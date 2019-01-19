Все в прорубь: Путин провел ночь, как миллионы россиян

Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь во время крещенских купаний, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу Кремля. Там не уточнили, где именно глава государства погружался в иордань, но известно, что президент находился в Подмосковье.

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Впервые о том, что российский лидер участвует в крещенских купаниях, публично сообщили в прошлом году. Тогда Путин погружался в прорубь на озере Селигер в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области. Там же в крещенскую ночь президент посетил праздничную литургию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин на протяжении уже многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.

В этом году в ночь на 19 января в крещенских купаниях приняли участие около 2,4 млн россиян по всей стране, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь с 18 на 19 января в России прошло празднование одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Состоялось около 9,5 тыс. торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек», — уточнила она. Охрану порядка на мероприятиях обеспечивали более 41 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Ранее были опубликованы данные опроса интернет-проекта «Батюшка онлайн», согласно которым в крещенских купаниях собирались принять участие 26% россиян.

Традиция погружения в крещенскую прорубь — иордань — символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Купания в проруби традиционно проходят с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников — Крещение Господне. Такие погружения — это не церковный обряд, а, скорее, народный обычай. Впрочем, Русская православная церковь в целом благосклонно смотрит на эту традицию, если человек относится к погружениям в прорубь с благоговением и ему это позволяет здоровье.

Российский лидер регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января глава государства встретил в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. Там его крестили в 1952 году.

В рождественскую ночь Путин принял участие в богослужении, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным. Президент также преподнес в подарок священнослужителю икону «Господь Вседержитель».

«Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения. Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, таким последовательным и строгим человеком. Они это сделали втайне от него», — подчеркнул Путин.

Президент проводит Рождество на своей малой родине уже второй год подряд. В 2018 году он также отметил этот праздник в Петербурге, в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

В тот день, как обычно, о приезде президента именно в эту церковь никто не предупреждал. Там были не только простые прихожане, но и множество журналистов, в том числе представителей иностранных СМИ. Богослужение также посетили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов и глава Центрального района города Андрей Хлутков.

Владимир Путин присоединился к богослужению уже после его начала, примерно в полночь. Глава государства вошел в нижний храм, поднялся по лестнице, которая выходит на пространство перед амвоном (местом, где читаются церковные тексты), а затем поставил свечку и встал напротив Царских врат.

После завершения службы российский лидер подарил храму икону середины XIX века — двухрядный образ в металлическом окладе, содержащий несколько изображений: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, архангела Михаила и других.

В 2017 году на Рождество президент отправился в Великий Новгород.

Там он принял участие в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре. В храме Путин стоял рядом с новгородскими рыбаками, с которыми познакомился осенью во время прогулки по озеру Ильмень.

После Рождественского богослужения он пообщался с этими рыбаками. Они пригласили его присоединиться к застолью, на котором российский лидер выразил уверенность, что 2017 год будет лучше прошедшего. «Уверен, в наступившем году будет лучше, чем в том, который прошел», — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что без народной поддержки говорить о каких-либо успехах было бы невозможно. «Без вашей поддержки не может быть никаких успехов», — обратился он к своим собеседникам.