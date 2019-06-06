Скрытая цель: зачем Китай раздает панд

Две большие панды, прибывшие в Московский зоопарк из Китая, смогли полностью адаптироваться за месяц карантина и привыкнуть к своему новому дому. Об этом сообщается на официальной странице зоосада в фейсбуке. «Мы невероятно рады, что в нашем зоопарке вновь поселились эти уникальные представители китайской фауны. Кажется, они здесь чуть больше месяца, а мы уже успели полюбить их всем сердцем», — говорится в сообщении.

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Накануне, 5 июня, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии передачи панд и открытия в Московском зоопарке новой экспозиции «Фауна Китая». В ходе переговоров в Кремле российский лидер поблагодарил Си Цзиньпина за панд.

Однако полноценным подарком столичному зоопарку панд считать нельзя: животные были переданы России сроком на 15 лет и юридически считаются собственностью Китая, как и их потомство.

Двухлетнего самца Жуи и полуторагодовалую самку Диндин привезли в Москву специальным рейсом из Пекина 29 апреля. Сейчас их переселили в павильон общей площадью более почти 1 кв километр, а особый бамбук, которым питаются большие панды, им привозят рейсами с родины.

Новость о прибытии панд заметно всколыхнула общественность. Многие задались вопросом, введет ли Московский зоопарк должность «обнимателя» панд, которая довольно распространена в китайских зоопарках. Однако представители зоосада заявили, что в Москве животных обнимать не будут.

«Скорее всего, нет, потому что это опасное мероприятие — обнимать панд, — сказал собеседник РИА «Новости». — Потому что это зверь опасный, все зависит от характера медведя, ведь панда — это все-таки медведь. До определенного возраста они плюшевые, года до трех, а после трех лет они начинают матереть, становятся взрослыми медведями. У них появляется характер, в зависимости от того, какой уход за ними, как они будут относиться к человеку, который с ними работает».

Китайская дипломатия панд — известная практика, которая появилась еще в династии Тан в VII веке, когда императрица Ву Цетянь послала пару панд японскому императору. КНР возобновила традицию в 1950-х годах и стала дарить этих редких животных от имени правительства и народа. Панд раздавали странам или регионам, с которыми Китайская Народная Республика поддерживала хорошие отношения или надеялась их улучшить.

С 1957 по 1982 год Китай в общей сложности подарил 23 панды девяти различным странам — Северной Корее, США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Испании, Мексике и Советскому Союзу. В их числе оказались знаменитые панды Син-Син и Лин-Лин, подаренные США после исторического визита Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Американский лидер в ответ прислал пару американских овцебыков, что стало знаменательным международным событием — первым существенным культурным обменом между КНР и Западом.

Первая леди США Пэт Никсон пристроила панд в Национальном зоопарке в Вашингтоне, где также состоялась официальная церемония передачи. Более 20 тыс. тысяч человек пришли посмотреть на панд в первый же день, и приблизительно 1,1 млн увидели редких животных в течение первого года.

Необычный китайский подарок был воспринят как попытка стабилизировать отношения Китая и США и имел ошеломляющий дипломатический успех. Это был настолько удачный ход, что премьер-министр Великобритании Эдвард Хит попросил пару панд во время визита в КНР в 1974 году, и Чиа-Чиа и Чинг-Чинг прибыли в Лондонский зоопарк спустя всего несколько недель.

Однако в 1982 году Китай перестал делать такие подарки. Такое решение было принято в ответ на глобальный призыв защитить животных, находящихся под угрозой исчезновения, после того как в Америке скончался один из детенышей Лин-Лин. В связи с этой утратой швейцарская штаб-квартира Всемирного фонда дикой природы даже впервые опустила свой флаг.

КНР не хотела терять мощный дипломатический инструмент, но к счастью, нашла компромисс: сейчас Китай может предложить пару здоровых и плодовитых панд другим странам на срок 10-15 лет на особых условиях. Принимающая страна должна ежегодно платить за пару животных $1 млн., а также отправлять всех детенышей, родившихся в срок «аренды», в Китай по достижении двух лет. Кроме того, годовой взнос возрастает на $600 тыс. с рождением каждого малыша. В случае смерти панды ее тело должно быть возвращено в Китай.

Сейчас формально передача панд представляет собой долгосрочную аренду животных для их изучения и исследования странами, в которых эти виды не водятся, однако даже эта возможность «аренды» по-прежнему является дипломатическим жестом, выражающим дружелюбие.