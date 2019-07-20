Принц из Белоруссии: что известно о детях Лукашенко

Самый известный член семьи Александра Лукашенко — его младший сын Николай, который с детства стал медийной личностью, появляясь рядом с отцом на мероприятиях и сопровождая его в зарубежных поездках. Совсем недавно 14-летний Николай в очередной раз отметился в России — 17 июля на службе в Спасо-Преображенском мужском монастыре Николай Лукашенко поставил свечи вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

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Николаю Лукашенко 14 лет, однако его уже включили в список самых завидных женихов Белоруссии. Визит президента Александра Лукашенко в Китай, который состоялся в апреле этого года, ознаменовался появлением Николая Лукашенко в новом образе — он заметно повзрослел и превратился из мальчика в весьма привлекательного юношу. Поразил он и умом, когда неожиданно произнес речь на китайском языке. Фото Николая быстро разлетелись по интернету, где его окрестили «белорусским принцем Уильямом» — впрочем, стоит отметить, что старший сын принца Чарльза не столь привлекателен, и к тому же давно женат.

«Коля Лукашенко выглядит лучше чем я когда-то мог и когда-то буду», — написал один из пользователей твиттера в ответ на опубликованное фото.

Николай, очевидно, планирует пойти по стопам отца и построить политическую карьеру: он с детства посещает форумы, политические встречи вместе с отцом и и сопровождает его в официальных визитах. В свои 14 он уже успел принять участие в переговорах с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими политиками.

Впрочем, в остальном он живет как вполне обычный мальчик. В одном из своих интервью Александр Лукашенко рассказывал, что его сын любит поиграть в компьютер, а точнее в танки. Среди серьезных увлечений Николая числятся зимние виды спорта — биатлон и хоккей. Он играет в команде «Грифоны», которая одержала победу в прошлогоднем турнире «Олимпийские надежды». Николай Лукашенко был признан лучшим бомбардиром этого турнира: только в одном финальном матче он забросил две шайбы.

Помимо всего прочего юноша играет на фортепиано и часто выступает на публике и принимает участие в концертах.

Имя матери Николая официально не разглашается, однако принято считать, что это бывший личный врач главы государства Ирина Абельская, которая пришла на эту должность еще в 1994 году. У нее есть сын Дмитрий, в компании которого периодически замечают и Николая Лукашенко.

Однако у Александра Григорьевича есть официальная супруга — Галина Родионовна, с которой он состоит в браке уже 43 года. Они знакомы еще со школы и поступили в один университет. С тех пор, как Лукашенко стал президентом, супруги перестали жить вместе. Галина предпочла остаться в родной деревне Рыжковичи, где и живет по сей день. О том, почему она приняла такое решение, — ничего не известно.

У Александра и Галины есть двое общих детей — 39-летний Дмитрий и 43-летний Виктор. Оба они учились в Белорусском государственном университете и закончили факультет международных отношений, а затем попали в специальное подразделение пограничных войск, где каждый из них дослужился до капитанского звания. С этого момента карьера старших сыновей президента пошла несколько разными путями, однако оба они прочно закрепились в окружении президента.

Старший сын Виктор избрал карьеру чиновника. Он работал в министерстве иностранных дел и был начальником отдела внешнеэкономических связей одного из крупнейших госпредприятий, а в 2005 году стал советником своего отца по национальной безопасности — и остается им по сей день.

Также с 2007 года он является членом Совета безопасности Белоруссии. У Виктора есть супруга и четверо детей.

Дмитрий Лукашенко с 2005 года занимает должность председателя центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», который занимается развитием спорта и здорового образа жизни всей страны. Также он является членом Национального олимпийского комитета Белоруссии и состоял в организационном комитете по подготовке и обеспечению участия белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх. Дмитрий также состоит в браке и воспитывает трех дочерей.