Позор с размахом: какие звезды разочаровали на неделе

В среду папарацци сфотографировали исполнителя выходящим из кофейни в Беверли-Хиллз в одежде его собственного бренда. Глядя на простейший смайлик, нарисованный на футболке, и шорты с логотипом Drew House, сначала хочется узнать,почему эмоционально нестабильный молодой человек решил, что ему удастся продавать футболки со смайликами и шорты с логотипами по $100 за штуку. Но мысль идет дальше, и

в голове вырисовывается некая благородная миссия — возможно все средства, собранные от продажи этой одежды, идут на спонсирование исследований заболеваний психики.

Все же за несколько прошедших месяцев мы не раз видели Джастина на улице, когда он плакал в компании своей 22-летней жены Хейли. Но судя по описанию философии бренда на официальном сайте, доходы от продаж пойдут на кофе Бибера: «Drew — это место, где ты можешь быть самим собой, бла-бла-бла. Одевайся так, как будто тебе все равно. Приходи расслабиться. Окей, пока».

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К сожалению, выбрать Джастина Бибера в качестве модели для его собственных коллекций — крайне неудачная идея: это просто похоже на то, что он сделал себе пару предметов гардероба, чтобы ему самому больше не пришлось ходить по магазинам. Потому что моду он явно не любит.

Рейчел Маккорд

Актриса стала героиней светской хроники 4 июля, когда отдыхала у бассейна в гостинице La Peer, а для многих американцев празднование Дня независимости предполагает наличие купальника. Вместо лаконичного красного бикини Маккорд выбрала модель, сразу напоминающую костюмы танцовщиц из «Суспирии» Луки Гуаданьино, манкини и занавески. Удивительное сочетание различных образов создало опасный ансамбль для отдыха в окружении камер хотя бы потому. что две «занавески» закрывали грудь, но держались так, что резко сгорбиться значило бы невольно поддержать движение #FreeTheNipple («Освободите сосок)».

К тому же, прямоугольная форма, которую создают красные завязки, уничтожает талию и даже фигуру типа «песочные часы» превратит в прозаичный глиняный кирпич.

Мэри Джей Блайдж

Girl. Why d'you look like a crow? pic.twitter.com/BviIrJRO5u — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 7 июля 2019 г.

Обычно ливанский модный дом Elie Saab радует тех, кто следит за ковровыми дорожками, но и у него случаются промахи, причем довольно заметные. Американская хип-хоп исполнительница Мэри Джей Блайдж тоже думала, что облегающий черный костюм с декольте, черными страусиными перьями на рукавах и блестящими сапогами до середины бедра составят сногсшибательный костюм.

Без малейшего преувеличения, она была права. Потому что видеть костюм вороны-доминанта с невероятно пушистыми руками в 2019 году мы не были готовы. Вы подумали, что образу недостает блеска? Не беспокойтесь, Блайдж тоже так решила — черный тонкий шарф, расшитый пайетками, скорее всего, не успели уничтожить после 2007 года, и здесь он показался певице подходящим вариантом. Лично нам эта логика напоминает традиционную пословицу «Сгорел сарай, гори и хата», потому что позориться нужно с размахом, нарощенными волосами и фиолетовыми тенями на глазах.

София Ричи

Living for the boot, dying cause its Sof Richie pic.twitter.com/z4vGpKsvU2 — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) 7 июля 2019 г.

Девушка, прославившаяся благодаря отцу, музыканту Лайонелом Ричи, и роману с отцом детей Кортни Кардашьян Скоттом Дисиком, формально считается моделью и на прошедшей неделе презентовала свою линию купальников в Малибу. Однако сейчас для нас куда важнее не что, а в чем. Ее ансамбль для презентации оказался странным, но предельно легко объяснимым — 20-летняя София выбрала очень короткое и облегающее черное бархатное платье и сапоги до колена из кожи питона.

Платье можно назвать откровенной отсылкой ко всем Кардашьянам, которые буквально легализовали эти модели для женщин с пышными формами, а обувь из кожи питона — для всей Калифорнии.

Жительница региона, где в декабре держится температура +19, а дождь считают стихийным бедствием, носит демисезонную одежду, если знает, что там, куда она направляется, будет кондиционер. И только в этом она права.