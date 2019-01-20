Клуб бывших: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

Источники сообщили британскому таблоиду The Sun, что актеры Брэд Питт и Шарлиз Терон встречаются. По слухам, звезда Голливуда и оскароносная актриса были представлены друг другу бывшим мужем Терон Шоном Пенном.

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Если верить сообщениям, то их отношения завязались во время прошедших рождественских праздников и стали для Питта первыми после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году. В декабре 2018-го Терон гостила дома у Питта в Лос-Фелисе (Лос-Анджелес), но актриса еще не познакомилась с его шестью детьми подросткового возраста Захарой, Шайло, Вивьенн, Нокс, Мэддоксом и Максом. У самой Шарлиз есть двое приемных детей — Август и Джексон.

Источник, близкий к паре, рассказал The Sun, что Брэд Питт и Шарлиз Террон на протяжении долгого времени были друзьями, но теперь, когда они оба стали свободными, их отношения развились дальше. «Они постоянно видятся уже почти месяц», — подтвердил инсайдер.

55-летний Брэд и 43-летняя Шарлиз известны своими интрижками с другими звездами первой величины, но на прошлой неделе, 12 января, пару заметили вместе, когда они проводили время вместе после кино.

Экс-супруг Анджелины Джоли отправился в частный дом в районе Hollywood Hills, чтобы посмотреть картину «Если Бил-стрит могла бы заговорить», в которой он выступил в качестве исполнительного продюсера. А бывшая жена Шона Пенна была специальной гостьей показа отмеченной кинокритиками драмы «Рома» в престижном отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Источник поделился, что после того, как Питт закончил со своими делами, он приехал в гостиницу, переоделся и присоединился к Терон в баре.

Очевидец рассказал, что оба актера выглядели «по-настоящему счастливыми», «до смешного много» дотрагивались друг до друга, а рука Брэда постоянно лежала на талии коллеги.

Пока звезда фильмов «Белоснежка и охотник» пила коктейли, «мистер Смит» обходился минеральной водой.

Некогда главный секс-символ Голливуда перестал употреблять любой алкоголь два года назад, когда признал, что именно его зависимость стала основной причиной разрушения брака с матерью его детей.

В апреле прошлого года в прессе появилась информация о том, что Анджелина наконец разрешила ему видеться с детьми, и все детали развода уже согласованы, однако уже в августе адвокаты 43-летней актрисы подали в суд документы, согласно которым Питт выплачивал недостаточную сумму в алиментах.

В свою очередь актер и продюсер не пожелал мириться с претензиями бывшей жены и заявил, что выплатил более $10 млн на содержание своих детей за два года. До многолетних отношений с коллегой по фильму «Мистер и миссис Смит», начавшихся в 2005-ом году, Брэд Питт встречался с певицей Синиттой и актрисой Гвинет Пэлтроу, а нестареющая Дженнифер Энистон была его первой женой.

В списке бывших ухажеров Терон числятся одни из самых привлекательных мужчин нашего времени: звезда «Матрицы» Киану Ривз, «Дэдпул» Райан Рейнольдс, актер из сериала «Большая маленькая ложь» Александр Скарсгард, и, наконец, Шон Пенн.

Хотя Шарлиз и Брэд ни разу не работали друг с другом, она как-то была на одной съемочной площадке с лучшим другом актера Мэттом Деймоном — в 2000-ом году они снимались в фильме «Легенда Багера Ванса».

В случае, если слухи подтвердятся, можно будет ожидать ответных действий от Анджелины Джоли, которая, несмотря на свою благотворительную деятельность и статус посла доброй воли ООН, остается весьма конкурентоспособной.

По некоторым данным, появившимся в конце августа 2018-го благодаря порталу Radar Online, Анджелину разозлила востребованность ее бывшей соперницы Дженнифер Энистон.

После выхода драмы о геноциде в Камбодже «Сначала они убили моего отца» на Netflix, Джоли считала себя первой кандидатурой на главные роли в картинах производства сервиса, но когда продюсерам нового сериала «Первые леди» понадобилась актриса на роль женщины-президента США, предпочтение отдали Энистон.

Собеседники СМИ рассказали, что это решение стало еще одним доказательством того, что «Джен имеет больше влияния в Голливуде, когда дело доходит до таких вещей». Сама Джоли сейчас ждет гонорара за съемки во второй части «Малефисенты» — актриса настолько увлеклась заботой о благотворительном фонде и режиссерской деятельностью, что не заметила как влезла в долги.

В ноябре Radar сообщил, что ее предприятие задолжало кредиторам более $2,2 млн, да и у Питта не все гладко — после раздела имущества и всех расходов на содержание детей актер отдаст им свыше $100 млн, то есть больше половины своего капитала.

После всех манипуляций с состоянием Брэда Питта его «счет» практически сравняется с показателями предполагаемой возлюбленной. Сейчас его состояние оценивают в $300 млн, а ее — в $130.