«Разрешаю!»: как Пугачева призывала весну

Пока большая часть страны закупала ингредиенты для недели жареных мучных продуктов (в народе Масленицы), 3 марта в особняке основной «поющей женщины» отечественной эстрады отметили день, который ее муж назвал «традиционным праздником Аллы» — «Первое воскресенье весны». Певица и телеведущий встречали гостей в своем «замке», несколько лет назад прославившим небольшую деревню со звучным названием «Грязь» в Одинцовском районе в Подмосковье.

Судя по сториз Максима Галкина в инстаграме, откуда большинство пользователей и узнали о прошедшем торжестве, приглашенных друзей его семьи развлекали музыканты, игравшие на аккордеоне и синтезаторе.

После дневного фуршета с закусками к шампанскому и водке двухэтажная гостиная превратилась в камерный ресторан.

Реклама

С полным списком гостей закрытого мероприятия вряд ли удастся ознакомиться, но в объектив Галкина попали актер Сергей Шакуров, дизайнер Игорь Гуляев, певица Юлия Проскурякова и супружеская чета Юдашкиных.

В начале февраля СМИ сообщали, что кутюрье, который едва может говорить вследствие перенесенного онкологического заболевания, идет на поправку. Месяц назад гости презентации израильской коллекции Валентина Юдашкина отметили сильную худобу дизайнера и общую слабость, однако на видео Галкина 3 марта он энергично махал рукой и выглядел значительно здоровее, чем прежде.

На видео, которое Галкин выложил в свой аккаунт, запечатлено даже выступление его супруги с песней «Женщина, которая поет». В сопутствующем комментарии телеведущий выразил сожаление, что он не может опубликовать выступление целиком. Возможно, Максиму не сообщили, что социальная сеть позволяет выкладывать сразу несколько записей в одной публикации.

Подробности хода праздника опубликовал в своем аккаунте в инстаграме и Игорь Гуляев — оказалось, что в первое воскресенье весны близкие Аллы Пугачевой традиционно «разрешают» новому сезону приходить безо всякого сожжения чучела Масленицы.

Гуляев также заснял, как 69-летняя Пугачева возглавила небольшую «летка-енку», когда описала круг между столиками.

Помимо ставших классикой хитов, Примадонна исполнила менее известные композиции вроде «Кругом голова» уже после танцев, сидя в кресле.

Весенние праздники, которые никак не связаны с Масленицей, устраивают не только российские знаменитости — в других культурах, не обремененных православными традициями, любят отмечать уход календарной зимы ничуть не меньше.

В начале весны в Каталонии заканчивается гастрономический фестиваль, в ходе которого принято есть лук, зажаренный на костре из сухих виноградных веток. На Кальсотаду, названную в честь сорта лука «кальсот», съезжаются туристы со всего мира, чтобы попробовать уникальное блюдо вместе с мясом на гриле и традиционными колбасами.

Также в марте с весной здороваются жители Бали — пока во всем остальном мире идет уже третий по счету месяц года, жители острова только празднуют собственный новый год. Большинство сезонных обрядов в мировых культурах связано с очищением от грязи и злых духов, но балийцев можно причислить к наиболее оригинальным в этом отношении нациям. Вечером и ночью 6 марта в домах на Бали можно будет услышать громкий шум — местные стараются вести себя как можно громче, чтобы выдворить потенциальных демонов, а на следующий день законодательно введен День тишины. В этот день балийцам на законодательном уровне запрещено делать что-либо, включая работу, трапезу и прогулки. Это один из немногих местных культурных обычаев, который распространяется на туристов, выбравших эту дату для поездки.

В Зенице, одном из городов федерации Боснии и Герцеговины, символом новой жизни считают яйца. В честь этого продукта даже утвержден фестиваль Чимбуриада или «Праздник большой яичницы». На рассвете люди по традиции собираются на берегу реки Босны, где для них готовят общий завтрак. Гости мероприятия обязаны делить свои блюда из яиц с друзьями, семьями и остальными пришедшими, чтобы отметить наступление долгожданного теплого времени, и послушать музыку.