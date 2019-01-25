Развод или вторые близнецы: все слухи о браке Клуни

Отношения известного голливудского актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль окружены множеством сплетен и слухов. Таблоиды уже давно пишут о разводе, а в начале месяца появилась новость о том, что Клуни решили не расторгать брак, а собираются завести еще одного ребенка.

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Источник, близкий к паре, рассказал изданию O Globe о том, что

Джордж и Амаль были на грани разрыва из-за нехватки свободного времени и кардинально разного образа жизни.

Тем не менее, они все же решили не совершать поспешных поступков и сохранить брак.

«Несмотря на все свои разногласия и споры, Джордж и Амаль прошли долгий путь. Они понимают, что очень любят друг друга и хотят остаться вместе», — рассказал инсайдер изданию.

Источник также пояснил, что «Амаль согласилась дать Джорджу больше свободы, а он согласился уделять больше времени Амаль и их близнецам Элле и Александру. Это беспроигрышный вариант для них обоих».

Другой источник сообщил, что Джордж и Амаль даже обвенчались: церемония прошла на берегу моря где-то на юге Калифорнии. Он утверждает, что о венчании никто не знает, потому что на торжестве присутствовали только несколько самых близких и священник.

Также инсайдер рассказал о том, что пара собирается подарить своим 19-месячным близнецам братика или сестричку.

«Говорят, что они пойдут на ЭКО, и Амаль снова станет мамой к концу 2019 года. Им нравится идея завести еще одного ребенка. Теперь, когда они сошлись, все только впереди!», — говорит источник.

Согласно другим данным, супруги никогда и не были на грани развода. Так, минувшим летом Амаль выступила с трогательной речью о муже на церемонии вручения премии AFI Life Achievement Award. Она назвала Джорджа «удивительным мужем и отцом», а также «великой любовью, о которой я всегда мечтала». А в прошлом месяце супругов застали в Нью-Йорке за совместным ужином с родителями актера.

Слухи о планах завести третьего ребенка и даже уже наступившей беременности также не выглядят достоверными. В 2017 году журналисты Hollywood Reporter спросили Амаль, собирается ли она иметь еще детей. В ответ она покачала головой и сказала: «Мне 39. Я уже родила [близнецов] довольно поздно». Месяц спустя в другом интервью на подобный вопрос она ответила, что «закончила с детьми».

Также было множество сплетен о том, что супруги хотят усыновить ребенка из детского дома, чтобы тем самым укрепить брак. В июле в Сети даже появилась оказавшаяся фейком история о том, как Амаль очень хотела еще одного ребенка, но боялась рожать из-за своего возраста, а ее муж был и вовсе против этой идеи.

В декабре 2018 года прошел слух, что Амаль беременна, и снова близнецами. Таблоиды утверждали, что в момент, когда ее заметили якобы в положении, она находилась на третьем месяце беременности.

Однако с тех пор супругу актера видели на различных мероприятиях, и в ее фигуре не было ни одного намека на возможное прибавление в семействе.

Спекуляции на тему развода Джорджа и Амаль Клуни не стихают до сих пор. На днях RadarOnline опубликовал новость, согласно которой Амаль покинула семейный дом Клуни, который находится в Англии, и поселилась в новых апартаментах в Италии вместе с двумя детьми.

Неизвестные источники утверждают, что это привело актера в ярость, и теперь он в панике умоляет жену вернуться, осыпая ее сообщениями в духе: «Позволь мне увидеть близнецов!». Также издание публикует эксклюзивные кадры поместья, якобы приобретенного Амалией, и сообщения инсайдеров: «Он думал, чтобы они насладятся новой покупкой [речь идет о поместье] вместе, но после очередной ссоры Амалия сбежала туда с Александром и Эллой. Она сказала ему, что если он приедет, ему придется кантоваться в гостевом доме».

В курсе ли всех этих слухов и сплетен знаменитости, не знает никто. Официально Джордж и Амалия никак не комментируют, какие сейчас между ними отношения. Вероятно, Джордж Клуни просто не читает новости, поскольку ранее он говорил о том, что его очень раздражает клевета о нем и его семье в прессе.