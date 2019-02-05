Бежавшая от красных: во Франции умерла русская баронесса

Во Франции на 104 году жизни скончалась баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер: дочь белого офицера Владимира фон Дрейера, покинувшего Россию в 1920 году, знаменита тем, что в возрасте 100 лет получила российское гражданство, исполнив свою заветную мечту. В 2015 году она обрела российский паспорт и смогла отпраздновать юбилей в России.

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Обращение к президенту России Владимиру Путину баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер отправила в 2015 году — в преддверии своего столетия. «Я — баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер, дочь генерала Владимира Николаевича фон Дрейера, служившего в Императорской армии и в Белой армии Юга России», — написала она.

Баронесса родилась в Москве 15 декабря 1915 года. Ее отец, подполковник Владимир фон Дрейер, уроженец Ташкента, сражался в Первой мировой войне, а после революции присоединился к Белому движению. В 1918 году он, уже будучи в ранге генерал-майора, принимал участие в работе тайной монархической организации, а в 1919-м бежал на юг вместе с семьей. В 1920-м его жена вместе с детьми из Севастополя уехала в Константитинополь. Позже семья оказалась в Париже.

«Мы уехали с мамой, с маленьким братом и прислугой, — рассказывала баронесса «Вестям» в 2015 году. — Мама плакала. Мы сели на пароход, чтобы уехать в Константинополь. Мне было 5 лет. Я тоже плакала».

«Поставленная перед выбором между изгнанием, пытками и ужасной смертью от рук большевиков, наша семья навсегда покинула Россию-матушку в 1920 году, — написала Ирина фон Дрейер российскому президенту в 2015-м. — Семья поселилась во Франции и со временем приняла новое гражданство. Родители умерли и похоронены на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, где и покоятся Герои Белой армии».

В 30-е годы Ирина фон Дрейер поселилась во французских Альпах — она воспитывалась монахинями в католической школе. В 1936-м девушка стала победительницей конкурса красоты «Мисс Россия», организованного журналом Russie illustree, издававшимся во Франции.

Ирина фон Дрейер трижды была замужем, у нее семеро детей. Ее корнями заинтересовался именно сын — Фома, или, на французский манер, Тома. Именно благодаря ему фон Дрейер пришла в голову мысль вернуться в Россию в свое столетие.

«15 декабря этого года мне исполнится 100 лет. Мое самое сильное желание перед тем, как я отойду к Господу Богу, — отпраздновать день рождения на моей обожаемой Родине, будучи ее настоящей гражданкой», — говорилось в ее письме Владимиру Путину. 21 декабря 2015 года стало известно, что она получила российское гражданство. Паспорт ей вручил тогдашний посол России во Франции Александр Орлов – он приехал на вечер в отель Fer a Cheval во французском Межеве в департаменте Верхняя Савойя, где жила Ирина Владимировна. Отель, кстати, содержит Регина, дочь Ирины фон Дрейер, и ее партнер, отельер Марк Сибуэ.

Став обладательницей российского паспорта, Ирина фон Дрейер получила и приглашение посетить родину.

В шестидневную поездку 15 декабря 2015 года Ирину Владимировну фон Дрейер сопровождал русский консул. В программе были встреча с Валентиной Терешковой и Анатолием Карповым, посещение храмов, банкет. Как сообщала французская пресса, Ирина Владимировна посетила Большой театр — ей выделили императорскую ложу, — побывала в ресторане «Пушкин», посетила дегустацию черной икры.

В прошлом году Ирина Владимировна фон Дрейер смогла принять участие в голосовании на президентских выборах 18 марта. Сотрудники избиркома при консульстве в Лионе приехали к ней сами, а проголосовать помог сын Фома, который тоже получил российское гражданство, но уже в 2017 году.

О кончине Ирины Владимировны фон Дрейер сообщил сегодня также ее сын Фома. Баронесса будет похоронена в семейном склепе на территории православной часовни Сент-Женевьев-де-Буа. Там же покоится и ее отец, скончавшийся в Монте-Карло в 1967 году в возрасте 90 лет.