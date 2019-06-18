Виды на Белый дом: Волкер женится на грузинской журналистке

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер отпраздновал помолвку

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер стал героем светской хроники. Дипломат женится на грузинской журналистке Ие Меурмишвили — о вечеринке по случаю помолвки, прошедшей в отеле с видом на Белый дом, невеста рассказала в своем фейсбуке. «Газета.Ru» — о том, что известно о женихе и невесте.

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вступит в брак во второй раз: его избранницей стала грузинская журналистка Ия Меурмишвили, сотрудница телерадиокомпании «Голос Америки», проживающая в Рестоне, штат Вирджиния.

Вечеринка по случаю помолвки прошла в Вашингтоне в отеле The Hay-Adams, из которого открывается великолепный вид на Капитолий и Белый дом – именно на балконе, выходящем на резиденцию президента США, прошла фотосессия, на которой был запечатлен 54-летний спецпредставитель США по Украине, обнимающий невесту.

«Все было прекрасно – погода, люди, атмосфера, музыка… Это была прекрасная вечеринка по случаю помолвки!» — написала 15 июня в своем фейсбуке Ия Меурмишвили по –английски и по-грузински. Невеста была в малиновом платье, жених – в серо-синем костюме, на вечеринке по случаю помолвки играла арфистка, а что из еды и напитков подавали гостям, доподлинно не известно, поскольку на фотографиях, опубликованных будущей женой американского дипломата на фейсбуке, угощение не запечатлено.

Среди гостей праздника, как отмечает портал UNIAN, был посол Украины в США Валерий Чалый. Издание также сообщило, что Курт Волкер и Ия Меурмишвили поженились, однако это не так: в сообщении журналистки на фейсбук ясно говорится, что это была «engagement party», что означает, что дипломат и его возлюбленная пока что только помолвлены.

Ия Меурмишвили работает на «Голосе Америки» с 2009 года в должностях корреспондента, ведущей и редактора программы «Вашингтон сегодня», транслирующейся на Грузию.

Согласно ее профилю в Linkedin, Меурмишвили также выступает штатным экспертом телерадиокомпании по международной политике США, противодействию терроризму и вопросам безопасности в Евразии – она специалист в области вопросов, связанных с действиями НАТО и ОБСЕ, основ демократии и конфликтами на территории бывшего Советского Союза. Также известно, что она закончила Тбилисский государственный педагогический университет.

Как сообщает UNIAN, Ия Меурмишвили и Курт Волкер познакомились в 2015 году, когда журналистка брала у него интервью для «Голоса Америки».

Курт Волкер – отец двоих детей, сына и дочери, однако о его прежней семейной жизни молчит даже «Википедия» — имя предыдущей супруги в интернет-энциклопедии не называют.

Зато о карьерном пути спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины известно довольно много.

Курт Волкер родился 27 декабря 1964 года в Пенсильвании. В 1984-м закончил университет Темпл в Филадельфии с дипломом бакалавра по международным отношениям, после чего получил степень мастера в школе международных отношений университета Джорджа Вашингтона.

Уже в 1986-м Курт Волкер пришел на работу в ЦРУ – в качестве аналитика. В 1988 году он перешел на работу в Госдепартамент США, во внешнюю службу – выполнял задачи в Лондоне и Брюсселе, работал в американском посольстве в Будапеште, был помощником специального представителя США Ричарда Холбрука во время переговоров по конфликту в Боснии.

С 1997 по 1998 год Волкер работал в качестве юриста в команде сенатора Джона Маккейна, после чего занял должность первого секретаря миссии США в НАТО. На следующий год — в 1999-м — он стал заместителем директора частного кабинета генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, где продержался три года.

В 2000-х Курт Волкер был исполнительным директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности, руководил подготовкой США к саммитам НАТО в Праге (2002) и Стамбуле (2004). В июле 2005 года он перешел на должность заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, а в июле 2008 года был назначен постоянным представителем США в НАТО, сменив на этом посту Викторию Нуланд.

В 2009 году Курт Волкер ушел с госслужбы – он перешел на работу в исследовательско-консультационную фирму The Wall Street Fund Inc, после чего занимал высокие должности в других трастовых фондах и консалтинговых фирмах. В июле 2017 года Курт Волкер был назначен тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на пост специального представителя Государственного департамента по вопросам Украины, который и занимает до сих пор, регулярно отчитываясь о своей деятельности – но не о личной жизни – в твиттере.