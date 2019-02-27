«Я похолодела»: жертва Трампа рассказала о мерзком поцелуе

Бывшая сотрудница предвыборного штаба Дональда Трампа Альва Джонсон, обвинившая президента в том, что в 2016 году он поцеловал ее без разрешения, дала интервью телеканалу MSNBC: она рассказала о неприятной ситуации, в которую попала по вине Трампа и даже расплакалась, вспоминая детали инцидента.

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Злополучная встреча с Трампом произошла в августе 2016 года, когда мобильный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии остановился в Тампе, штат Флорида. По словам Альвы Джонсон, Трамп, за которого она тогда агитировала, должен был выйти из фургона, чтобы выступить перед участниками избирательной кампании.

Прежде, чем Трамп вышел, женщина произнесла напутствие. «Я стояла неподалеку от него, на мне была бейсболка, а он должен был пройти мимо меня на пути к выходу из автобуса, — вспоминает Альва Джонсон в телеинтервью. – Когда он шел мимо, я сказала: «Идите и сделайте работу хорошо, задайте жару, потому что я давно не виделась со своей семьей». И тут он останавливается, хватает меня за руку и смотрит на меня».

По словам Альвы Джонсон, после этого Дональд Трамп пообещал ее не разочаровать. «И вот тон держит, держит мою руку, а потом начинает приближаться ко мне. И пока он держал мою руку, у меня в голове была одна мысль – неужели он хочет обнять меня?» — признается Джонсон.

Женщина вспоминает, что когда она поняла, что Трамп собирается ее поцеловать, она повернула голову, поэтому ему удалось коснуться только уголка ее губ.

«Я похолодела, — рассказала Альва Джонсон. – Я не знала, что с этим делать. Я знала, что это недопустимо, потому что работала в отделе кадров». Для сотрудницы предвыборного штаба Дональда Трампа этот опыт оказался крайней неприятным – она даже назвала этот поцелуй мерзким.

Бывшая сотрудница штаба Трампа пожаловалась, что все эти два с половиной года ее сдерживал договор о неразглашении, который она подписала, прежде чем стать агитатором республиканского кандидата в президенты, согласно которому ей было нельзя было критиковать самого Трампа, членов его семьи или его избирательную кампанию.

«Ты видишь, как [Трамп] высмеивает движение #MeToo, насмехается над женщинами, — и сидишь, думая: «Это же именно то, что ты со мной сделал, и я не хочу держать рот закрытым», — говорит Альва Джонсон. – Я хочу вернуть себе свой голос».

Альва Джонсон пошла работать в предвыборный штаб Трампа, поскольку была убеждена, что Белому дому нужен бизнесмен, а кроме того, она не верила по-настоящему в то, что он может победить. Однако после того инцидента она некоторое время пребывала в замешательстве, не понимая, что ей делать.

Ответ, по словам Джонсон, пришел, когда она услышала о кассете, записанной в 2005 году. Запись была опубликована в октябре 2016 года: на ней Дональд Трамп и телеведущий Билли Буш во время поездки на шоу «Пропуск с Голливуд» обсуждают отношение миллиардера к женщинам. Тогда Трамп рассказывал Бушу о своей склонности соблазнять замужних дам и намекал, что он может полезть целоваться к женщине, с которой они должны были встретиться.

«Я даже не жду, — говорил будущий президент США. – А когда ты звезда, они тебе это позволяют. Ты можешь делать что угодно. Хватай их за промежность. Можешь делать что угодно».

Как уверяет сейчас Альва Джонсон, после публикации скандальной записи она поняла, что то, о чем говорит Трамп, он пытался проделать и с ней – только до хватания за промежность дело не дошло. Осознав это, она приняла решение оставить работу в предвыборном штабе кандидата от Республиканской партии.

Сейчас Альва Джонсон в своем судебном иске обвиняет президента США в «нарушении норм приличий и права на личную неприкосновенность посредством поцелуя в губы без ее согласия». При этом в тексте иска уточняется, что инцидент произошел во время рабочей поездки и в присутствии официальных лиц, проводивших предвыборную кампанию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже отреагировала на обвинения Альвы Джонсон, назвав их «абсурдом во всей красе». «Этого никогда не было, и это непосредственно было опровергнуто несколькими весьма надежными свидетелями», — заявила представительница Белого дома The Washington Post.