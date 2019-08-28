Мороженое для Путина: в Кремле не знают продавщицу на МАКСе

Президент России Владимир Путин угостил мороженым на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в городе Жуковский турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, при этом, купив угощение у той же самой продавщицы, что и в 2017 году там же на МАКСе.

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Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в этой связи указал, что данное обстоятельство ничего не значит, поскольку ежегодно на мероприятии работают одни и те же люди. Турецкому лидеру Путин выбрал ванильное мороженое, а себе взял сразу два — шоколадное и сливочное, передает ФАН.

«Я вам скажу, что мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании. Многие компании повторно задействованы, и те, кто занимается торговлей мороженым, тоже. Честно говоря, я не знаю, это та же продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам», — подчеркнул представитель Кремля.

Стоит добавить, что за два года мороженое на МАКСе подорожало на 10 рублей. Пломбир стоил 60 рублей, а теперь 70, рожок — 150 рублей. В этом году за мороженое снова платил Путин. За покупку продавщица попросила 210 рублей, однако президент России дал ей пятитысячную купюру.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации»,

— указал президент на стоящего рядом главу Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

«Спасибо за щедрость», — ответил на это руководитель ведомства.

В сети же пользователи с юмором отреагировали на произошедшее, предположив, что эта продавщица мороженого «является сотрудником ФСБ в звании майора».

В середине прошлого месяца исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods показало, что россияне не откажутся в случае снижения доходов от покупки мороженого. При этом 12% респондентов покупают лакомство раз в неделю или чаще, 56% — каждую неделю, 21,9% — два раза, 8,5% — три раза, 4,1% — четыре раза, и примерно столько же — чаще.

В начале июля Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели неформальные переговоры за обедом на итальянской вилле Мадама. Меню политиков было составлено на основе рыбных блюд. На десерт же лидерам государств подали землянику с ванильным мороженым.

В июне нынешнего года перед началом пленарного заседания Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России лично заехал в резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина в Душанбе, чтобы поздравить его с 66-летием и подарить ящик пломбира.

«Приехал к вам чуть пораньше, чтобы поздравить с днем рождения. У нас такая необычная работа, которая заставляет и в дни рождения функционировать, исполнять свой долг. Я хочу пожелать вам всего самого хорошего, самого доброго. Мы вам привезли хорошие подарки и мороженое из Москвы, которые вы любите», — сказал Путин китайскому коллеге при приветствии.

Летом 2017 года Путин, покупая мороженое у павильона «Роскосмоса» на авиасалоне МАКС, пошутил над главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает НСН.

Президент выбрал себе стаканчик вологодского пломбира и отдал продавцу тысячу рублей, однако, когда она начала искать сдачу, президент решил угостить всех остальных.

Глава Минтранса Максим Соколов взял то же мороженое, что и президент, а Дмитрий Песков и Денис Мантуров попросили рожки.

«Проверьте, хватает ли», — попросил Путин, на что продавец извинилась и сказала, что сбилась со счета.

После этого Чемезов дал женщине пятитысячную купюру. «Прибыль в этом году у вас какая — 80 миллиардов. Можете себе позволить мороженое купить», — сказал Путин.

В 2016 году на саммит G20 в китайском городе Ханчжоу Путин также привез в подарок Си Цзиньпину ящик российского мороженого. Вскоре на пресс-конференции по итогам саммита G20 Путин сказал, что не помнит, какое мороженое подарил главе КНР.

«Если по‑честному, не буду врать, я не знаю, но вкусное. Китайцы сказали во Владивостоке, что вкусное: «Мы — говорят — в Китае очень любим». Мои ребята взяли и сказали, что все у них есть, мы готовы передать. Я говорю: «Передавайте, чего ждете? Пока сами не съели», — ответил президент на соответствующий вопрос журналиста.

А началось все с того, что чуть ранее в ходе встречи с инвесторами Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме Путин узнал, что граждане Китая не могут вывозить из России их любимое мороженое. После этого он пообещал привезти угощение в подарок Си Цзиньпину.