Острый вопрос: Том Ям внесут в список ЮНЕСКО

Правительство Таиланда намеревается подать заявку в ЮНЕСКО на внесение традиционного супа Том Ям с креветками в список мирового нематериального культурного наследия. Об этом сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны.

Острый суп Том Ям и жареная лапша Пад Тай, которая также делается с креветками, являются самыми распространенными блюдами тайской кухни в мире.

Существует два основных вида Том Яма — на прозрачном и на густом бульоне. Первый вариант считается более легким и диетическим, поскольку во второй добавляют кокосовое молоко, известное своей высокой жирностью. Чаще всего Том Ям делают с креветками, но существуют и вариации с курицей (тогда суп называется не Том Ям Кунг, а Том Ям Кай), смешанными морепродуктами (Том Ям Тхале) и рыбой (Том Ям Пла). Также в этот суп иногда добавляют говядину или свинину — но это бывает очень редко. Главное в Том Яме — это определенная комбинация трав и кореньев, которая и дает ему тот самый узнаваемый вкус.

Для приготовления знаменитого тайского супа используются лемонграсс, кинза, листья лайма, перец чили, корень галангала или имбиря и другие непростые ингредиенты.

ЮНЕСКО по всему миру собирает шедевры нематериального культурного наследия еще с 2001 года. Раз в несколько лет комиссия ООН рассматривает заявки от разных стран и выбирает самые достойные гастрономические традиции, которых в списке уже около 500.

Например, в 2014 году культурным наследием признали традиционный армянский лаваш. Его приготовление требует особых навыков и согласованных действий, поскольку, как правило, в процессе участвуют несколько человек (традиционно женщин). Также существует свадебная традиция, связанная с армянским лавашом, когда лепешку кладут на плечи молодоженов, чтобы пожелать им семейного благополучия.

За право считаться родиной лаваша боролся и Азербайджан, однако в итоге он назначил своим шедевром нематериального культурного наследия другое блюдо, которое также входит в кулинарную традицию армянского народа — долмы. Азербайджанцы убедили экспертов ЮНЕСКО, что у них есть особый национальный способ приготовления виноградных листьев, начиненных рисом и мясным фаршем.

В 2017 году в список внесли неаполитанскую пиццу — блюдо, на которое не претендует никто, кроме Италии. Искусство приготовления настоящей пиццы передается из поколение в поколение и состоит из нескольких этапов. Тесто замешивают особым способом, долго расстаивают и формируют, подбрасывая и вращая в воздухе, а саму пиццу выпекают исключительно в дровяной печи.

Глядя на итальянцев, французы тоже захотели отметиться в списке нематериального культурного наследия. Эмманюэль Макрон предложил выдвинуть кандидатуру французского багета, поскольку этот хлеб является таким же символом страны, как и Эйфелева башня.

В этом списке ЮНЕСКО, к сожалению, пока что нет ни одного российского блюда. Многих данный вопрос серьезно волнует, поскольку очень важно продвигать русскую кулинарную культуру на международную арену. Это поспособствует развитию популярного нынче гастрономического туризма и даст иностранцам понять, что нужно обязательно попробовать России.

Депутат Госдумы Александр Курдюмов считает, что в список нематериального наследия ЮНЕСКО от России стоит включить блины и пельмени.

«Пельмени и блины — то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века», — поделился мнением Курдюмов с РИА «Новости».

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Депутат также считает, они уже известны даже многим туристам, поэтому пельмени и блины, бесспорно, являются нашим культурным наследием.

«Все иностранцы, когда приезжают к нам, с удовольствием уплетают блины и наши пельмени — со сметаной, с медом, с маслом, с вареньем, — со всем, чем угодно», — рассказал Курдюмов.

По мнению историка кулинарии Павла Сюткина, от России в список нематериального наследия ЮНЕСКО также могли бы войти блины с масленицей и засолка капусты, поскольку

«слово «капустник» пошло не от театра, а от того, что женщины собирались, рубили капусту, наряжались, плясали, ходили по селу с песнями», — рассказал «Газете.Ru» гастрономический эксперт.

Однако в список великих кулинарных традиций попасть довольно непросто. Дело в том, что блюдо должно являться не просто популярным местным угощением, а национальным символом культуры.

«Они [выдвигающие кандидатуру] готовят материалы, фильмы, исторические исследования, доказывающие, что на протяжении многих лет это [блюдо] было частью культуры. Приглашают экспертов из ЮНЕСКО, проводят защиту предложения с оппонентами. Все это похоже на защиту диссертации», — объяснил историк.

Эксперт привел в пример корейскую капусту кимчи, которая тоже входит в заветный список, и то, как ее представляли жюри.

«В интернете есть немало фильмов, представляющих ту же корейскую капусту. Однако там представлен не рецепт, а то, как все это делается от начала до конца — как женщины собираются, наряжаются в разноцветные платья, рубят капусту, заквашивают, церемониально употребляют блюдо. Это культурная церемония, поэтому важна не рецептурная составляющая, а то, как это отражается на национальной культуре», — подытожил эксперт.