставить —

со всем уважением к достижениям вдовы Дэвида Боуи хочется все же увидеть ее стилиста, решившего, что безразмерное платье из последней коллекции Valentino haute couture подойдет для одного из редких случаев, когда 64-летняя модель покажется на публике.

Количество перьев как будто должно было компенсировать отсутствие Иман на бале Института Костюма в Нью-Йорке в первый понедельник мая (темой был стиль кэмп). Но эти фасоны больше всего напоминают о «бабах» на чайники и престарелых поп-дивах отечественного шоу-бизнеса.

close Модель Марта Хант Модель Марта Хант Joel C Ryan/Invision/AP

30-летняя американская модель не смогла уйти дальше своих подруг, тоже решив не загружать своих стилистов сложными просьбами, поэтому она выбрала очередное платье Alberta Feretti, напоминающее принтом покрытие на советских полосках из песочного теста. Этот предмет гардероба казался сочетанием двух тенденций 20-х годов прошлого века — часть, закрывающая туловище, явно была вдохновлена танцовщицами кабаре, а низ, «прикрывающий» ноги, достался модели от полупрозрачной ночнушки какой-нибудь светской дамы.

Но если по отдельности в вышеперечисленных костюмных образах нет ничего плохого, то вместе они создают непередаваемо отвратительный эффект.

Недостатки образа можно перечислять бесконечно — подчеркнутая позой небольшая грудь, излишек ткани в районе бедер, которой, однако, не хватило для того, чтобы хотя бы номинально прикрыть пространство между ногами. И все же обсуждать что-либо, помимо безукоризненного телосложения Хант, совершенно не хочется. К сожалению, отдать предпочтение именно Alberta Feretti оказалось провальной идеей.