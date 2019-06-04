«Эта любовь – особенная»: что Мисс Москва подарила экс-королю

Обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина, вышедшая замуж в ноябре прошлого года за теперь уже бывшего кроля Малайзии Мухаммада V, стала матерью. Об этом женщина, которая носит теперь имя Рихана Оксана Петра, рассказала на своей официальной странице в инстаграме – ее она завела накануне, 3 июня.

В числе снимков, опубликованных супругой бывшего короля, а ныне султана Келантана, оказались две фотографии, на которых она запечатлена на последних сроках беременности, а также фото крохотных ножек.

«21.05.2019 — день, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после», — говорится в подписи к фото. — Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша — чистая правда. Эта любовь — особенная. Эти чувства — совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра».

Реклама

В своем инстаграме Оксана призналась, что беременность проходила тяжело. «Это был самый важный и, в то же время, самый сложный период в моей жизни, — рассказала она. — Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений. Помогли поддержка близких и моя любовь к сыну и Вера в лучшее. И спасибо Всевышнему за благополучный исход беременности».

Оксана Воеводина выложила также фото с двух свадеб. «Днем рождения семьи» она назвала дату 7 июня 2018 года.

«Воспоминания об этом Дне я пронесу через всю свою жизнь. Наше решение быть вместе привело к созданию новой ячейки общества», — подписала она снимок, на котором изображена в хиджабе. Есть в инстаграме и фотографии с роскошной свадьбы, состоявшейся в подмосковной Барвихе 22 ноября прошлого года – в частности, в кружевном платье, за которое молодая мать поблагодарила модельера Валентина Юдашкина.

Как сообщило издание StarHit, ребенок появился на свет в одной из клиник Германии, где наблюдалась Оксана, а в марте 2019 года она ненадолго приезжала в Москву – ее видели, в частности, в супермаркете «Азбука вкуса».

Оксана Воеводина – уроженка Ростова-на-Дону, дочь отца-ортопеда и матери-композитора. Как сообщали российские СМИ, она закончила Плехановский институт. Это подтвердили изданию kp.ru в вузе, однако сообщать подробности отказались. «Я вам могу сказать одно — в 2013 году Оксана закончила финансовый факультет, она - бакалавр экономики. В 2016 году закончила еще один факультет бизнеса. Получила специальность магистр менеджмента. На этом закончим с информацией», — сказали изданию в пресс-службе университета.

В январе 2019 года, после того, как 5 января король Мухаммад V добровольно отрекся от престола, появились слухи, что в отношениях молодоженов случился разлад и дело идет к разводу. Издание StarHit написало, что Оксана и ее супруг якобы не хотят больше жить друг с другом, а чувства их остыли.

Однако эти сплетни были официально опровергнуты представителями Воеводиной. Ее пресс-секретарь в беседе с агентством «Москва» назвала подобные сообщения бредом. «Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что «поговаривают». Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?», — сказала она.

Как и где познакомились Оксана Воеводина и Мухаммад V — неизвестно. В частности, Daily Mail сообщили со ссылкой на информацию от директора конкурса красоты, в котором она одержала победу, что девушка встретила короля в Европе, где она представляла в качестве модели роскошные часы. Известно, однако, что 49-летний король Малайзии регулярно посещал свою 25-летнюю невесту в России более года.

Свадьба, прошедшая в Барвихе 22 ноября, стала сенсацией для российских СМИ. «Было очень красиво и трогательно. Оксана — настоящая королева! Уверена, что у них искренние чувства, — рассказала о торжестве директор конкурса Татьяна Андреева, присутствовавшая на церемонии, сайту kp.ru. — Вы даже не представляете, с какой любовью они друг на друга смотрели. Они познакомились больше года назад и, конечно, у них было достаточно времени, чтобы друг друга узнать. Но подробности раскрывать не могу — это личное!»

Сейчас благодаря официальному инстаграму, который ведет Рихана Оксана Петра, СМИ будут получать информацию из первых рук. Возможно, супруга бывшего короля Малайзии взяла пример с принца Гарри и Меган Маркл, которые тщательно выбирают снимки и сообщения, которые хотят донести до пользователей интернета в своем инстаграм-аккаунте sussexroyal.