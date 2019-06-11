Не хотят жениться: что не так с россиянами

Согласно новой статистике, большая часть россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет: примерно 456,6 тыс. мужчин и 386 тысяч женщин официально создали семью в этом возрасте за прошедший год. Об этом сообщается на сайте Росстата.

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По данным статистической службы, в 2018 году в возрасте 35 лет и старше поженились около 265,5 тыс. россиян и вышли замуж 216 тыс. россиянок. Количество брачных союзов, заключаемых в возрасте с 18 до 24 лет, с 2011 года сократилось в два раза: всего 170 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин.вступили в брак в этом возрасте за прошедший год.

До наступления совершеннолетнего возраста девушки начинают семейную жизнь в десять раз чаще, чем молодые люди. До 18 лет в этом году в России вступили в брак 454 юноши и около 4,5 тыс. девушек.

В общей сложности в 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков, что по статистике в полтора раза меньше, чем в 2011 году.

Данные Минюста также подтверждают сокращение числа браков в стране за последние годы. Статистика 2018 года показывает цифру на 21% меньше по сравнению с показателями 2013 года и на 8% — если сравнивать с годом 2017-м. Однако число разводов также сократилось: в 2013 году было зарегистрировано 696 тыс. разводов, в то время как в прошлом году — 613 тыс. (на 12% меньше).

Как полагает Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, сокращение количества браков может иметь демографические причины.

«Нынешние молодые люди, условно 20-30 лет, — это те, кто родился как раз в тяжелые 1990-е годы, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости. Соответственно, сегодня самих молодых людей (как мужчин, так и женщин) просто физически меньше», — пояснил Крупнов в беседе с RT.

Однако не все эксперты склонны объяснять нежелание молодых россиян вступать в брак недостаточным числом этих самых россиян. В 2018 году, когда была опубликована очередная статистика, подтверждающая снижение числа браков, кандидат психологических наук доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Рикель в беседе с РИА «Новости» назвал жителей России, которым нет еще 30-ти, вечными детьми.

«Официальная статистика лишь подтверждает стереотип, возникающий в обществе относительно молодого поколения — это те самые люди, которым сейчас 30 лет и меньше. Это поколение называют на Западе «поколением Питера Пена» — вечных детей, купающихся в лучах своей инфантильности и поздно заключающих брак, рожающих детей, начинающих жить самостоятельной жизнью», — заявил психолог.

Не так давно молодых россиян упрекнули в женитьбе ради застолья.

Тамара Плетнева, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, раскритиковала жителей страны за безответственный подход к вопросу заключения брака и упрекнула россиян в том, что они заключают браки ради самого торжества.

По словам парламентария, молодые не берут на себя ответственность за развод, поскольку для них важнее всего праздник, который, как правило, проводится на деньги родителей.

«Ответственности никакой, совершенно. Для них нужен праздник — вот свадьба: «ладно, родители, давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все. И вот эти гражданские браки, как они называют, — это не гражданские браки. Это просто сожительство, чаще всего — временное», — заявила Плетнева в беседе с агентством «Москва».

Какой возраст считают самым подходящим для вступления в брак, в 2017 году выяснили социологи ВЦИОМ. Их опрос, в котором приняли участие 1200 человек, показал, что мнение российских мужчин и женщин расходится — последние, видимо, считают, что прежде чем выходить замуж, девушке нужно получить образование.

Если женщины полагают, что лучший возраст для вступления в брак для девушки — 25 лет, а для молодого человека — 28, то мужчины уверены, что невестам должно быть не больше 21 года, а мужчинам — 26-ти. Оптимальным возрастом для создания брачного союза социологи таким образом сочли 23 и 27 лет.

При этом 78% россиян, по данным опроса, в 2017 году поддерживали официальный брак — чем старше был опрошенный, тем с большей вероятностью он высказывался за непременное наличие штампа в паспорте. Социологи подсчитали, что среди тех, кому больше 60 лет, число высказавшихся за обязательное посещение ЗАГСа составляет 85%, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет таких людей — 64%.