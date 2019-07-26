На крикет с мужиками: как развлекается Тереза Мэй

Тереза Мэй стала новой героиней таблоидов, за которой охотятся папарацци. 25 июля бывшего премьер-министра Великобритании сфотографировали на матче по крикету вместе с экс-сотрудниками ее правительства, подавшими в отставку сразу после ее официального ухода.

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Экс-премьер наслаждалась игрой Англии против Ирландии на стадионе вместе с бывшим министром юстиции Дэвидом Гоком и министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грегом Кларком. На матче также присутствовал глава ее штаба Гэвин Барвелл, однако Филиппа, супруга Терезы, видно не было — возможно она решила провести один из самых жарких дней лондонского лета только в компании бывших сослуживцев.

Как и многие британцы, Мэй с интересом следит за игрой английской команды по крикету, несмотря на то, что многие спортивные фанаты по всему миру сходятся во мнении, что это удивительно скучная игра с огромным количеством правил — еще более занудных, чем в бейсболе, хотя, казалось бы, это невозможно. Теперь, после переезда из дома 10 по Даунинг-Стрит, Тереза Мэй, наконец, может сидеть с чашкой в огромных солнечных очках, не спорить с парламентариями и не отражать атаки лидера оппозиции Джереми Корбина на бесконечных заседаниях по Brexit. Как бы она ни старалась показать перед уходом, что она не собирается покидать парламент, можно только представить, как она на самом деле устала.

Недавно таблоид The Sun опубликовал материал, в котором были проанализированы фотографии Терезы Мэй, сделанные в ее первый и в последний дни на посту премьер-министра.

Издание утверждает, что множество бессонных ночей, многочисленные перелеты для встреч с иностранными лидерами и посещения международных саммитов добавили Мэй значительное количество морщин и увеличили мешки под глазами. На снимках 2016 года бывший лидер консерваторов, которая для своей первой речи иронично выбрала ожерелье в виде крупной цепи, как будто осознавая всю ответственность новой должности, действительно выглядела более воодушевленной, чем несколькими годами позже.

В тот момент она еще не знала, что члены парламента трижды не одобрят ее план по выходу из ЕС, и ее глобальные обещания британцам так и не исполнятся. Изменения во внешности можно было бы объяснить возрастом и влиянием беспощадного времени, если бы рядом с ней оба раза не позировал ее муж — кажется, что Филипп совершенно не изменился.

Стресс и недосып, несомненно, повлияли на внешность и эмоциональное состояние женщины — помимо журналистов это заметили и ее коллеги. 24 июля один из представителей Северной Ирландии в парламенте Найджел Доддс взял слово на серии вопросов и ответов Мэй и пригласил ее в гости, буквально сказав, что там «есть где прогуляться».

25 июля стало известно, что в тяжести труда премьер-министра не сомневается даже глава государства, королева Елизавета II. Борис Джонсон рассказал представителям СМИ, что когда он приехал в Букингемский дворец, чтобы получить разрешение на формирование своего правительства, королева сказала ему, что «не представляет», кому захочется выполнять эту работу.

А пока госпожа Мэй наслаждается свободой, британские таблоиды раскрыли тайну ее браслета, который она надела в свой последний официальный день на посту премьер-министра вместе с насыщенно-синим юбочным костюмом.

Как сообщило издание The Sun, 24 июля Тереза махала рукой в украшении, когда-то принадлежавшим Маргарет Тэтчер, первой женщине-премьеру страны. Золотой браслет с крупными полудрагоценными камнями (кабошонами) в данный момент стоит £40 000. Он был выставлен на аукцион Christie's в мае 2019 года за £2 500, но неизвестный покупатель приобрел его за £40 000. Изначально браслет стал подарком для Тэтчер от ее мужа Дэниса — она надела его в свой первый день в качестве британского премьер-министра. Как он попал к Терезе Мэй, доподлинно не известно — сама она говорила в своем последнем интервью Daily Mail, что ей часто дарят украшения.

Крайне символично, что вторая женщина на этом посту решила отдать дань уважения своей предшественнице. Особенно когда в ее заключительном обращении к нации прозвучала фраза о том, что Мэй надеется, что она смогла стать достойным примером для маленьких девочек, которые поймут, что нет ничего невозможного (Brexit она, видимо, не имела в виду).