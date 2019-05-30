Совсем зажрались: кто в России не любит москвичей

В России определили, в каких городах жители сильнее всего не любят москвичей. Как показал опрос одного из маркетинговых агентств, на первом месте оказался Екатеринбург, за которым последовали Санкт-Петербург и Казань. Места с 4 по 12 заняли последовательно Воронеж, Челябинск, Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь, Омск, Саратов и Новосибирск.

Специалисты агентства проводили исследование методом личных интервью в 12 городах России – в опросе приняли участие 1440 человек. Каждому из респондентов задавали по три вопроса: «Как вы относитесь к столице и ее жителям?», «За что вы их любите или не любите?», «Вы бы хотели переехать на постоянное место жительство в Москву?».

Причины нелюбви жителей регионов к москвичам оказались вполне ожидаемыми. 54% недолюбливают Москву из-за того, что туда стекаются материальные ресурсы со всей страны, 24% считают жителей столицы слишком высокомерными, 12% — ленивыми, а 8% опрошенных заявили, что москвичи не любят людей из других регионов.

При этом 67% участников исследования выразили желание переехать в Москву, поскольку столица предоставляет «новые возможности».

Отношение жителей регионов к москвичам – предмет, который всегда интересовал социологов: год за годом они убеждаются в том, что те, кто родился в столице, сталкиваются с неприязненным отношением выходцев из других областей и краев. Однако каждое новое исследование выявляет смену географии: Екатеринбург ранее не оказывался чемпионом по числу людей, недолюбливающих москвичей.

В 2011 году, например, в результате исследования, проведенного центром «Ромир», выяснилось, что больше всего москвичей не любят в Сибири, а в симпатиях к жителям Москвы признавались чаще всего на Урале.

Опрос 2011 года не был направлен на то, чтобы выяснить, где именно не любят москвичей – социологам было важнее выяснить, как вообще относятся в регионах к жителям столицы. На вопрос «Как вы отнесетесь к незнакомому человеку, если узнаете, что он москвич?» 80% респондентов ответили, что столичное происхождение никак не повлияло бы на их реакцию.

Об особом отношении к москвичам – положительном или отрицательном – заявили лишь 20% опрошенных. При этом 9% признались, что испытывают к жителям столицы симпатию, а 11% — неприязнь, иногда – «очень сильную».

Как выяснилось, хуже всего к москвичам в 2011 году относились в Сибири (15% опрошенных), далее следовали Южный федеральный округ (14%), а также Северо-западный и Уральский федеральные округа – по 12%.

А вот в симпатиях к жителям столицы признались 11% россиян, проживающих в Уральском федеральном округе, и 9% тех, кто живет в Приволжском. Смешанные чувства, как выяснилось, испытывают к москвичам в Северо-Западном федеральном округе: любят их так же, как и ненавидят – 12%.

Равнодушнее всех к москвичам в 2011 году относились самом близком к ней регионе – Центральном федеральном округе – и в самом отдаленном, то есть в Дальневосточном ФО.

Год от года главными причинами жителей регионов к москвичам остаются, во-первых, более высокий по сравнению с другими областями уровень жизни в столице, а во-вторых – высокомерие и заносчивость, присущие, по бытующему в России убеждению, москвичам. В 2007 году опрос, проведенный фондом «Общественное мнение», показал: 19% россиян считают, что москвичи высокомерны, а к жителям других городов относятся с пренебрежением. При этом 79% были уверены, что в Москве живется лучше, чем в остальных регионах.

На протяжении вот уже как минимум 20 лет опросы показывают, что москвичи, по мнению жителей регионов, живут за их счет, поскольку все финансовые ресурсы стекаются из областей и краев в столицу.

По опросам ВЦИОМ, в 1999 году в том, что Москва живет на деньги регионов, был уверен 81% россиян, в 2002 году – 82%, в 2004-м – 85%.

В 2004 году респонденты социологической службы называли несколько причин более высокого по сравнению с другими регионами уровня жизни москвичей: 47% заявили, что в Москве сконцентрирована вся власть и деловая жизнь страны, 43% – что в столице остается большая часть налогов крупнейших российских компаний, 32% были убеждены, что в Москве больше возможностей заработать, и 23% утверждали, что благополучие москвичам обеспечил мэр Юрий Лужков.

В 2009 году, по опросам ВЦИОМ, число тех, кто считает, что все деньги регионов стекаются в Москву, немного снизилось – их число составило 78%. При этом людей, которые говорили, что москвичам живется лучше других, поскольку они много работают, оказалось всего 7%. Возможно, в эту часть вошли люди, у которых есть родственники или друзья, переехавшие в столицу: когда ты знаешь, что твой ставший москвичом сын работает по 12 часов в сутки, становится не так легко говорить о том, что в Москве совсем зажрались.