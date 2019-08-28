«Простите за истерику»: кто вступился за жену Макрона

Громкий скандал, разразившийся меду президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Бразилии Заиром Болсонару из-за насмешек последнего над первой леди Франции, набирает обороты. Теперь у обеих сторон конфликта появились свои сторонники.

Бразильский писатель Пауло Коэльо опубликовал в своем твиттере видеообращение к гражданам Франции, в котором попросил у них прощения за поведение лидера своей страны.

«Это немного грустное видео снято, чтобы попросить прощения у моих французских друзей за возникший кризис, за, я бы сказал, истерику Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и его супруге… Простите меня, простите меня тысячу раз», — сказал Коэльо. По его мнению, сейчас, в разгар пожаров в тропических лесах Амазонии, «они только и могут, что оскорблять, отрицать, говорить не пойми что, лишь бы избежать ответственности». Писатель посетовал, что над Бразилией «сгустился мрак, который пройдет, как проходит ночь».

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Между тем, в поддержку Болсонару высказался другой авторитетный деятель – президент США Дональд Трамп. Он, правда, не стал комментировать личное оскорбление, которое нанес Жаир Болсонару Эммануэлю Макрону, но горячо поддержал его усилия по спасению горящих тропических лесов. «Он очень усердно работает над ликвидацией пожаров в Амазонии и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии. Это не легко. Он и его страна пользуются полной поддержкой США!» — написал Трамп в своем твиттере.

Конфликт между лидерами Франции и Бразилии разгорелся из-за опубликованного в фейсбуке коллажа, автор которого сравнил внешность первых леди двух стран 66-летней Бриджит Макрон и 37-летней Мишель Болсонару — его в минувшее воскресенье, 25 августа, оставил подписчик Болсонару в комментариях к его посту. «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару», — говорилось в подписи к коллажу. Автор его высказал предположение, что французский президент завидует бразильскому – видимо, потому, что у него более молодая супруга.

Оскорбительный для французского лидера коллаж не был удален – напротив, администрация Болсонару прокомментировала его в ироничном тоне.

«Не унижай парня. ЛОЛ», — такой оказалась официальная реакция офиса бразильского президента. Кто именно был автором комментария – сам Жаир Болсонару или кто-то из сотрудников его администрации — осталось неизвестным.

Эмманюэль Макрон не стал игнорировать оскорбление – реплику в соцсетях он прокомментировал на пресс-конференции. Говоря о конфликте с Болсонару, он назвал высказывания о его супруге «крайне невежливыми». Что я могу сказать? Это очень грустно. Это грустно, в первую очередь, для Бразилии и ее народа», — отозвался Макрон.

Президент Франции выразил надежду, что «у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей». «Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — заключил Эммануэль Макрон.

Основа для конфликта между Эммануэлем Макроном и Жаиром Болсонару была заложена, когда бразильский президент пришел в негодование из-за предложения французского лидера обсудить проблему лесных пожаров в Амазонии на полях G7. Он обвинил его в «колониальной ментальности» и предположил, что Макрон преследует какие-то свои личные цели.

После этого президент Франции заявил, что Бразилия не выполняет свои обязательства, связанные с борьбой против изменения климата.

Тем не менее, Эмманюэль Макрон пообещал: страны «большой семерки» направят Бразилии помощь на тушение пожаров в размере 20 млрд евро. В ответ на это глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони заявил, что Бразилия откажется от помощи. Однако позже Жаир Болсонару сказал, что подумает над предложением, если президент Франции откажется от оскорблений в его адрес.

«Прежде всего господин Макрон должен отказаться от оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. Во-вторых, у меня есть информация, что наш суверенитет над Амазонией остается открытым вопросом», — заявил Болсонару журналистам.