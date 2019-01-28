«Какое-то сумасшествие»: Дженнифер Энистон не станет мамой

В СМИ появилась информация, согласно которой любимица Голливуда и «женская версия Адама Сэндлера» Дженнифер Энистон собирается стать матерью в возрасте 50-ти лет. Портал Globe сообщил со ссылкой на анонимный источник, что Энистон удочерит годовалую девочку в одном из мексиканских приютов. Опубликованная цитата информатора гласила: «Джен помогала двум приютам в Мексике, и во время недавнего визита влюбилась в красивую маленькую девочку».

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По словам инсайдера, звезда культового телесериала «Друзья» давно хотела усыновить ребенка и неоднократно предлагала пойти на этот шаг своему бывшему возлюбленному Джастину Теру. Однако актер и сценарист, если верить предполагаемому собеседнику Globe, «постоянно придумывал причины, по которым это было невозможно осуществить».

Источник добавил, что после разрыва Теру и Энистон еще в начале прошлого года большая часть знакомых актрисы настоятельно рекомендовала ей все же взять ребенка из детского дома, а якобы Дженнифер наконец-то послушалась и уже приступила к оформлению всех необходимых бумаг. Таблоид привел слова оставшегося анонимным информатора о внешности 13-месячной девочки, оставшейся сиротой после смерти обоих родителей: «У ребенка темно-коричневые глаза и густые темные волосы, а еще самые длинные ресницы, которые Джен когда-либо видела».

И хотя портал о жизни звезд уже говорил об удочерении как о деле решенном, эта сенсационная информация оказалась абсолютной ложью. Портал Gossip Cop, занимающийся опровержением слухов и борьбой с необоснованной спекуляцией, взял небольшой комментарий у официального представителя актрисы, который заявил, что в ближайшее время Дженнифер Энистон точно не планирует заводить детей.

Разговоры о том, что «Рейчел Грин» наконец решит сделать небольшой перерыв между съемками и создаст свою небольшую семью с непосредственным участием приюта в Мексике, впервые появились в прессе почти десять лет назад.

Прогнозы таблоидов не оправдались — вместо детей в доме Энистон на сегодняшний день бегают только две собаки Долли и Софи.

В феврале 2018 года Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о своем разводе после двух лет брака. В результате сразу несколько изданий высказали предположение, что на тот момент 49-летняя звезда не может долго находиться в отношениях и отказывается заводить детей из-за собственного эгоизма и одержимости карьерой.

В августе прошлого года Дженнифер прокомментировала спекуляции в интервью журналу InStyle: «Это какое-то сумасшествие. Люди думают, что я «расстроена и убита горем». Во-первых, я не разбита. И во-вторых, эти предположения безрассудны».

Очевидно, таблоиды совершенно не хотят расставаться с вымышленными историями про запутанную личную жизнь актрисы, которая в скором времени сыграет первую женщину-президента США с нетрадиционной сексуальной ориентацией в драматическом сериале на Netflix «Первые леди». В середине января ее уже успели сделать частью несуществующего любовного треугольника вместе с Шарлиз Терон и первым мужем Дженнифер — Брэдом Питтом.

Портал In Touch опубликовал материал, в котором рассказывалось, что после встречи с Терон в гостинице Chateaux Marmont в Лос-Анджелесе Питт якобы отправился на встречу к Энистон, от которой он когда-то ушел к Анджелине Джоли. По предоставленным «сведениям», бывшие супруги стали ближе друг к другу после того, как их вторые браки распались, и нашли утешение друг в друге, как это случается в фильмах, в которых играет Дженнифер.

Опровержение этих данных дала близкая подруга Энистон и супруга Эллен Дедженерес Портия Де Росси. Росси вполне однозначно дала понять:

Дженнифер и Питт, как бы этого ни хотели поклонники пары, не только не встречаются, но и «не видели друг друга» на протяжении многих лет. А в сравнительно тесной голливудской среде подобную ситуацию едва ли можно назвать случайностью.

Возможно, однажды многочисленные сплетники, которые только закончили говорить о негласной многолетней борьбе Энистон и Джоли за влияние в глазах кинопродюсеров, заключат, что актриса просто не готова следовать примеру коллег и не собирается усыновлять ребенка.