Организаторы предложили гостям встречи блюда авторской японской кухни из морского окуня, овощного пюре и съедобных цветов и трав в качестве закуски, сообщил 28 июня ТАСС. В памятке на официальном сайте G20 также можно найти остальные позиции из основного меню.

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Повара гостиницы Hayatt Regency в Осаке предложили политикам куриный палантин, приготовленный методом су-вид — он предполагает тепловую обработку пищи в вакуумных условиях и используется для того, чтобы мясо или овощи не утратили свою сочность. Также в меню было включено ризотто из смеси различных сортов риса, любимой японцами за ее полезные свойства и вкус, дополненное листьями шисо (это растение имеет тонкий мятный вкус и часто используется в местной кухне) и сыром тофу. Эта смесь служила начинкой для съедобных цветков цуккини, а уже фаршированные цветы запекали и подавали на стол. Блюдо украсили цветками настурции, листьями периллы (еще одно название шисо), дополнили солью со вкусом зеленого чая и сливовым соусом («уме»).

В качестве десерта политических лидеров ждал банановый бисквит с фруктовым кремом, крошкой из муки из соевых бобов и желе из винограда сорта «Делавер». Этот сорт пришел в Японию из США, как несложно догадаться, но если американцы в основном используют его для виноделия, в Японии он активно используется в кулинарии.

Составители памятки с указанием всех блюд уточнили, что помимо традиционного списка блюд гости могли выбрать вегетарианские и халяльные вариации, а также выбрать альтернативу рыбе или мясу.

Из напитков организаторы предлагали представителям стран «Большой Двадцатки» местное игристое и красное вино, а из безалкогольных опций политики могли выбрать сок юзу, по вкусу напоминающий грейпфрут, минеральную воду и чай киобанча, который выращивают в Киото и отличают благодаря немного дымному аромату.

Для некоторых сильных мира сего привычка оказалась сильнее желания исследовать национальный колорит — на ужине, где президент России Владимир Путин сидел рядом с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Японии Синдзо Абэ, лидеры остались верны себе. Сидящий рядом с Абэ Дональд Трамп пил из бокала колу, японский политик предпочел сакэ, а российский лидер удивил своих соседей белой термокружкой, украшенной гербом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что из нее Владимир Путин пьет чай, который сохраняет комфортную температуру и не нуждается в постоянном обновлении. На видео с ужина видно, как Меркель спрашивает Путина о содержимом его емкости — а золотой двуглавый орел гарантирует, что определение владельца много времени не займет.

Таким образом, президент России проявляет заботу об экологии, а эта тема уже традиционно становится важным предметом для обсуждения в рамках саммита. Чтобы минимизировать количество отходов на международной встрече, кейтеры приняли меры.В соответствующем выпущенном организаторами положении говорится о том, что для уменьшения расхода еды будут приняты определенные меры. Например, в первую очередь устроители мероприятия постарались использовать опыт предыдущих саммитов и рассчитать точное количество приглашенных лиц, чтобы придерживаться необходимого минимума.

В обеденных залах для делегаций и прессы также были установлены памятки на тему осознанного потребления, которые содержали в себе убедительную просьбу от правительства Японии не оставлять на своих тарелках еду.

Среди местных жителей Осака считается «столицей национальной кухни». Многие исследователи говорят о том, что свое звание регион получил после того, как там придумали «даши» — основу для бульона, незаменимого для традиционной японской кухни. Исторически в городе располагается большое количество уникальных ресторанов, куда приезжают гурманы из всех стран мира. Однако для многих японцев Осака остается родиной горячо любимого фастфуда такояки — жареного в масле жидкого теста с начинкой из осьминога. Но мировые лидеры вряд ли успеют попробовать уличную еду, так что остается надеяться, что цветы того стоили.