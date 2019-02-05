Выхода нет: Кайли Дженнер лишилась свободы

В социальных сетях возобновились слухи и спекуляции вокруг отношений звезды реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» Кайли Дженнер и отца ее дочери рэпера Трэвиса Скотта. 3 февраля автор хита «Sicko Mode» выступил в перерыве Супербоула совместно с группой Maroon 5 и рэпером Big Boi, но дорогостоящее шоу, по словам зрителей, совершенно не оправдало себя, а выбор белого американца (Адама Левина) в качестве хедлайнера в сети назвали «расистским». Единственным «светлым моментом» всего 12-минутного выступления стали вставки от хип-хоп исполнителей.

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После шоу Трэвис Скотт выложил в своих «сториз» в инстаграме фотографию Кайли, которая прилетела в Атланту поддержать бойфренда. На безымянном пальце младшей сестры Ким Кардашьян — владелицы помадной империи — красовалось кольцо с внушительным бриллиантом. Спустя несколько минут после публикации поклонники были уже практически убеждены в том, что рэпер сделал своей возлюбленной предложение, как только спустился с самой большой сцены в мире. Действия исполнителя были бы вполне обоснованы в том случае, если бы эта информация подтвердилась, однако 21-летнюю Дженнер уже видели с тем же самым украшением.

В прошедшие выходные Кайли также выложила фото, на котором она сидит за спиной партнера на лестнице и обнимает его за шею.

Восторженные комментарии вызвала надпись: «Ребенок #2?»

В первой беременности суперзвезды инстаграма поклонники не были уверены до самого конца из-за отсутствия официального подтверждения — молодая мать призналась, что хотела провести эти девять месяцев в «тишине». Но в этот раз все может быть иначе. Впоследствии миллиардерше все же пришлось успокоить панику — оказалось, что «ребенком» она назвала Трэвиса.

Фанаты пары знакомы с ласковыми прозвищами, которыми знаменитости называют друг друга в инстаграме — «муж» и «жена». Сомневаться в том, что это не просто милая шутка для впечатлительных поклонников, не приходится. В декабре 2018 года у рэпера вышло интервью для журнала Rolling Stone, где Скотт однозначно обозначил свои намерения относительно Дженнер. Трэвис поделился своей реакцией на слова девушки о том, что она беременна: «Мы оба верим в Бога и почувствовали, что это нечто особенное. Мы часто говорили о детях».

Тогда же он признался, что они скоро поженятся, но ему нужно было чем-то удивить привыкшую к роскоши Кайли: «Мне просто нужно найти в себе силы — надо сделать сногсшибательное приглашение». И едва ли что-то может сравниться по «сногсшибательности» с 26-летним исполнителем на пике своей карьеры, который только что успешно спел на глазах у более чем 98-миллионов телезрителей.

Впервые рэпер назвал предпринимательницу «женой» в августе 2018 года в посте в инстаграме, когда поздравлял мать своего ребенка с днем рождения.

Рядом с подборкой их совместных фотографий Трэвис написал: «С днем рождения, жена, я люблю тебя, мамочка. Ты мое сердце, ребра, ноги и все остальное. Пусть Бог продолжает благословлять тебя. Эта отметка в твоей жизни — начало пути к новой величине».

Когда альбом Трэвиса Скотта «Astroworld» занял первую строчку крупного музыкального чарта — не без поддержки Кайли, которая многократно выкладывала фото с футболках с логотипом пластинки на обозрение своим 125 млн подписчиков, — бизнесвуман присоединилась к поздравлениям с общим снимком и эмодзи обручального кольца.

Чаще всего «супруги» выражают свои чувства друг к другу, устилая полы в доме «коврами» из лепестков роз и гигантскими охапками цветов. Группа фанатов заключила, что в один из таких «домашних» дней и было сделано предложение руки и сердца.

Несмотря на то что родители Сторми Уэбстер, которой 2 февраля исполнился год, постоянно намекают всем, кто следит за их жизнью, на скорый брак, их нельзя назвать теми, кто «выкладывает» в сеть всю свою личную жизнь. Поэтому многие предполагают, что молодые люди поженились уже какое-то время назад, а вполне законная жена попросту не так часто носит явно тяжелое кольцо. Возможно, нас действительно ждет ролик на ютьюбе, снятый в формате любительских кадров с закрытой церемонии исключительно для самых близких, как это было сделано после рождения Сторми. В прошлом году видео «Нашей дочери» собрало 76 млн просмотров за 10 месяцев и вышло в мировой топ самых просматриваемых роликов 2018-го.