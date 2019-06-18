Виды на Белый дом: Волкер женится на грузинской журналистке

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вступит в брак во второй раз: его избранницей стала грузинская журналистка Ия Меурмишвили, сотрудница телерадиокомпании «Голос Америки», проживающая в Рестоне, штат Вирджиния.

Вечеринка по случаю помолвки прошла в Вашингтоне в отеле The Hay-Adams, из которого открывается великолепный вид на Капитолий и Белый дом – именно на балконе, выходящем на резиденцию президента США, прошла фотосессия, на которой был запечатлен 54-летний спецпредставитель США по Украине, обнимающий невесту.

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«Все было прекрасно – погода, люди, атмосфера, музыка… Это была прекрасная вечеринка по случаю помолвки!» — написала 15 июня в своем фейсбуке Ия Меурмишвили по –английски и по-грузински. Невеста была в малиновом платье, жених – в серо-синем костюме, на вечеринке по случаю помолвки играла арфистка, а что из еды и напитков подавали гостям, доподлинно не известно, поскольку на фотографиях, опубликованных будущей женой американского дипломата на фейсбуке, угощение не запечатлено.

Среди гостей праздника, как отмечает портал UNIAN, был посол Украины в США Валерий Чалый. Издание также сообщило, что Курт Волкер и Ия Меурмишвили поженились, однако это не так: в сообщении журналистки на фейсбук ясно говорится, что это была «engagement party», что означает, что дипломат и его возлюбленная пока что только помолвлены.

Ия Меурмишвили работает на «Голосе Америки» с 2009 года в должностях корреспондента, ведущей и редактора программы «Вашингтон сегодня», транслирующейся на Грузию.

Согласно ее профилю в Linkedin, Меурмишвили также выступает штатным экспертом телерадиокомпании по международной политике США, противодействию терроризму и вопросам безопасности в Евразии – она специалист в области вопросов, связанных с действиями НАТО и ОБСЕ, основ демократии и конфликтами на территории бывшего Советского Союза. Также известно, что она закончила Тбилисский государственный педагогический университет.

Как сообщает UNIAN, Ия Меурмишвили и Курт Волкер познакомились в 2015 году, когда журналистка брала у него интервью для «Голоса Америки».

Курт Волкер – отец двоих детей, сына и дочери, однако о его прежней семейной жизни молчит даже «Википедия» — имя предыдущей супруги в интернет-энциклопедии не называют.

Зато о карьерном пути спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины известно довольно много.

Курт Волкер родился 27 декабря 1964 года в Пенсильвании. В 1984-м закончил университет Темпл в Филадельфии с дипломом бакалавра по международным отношениям, после чего получил степень мастера в школе международных отношений университета Джорджа Вашингтона.

Уже в 1986-м Курт Волкер пришел на работу в ЦРУ – в качестве аналитика. В 1988 году он перешел на работу в Госдепартамент США, во внешнюю службу – выполнял задачи в Лондоне и Брюсселе, работал в американском посольстве в Будапеште, был помощником специального представителя США Ричарда Холбрука во время переговоров по конфликту в Боснии.

С 1997 по 1998 год Волкер работал в качестве юриста в команде сенатора Джона Маккейна, после чего занял должность первого секретаря миссии США в НАТО. На следующий год — в 1999-м — он стал заместителем директора частного кабинета генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, где продержался три года.

В 2000-х Курт Волкер был исполнительным директором по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности, руководил подготовкой США к саммитам НАТО в Праге (2002) и Стамбуле (2004). В июле 2005 года он перешел на должность заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, а в июле 2008 года был назначен постоянным представителем США в НАТО, сменив на этом посту Викторию Нуланд.

В 2009 году Курт Волкер ушел с госслужбы – он перешел на работу в исследовательско-консультационную фирму The Wall Street Fund Inc, после чего занимал высокие должности в других трастовых фондах и консалтинговых фирмах. В июле 2017 года Курт Волкер был назначен тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на пост специального представителя Государственного департамента по вопросам Украины, который и занимает до сих пор, регулярно отчитываясь о своей деятельности – но не о личной жизни – в твиттере.