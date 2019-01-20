Интернет скорбит: умер самый милый пес в мире

Интернет скорбит по самому милому псу в мире, скончавшемуся в пятницу в возрасте 12 лет. Померанцевого шпица по имени Бу обожали пользователи нескольких соцсетей – 17,5 млн его подписчиков с болью в сердце восприняли весть о его кончине.

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«С глубокой скорбью я хочу поделиться известием о том, что Бу скончался во сне ранним утром и оставил нас, чтобы присоединиться к своему другу Бадди, — написала на странице Бу в фейсбуке его хозяйка. – Сердца всех членов семьи разбиты, но мы утешаемся тем, что он больше не испытывает боли или дискомфорта. Мы знаем, что Бадди был первым, кто поприветствовал его по ту сторону моста из радуги, и оба они взволнованы сильнее, чем когда-либо в последнее время».

Страница померанцевого шпица, известного всем своей модной стрижкой, была основана его хозяйкой, сотрудницей компании Facebook Ирэн Ан в 2009 году. Она, разумеется, не ожидала, что ее пса ждет такой грандиозный успех в интернете, однако уже в октябре 2010 года у Бу было 5 млн подписчиков, благодаря посту в твиттере певицы Кеши – она написала, что у нее новый бойфренд и дала ссылку на аккаунт очаровательного шпица.

«С тех пор, как я завела страницу для Бу, я получила множество сообщений от людей со всего мира – они делились историями о том, как Бу украшал их дни и приносил немного света в их жизни я трудные времена, — написала в субботу Ирэн Ан. – И это настоящая цель всего этого… Бу давал радость людям во всем мире».

В инстаграм-аккаунте самого милого пса в мире тоже появилась печальная запись о его кончине. В ней говорилось о том, что Бу скончался из-за проблем с сердцем – они начались после того, как в конце 2017 года ушел из жизни его лучший друг, пес Бадди. В субботу 541 тыс. подписчиков инстаграма Бу прочли:

«Мы думаем, что его сердце в буквальном смысле было разбито, когда Бадди покинул нас. Но он держался и дал нам больше года. Но, кажется, время пришло, и я уверена, что самым радостным моментом для них обоих была минута, когда они увидели друг друга на небесах».

Бу и Бадди подружились, когда Ирэн взяла второго пса домой в 2006 году. Они стали неразлучными друзьями, и часто позировали вместе на фотографиях.

После того, как на Бу свалилась популярность, Ирэн Ан выпустила книгу фотографий. Которая называлась «Бу: жизнь самого милого пса в мире». Книга была переведена на десять языков. А за ней последовала и вторая – «Бу: маленький пес в большом городе».

Отдавая дань памяти своему псу, его хозяева рассказали его поклонникам в интернете, что он был самой счастливой собакой, которую они когда-либо знали – с ним было так просто, что его даже не нужно было дрессировать или чему-то учить.

«Он заставлял самых мужественных из мужчин радостно взвизгивать от того, что он такой милый, и заставлял всех смеяться, комично виляя хвостиком», — написали они.

На момент смерти у Бу, помимо безграничной любви членов его семьи – «людей Бу», как они сами себя называют, — были почти 541 тыс. подписчиков в инстаграме и 16 млн поклонников в фейсбуке.

В США даже выпускались плюшевые игрушки в виде него, а среди его поклонников были телеведущий Андерсон Купер, актер Сет Роген и бывший участник группы One Direction Лайэм Пейн.

Бу не только развлекался, радуя глаз членов семьи и поклонников в интернете, поедая куриное филе и сыр, меняя наряды и в течение 11 лет и общаясь со своим другом Бадди. Он также и зарабатывал для своей семьи: померанцевый шпиц был лицом одной из американских авиакомпаний: пес смотрел на пассажиров с рекламных плакатов, объясняя им, как удобно путешествовать вместе с домашними животными.

«Никогда не забуду, как нашла снимок Бу в кошельке своей бабушки, — написала сегодня одна из пользовательниц твиттера. – Ребят, она вырезала его из журнала! Покойся с миром, Бу». Интернету явно будет не хватать пса, который доказывал ему, что мир не так уж и плох. Особенно если у тебя есть куриное филе и любящая семья.