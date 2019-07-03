Трусы Бриджет Джонс: до чего дошла высокая мода

Dior

Когда итальянка Мария Грация Кьюри стала в 2016 году первой женщиной на посту креативного директора Dior, на нее возлагались большие надежды. Однако оправдывает их она весьма однообразно, хотя и не без претензии на интеллектуальность.

Сегодня критики говорят, что, когда Кьюри перестанет выпускать простые белые футболки с сомнительными надписями, позаимствованными из книг философов XX века, ее время в доме Dior подойдет к концу.

В этот раз показ коллекции из кутюрной линейки бренда был посвящен архитектуре, а открывала его одна из любимых моделей Марии Грации с андрогинной внешностью: на ней была футболка с принтом в виде вопроса «Одежда современная?», который задал архитектор и писатель Бернард Рудофски в 1944 году.

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Вся остальная одежда оказалась черной, а в качестве аксессуаров на всех моделей надели черные прозрачные вуали и асимметричные сережки. Вечером после показа произошло важное событие в карьере Марии Грации Кьюри — ее наградили Орденом Почетного Легиона. Видимо, все, что так или иначе затрагивает тему феминизма в модной индустрии, считают нужным поощрять престижными премиями, чтобы одежда, привлекающая внимание к женскому равноправию, не заплесневела на одном из складов легендарной марки.

Schiaparelli

Чтобы описать прошедший в Париже показ Schiaparelli, ставший дебютом для нового арт-директора марки американца Дэниела Роузберри, хочется вспомнить мем из твиттера:

секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пробовали смотреть шоу Schiaparelli?

По задумке режиссера показа перед началом дефиле 33-летний дизайнер вышел на середину подиума, сел за стол, надел наушники и начал рисовать эскизы нарядов, на создание которых у его мастеров ушли сотни часов работы.

Те, кто не видит в высокой моде отдельный жанр искусства, попытались осознать увиденное, подыскав сравнения, которые вернули бы зрителя с небес на землю. И нашли — одна из моделей напомнила им безразмерные «трусы Бриджет Джонс». Однако, если вспомнить, что прежде всего haute couture создан для демонстрации мастерства швей, такие приземленные отсылки к поп-культуре окажутся лишними.

Не стоит вспоминать и о традициях дома: фантазия у Дэниела Роузберри такая же буйная, как у основательницы дома, главной соперницы Коко Шанель Эльзы Скиапарелли. Однако самовыражается он по-другому — например, в метрах яркого шелка, причудливо закрученного вокруг манекенщиц. По словам модельера, он сознательно старался обойтись без ностальгии по прошлому и не ориентировался на старые коллекции Скиапарелли. Роузберри просто заявил: «Это новый реализм». Что бы это ни значило.

Iris Van Herpen

Если говорить о настоящем искусстве, показанном на прошедшей Неделе моды, то стоит упомянуть марку с уникальным стилем, который все больше напоминает о чудесах инженерной, а не дизайнерской мысли. Сегодняшняя высокая мода была бы неполноценна без такого бренда, как Iris Van Herpen, создающей не костюмы, а настоящие оптические иллюзии.

В этот раз конструкторы даже представили платье с двигающимися «крыльями», созданное в сотрудничестве с американским кинетическим скульптором Энтони Хоу.

Сама Ирис Ван Херпен объяснила журналистам, что на шоу вращение совершалось при помощи определенных механизмов, но конструкция платья предполагает, что оно будет оставаться в движении благодаря ветру.

Даже без специальных механизмов, позволяющих привести предметы гардероба в движение, Ван Херпен удалось сделать одежду коллекции будто летящей и струящейся благодаря особенным рисункам и росписи. Суммарно все эти аспекты и привели зрителей в состояние, определенное названием показа — «Гипноз».

Givenchy

И все же лучше всего модные дома продают не технологичную, а просто красивую одежду — и креативный дизайнер Givenchy британка Клэр Уайт Келлер это подтверждает. Ее любовь к лаконичности слилась с традиционно присущей Givenchy женственностью, но, в отличие от своего предшественника Риккардо Тиши, который на много лет погрузил дом в мрачную романтику, она смогла сосредоточиться на нуждах потребителя. В коллекции haute couture Уайт Келлер не обошлась без перьев и черно-белых силуэтов, но, стоит выделить крой юбок, работу с тканью и засилье пыльно-розового цвета, периодически больше уходящего в коралловый.

Отдельно от всех показов именитых или молодых марок поклонники звезд следили за главной гостьей шоу, которую уже называют живой легендой современной моды. Речь идет о 51-летней певице Селин Дион —

пару лет назад оказалось, что исполнительница обладает безупречным вкусом и способна носить невероятные образы.

Появление Селин Дион на публике каждый раз становилось главным событием дня: кто бы мог подумать, что исполнительница одного из самых скучных хитов всех времен и народов во втором десятилетии XXI века станет иконой стиля.