Спор с ЗАГСом: суррогатная мать родила для Васильевой

Бывшей главе департамента имущественных отношений министерства обороны РФ Евгении Васильевой удалось зарегистрировать ребенка, рожденного суррогатной матерью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Мещанский районный суд Москвы.

«Исковое заявление Васильевой Евгении Николаевны к управлению ЗАГС города Москвы удовлетворено», — заявила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. При этом подробности иска она не уточнила, аргументировав это тем, что он касается частной жизни бывшей чиновницы. Адвокат Васильевой Хасан-Али Бороков эту информацию комментировать отказался.

Евгения Васильева обратилась в суд, когда в ЗАГСе Хамовнического района Москвы ей отказали в просьбе зарегистрировать ее ребенка. Об этом также сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник в окружении экс-чиновницы.

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По словам собеседника агентства, в 2018 году Васильева обратилась в Хамовнический ЗАГС с заявлением о регистрации мальчика. Ребенок был рожден по программе суррогатного материнства, и Васильева выступила с просьбой записать ее матерью мальчика, предоставив соответствующее согласие суррогатной матери. Однако в государственной регистрации рождения ребенка бывшей чиновнице отказали, объяснив это тем, что ребенок, рожденный суррогатной матерью, может быть зарегистрирован только супружеской парой и его родителями могут быть записаны только муж и жена. Евгения Васильева на тот момент в зарегистрированном браке не состояла.

«В связи с отказом Е. Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГС в государственной регистрации рождения ребенка, и обязал зарегистрировать ребенка с указанием в качестве матери Е.Васильевой», — заключил собеседник агентства.

Вскоре в СМИ сообщили о роскошной свадьбе Васильевой с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, в паре с которым несколько лет назад она оказалась в центре коррупционного скандала.

Одним из первых это подтвердил телеведущий Андрей Малахов.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!», — написал Малахов в своей авторской колонке журнала StarHit.

Также телеведущий вспомнил, что когда-то брал у Васильевой интервью, когда она находилась под домашним арестом, будучи фигуранткой уголовного дела «Оборонсервиса». Телеведущий рассказал, что забыл в ее 13-комнатной квартире в Молочном переулке «коричневый галстук от Тома Форда». «Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — добавил Малахов.

В ноябре 2012 года Евгению Васильеву и других сотрудников «Оборонсервиса» задержали по подозрению в организованном мошенничестве и хищении государственного имущества на сумму более 350 млн рублей.

В результате на все имущество Васильевой наложили арест, и в октябре 2013 года ей было предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества, легализации преступных средств, злоупотребления и превышения должностных полномочий и хищения госсредств в особо крупных размерах на занимаемой должности в оборонном ведомстве. Суд над Евгенией Васильевой продолжался 10 месяцев. В это время она находилась под арестом в своей квартире, успев выпустить сборник стихов и организовать выставку своих картин.

Скандал стал причиной отставки министра обороны Анатолия Сердюкова, который прошел фигурантом уголовного дела по статье «Халатность». Однако в феврале 2014 года дело в отношении Сердюкова было закрыто — бывший министр попал под амнистию к 20-летию Конституции РФ.

Васильеву признали виновной в мошенничестве при продаже активов военного ведомства и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она пробыла в колонии ровно 34 дня, и в 2015 году ее условно-досрочно освободили за возмещение ущерба пострадавшей стороне в кратчайшие сроки. После освобождения Васильева поступила в магистратуру факультета искусств МГУ и занялась ювелирным бизнесом.