Курсы валют$ 65.57 (-0.004) 74.78 (-0.165)
Москва: -8°C
Бежавшая от красных: во Франции умерла русская баронесса

Баронесса Ирина фон Дрейер скончалась во Франции

Во Франции на 104 году жизни скончалась баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, четыре года назад получившая российское гражданство. Свое столетие она, как и мечтала, отпраздновала в России, где не была 95 лет. «Газета.Ru» вспоминает о жизни русской аристократки, всю жизнь мечтавшей вернуться на родину.

Во Франции на 104 году жизни скончалась баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер: дочь белого офицера Владимира фон Дрейера, покинувшего Россию в 1920 году, знаменита тем, что в возрасте 100 лет получила российское гражданство, исполнив свою заветную мечту. В 2015 году она обрела российский паспорт и смогла отпраздновать юбилей в России.

Реклама

Обращение к президенту России Владимиру Путину баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер отправила в 2015 году — в преддверии своего столетия. «Я — баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, дочь генерала Владимира Николаевича фон Дрейера, служившего в Императорской армии и в Белой армии Юга России», — написала она.

Баронесса родилась в Москве 15 декабря 1915 года. Ее отец, подполковник Владимир фон Дрейер, уроженец Ташкента, сражался в Первой мировой войне, а после революции присоединился к Белому движению. В 1918 году он, уже будучи в ранге генерал-майора, принимал участие в работе тайной монархической организации, а в 1919-м бежал на юг вместе с семьей. В 1920-м его жена вместе с детьми из Севастополя уехала в Константитинополь. Позже семья оказалась в Париже.

«Мы уехали с мамой, с маленьким братом и прислугой, — рассказывала баронесса «Вестям» в 2015 году. — Мама плакала. Мы сели на пароход, чтобы уехать в Константинополь. Мне было 5 лет. Я тоже плакала».

«Поставленная перед выбором между изгнанием, пытками и ужасной смертью от рук большевиков, наша семья навсегда покинула Россию-матушку в 1920 году, — написала Ирина фон Дрейер российскому президенту в 2015-м. — Семья поселилась во Франции и со временем приняла новое гражданство. Родители умерли и похоронены на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где и покоятся Герои Белой армии».

В 30-е годы Ирина фон Дрейер поселилась во французских Альпах — она воспитывалась монахинями в католической школе. В 1936-м девушка стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия», организованного журналом Russie illustree, издававшимся во Франции.

Ирина фон Дрейер трижды была замужем, у нее семеро детей. Ее корнями заинтересовался именно сын — Фома, или, на французский манер, Тома. Именно благодаря ему фон Дрейер пришла в голову мысль вернуться в Россию в свое столетие.

«15 декабря этого года мне исполнится 100 лет. Мое самое сильное желание перед тем, как я отойду к Господу Богу, — отпраздновать день рождения на моей обожаемой Родине, будучи ее настоящей гражданкой», — говорилось в ее письме Владимиру Путину. 21 декабря 2015 года стало известно, что она получила российское гражданство. Паспорт ей вручил тогдашний посол России во Франции Александр Орлов – он приехал на вечер в отель Fer a Cheval во французском Межеве в департаменте Верхняя Савойя, где жила Ирина Владимировна. Отель, кстати, содержит Регина, дочь Ирины фон Дрейер, и ее партнер, отельер Марк Сибуэ.

Став обладательницей российского паспорта, Ирина фон Дрейер получила и приглашение посетить родину.

В шестидневную поездку 15 декабря 2015 года Ирину Владимировну фон Дрейер сопровождал русский консул. В программе были встреча с Валентиной Терешковой и Анатолием Карповым, посещение храмов, банкет. Как сообщала французская пресса, Ирина Владимировна посетила Большой театр — ей выделили императорскую ложу, — побывала в ресторане «Пушкин», посетила дегустацию черной икры.

В прошлом году Ирина Владимировна фон Дрейер смогла принять участие в голосовании на президентских выборах 18 марта. Сотрудники избиркома при консульстве в Лионе приехали к ней сами, а проголосовать помог сын Фома, который тоже получил российское гражданство, но уже в 2017 году.

О кончине Ирины Владимировны фон Дрейер сообщил сегодня также ее сын Фома. Баронесса будет похоронена в семейном склепе на территории православной часовни Сент-Женевьев-де-Буа. Там же покоится и ее отец, скончавшийся в Монте-Карло в 1967 году в возрасте 90 лет.