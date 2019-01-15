Курсы валют$ 66.97 (-0.014) 76.31 (-0.424)
Москва: -3°C
«Не знает фактов»: Жизель Бундхен раскритиковали в Бразилии

Бразильскую супермодель обвинили в отсутствии патриотизма

Супермодель Жизель Бундхен назвали «плохой бразильянкой». Автором этого обидного эпитета стала министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина Диаз — она обиделась на модель за то, что та критикует отношение правительства страны к экологии. Сейчас бразильские власти надеются, что Жизель Бундхен поможет им исправить имидж страны.

Бразильскую супермодель Жизель Бундхен, которая в 2018 году заняла 5 место в списке самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, обвинили в отсутствии патриотизма. Новый министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина Диаз назвала ее плохой бразильянкой.

По мнению члена кабинета министров, Жизель Бундхен бросает тень на репутацию Бразилии в мире, а виновата в этом ее деятельность, направленная на защиту окружающей среды – в частности, тропических лесов Амазонии.

Реклама

В минувший понедельник Тереза Кристина Диаз, отвечая в радиоинтервью на вопрос о «проблемах с пиаром», которые создала Бундхен для Бразилии, назвала действия супермодели абсурдными. «То, что они сегодня делают с образом Бразилии – абсурдно, — заявила министр. – По какой-то причине они выходят вперед и описывают Бразилию и отрасли ее промышленности в неверном свете».

«Прости, Жизель Бундхен, но ты должна выполнять функцию посла и говорить о том. Как твоя страна заботится об окружающей среде, что твоя страна – в мировом авангарде борьбы за сохранение природы, а не выступать повсюду с критикой, не зная фактов», — упрекнула министр сельского хозяйства Бразилии одну из самых знаменитых уроженок этой страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Hoje й o Dia da Amazфnia. Dia de celebrar a floresta com a maior biodiversidade do planeta, com riquezas culturais e naturais imensurбveis. Й tambйm dia para fazer um alerta. O desmatamento da floresta jб a atingiu um ponto crнtico, e se isso continuar as mudanзas serгo devastadoras. Nгo temos mais tempo! Precisamos exigir dos nossos governantes e empresas que se comprometam a frear o desmatamento e preservar esta riqueza inestimбvel do Brasil. Foto: Lalo de Almeida Today is Amazon Day. A day to celebrate the most biodiverse forest on the planet! It has a wealth of cultural and natural treasures. It is also a day to be conscious of the consequences of deforestation because it is an escalating problem. If changes are not made immediately the results will be devastating. The time is now to act! We need to demand our governments and companies commit to stopping deforestation and work towards preserving one of the most amazing places on earth.

Публикация от Gisele Bьndchen (@gisele)

Позже Тереза Кристина Диаз выступила по поводу супермодели и в твиттере. «Я сказала, что Жизель Бундхен могла бы стать послом Бразилии, чтобы она могла показать, как мы производить сельскохозяйственную продукцию, в то же время заботясь о сохранении окружающей среды. Модель скоро получит от нас приглашение», — написала министр.

Жизель Бундхен – посол доброй воли в области экологии с 2009 года – действительно успела уже раскритиковать планы правительства нового бразильского президента Жаира Болсонару, занявшего пост президента 1 января 2019 года.

Дело в том, что новое руководство заявило, что планирует объединить министерства сельского хозяйства и экологии, и супермодель назвала этот проект «потенциальной катастрофой, дорогой, откуда нет возврата».

Против правительства родной страны супермодель выступала и раньше. Например, в 2017 году она раскритиковала законопроект, подразумевавший выделение 600 тыс. га земли в тропических лесах Амазонии под девелоперские проекты и призвала тогдашнего президента Бразилии Мишела Темера наложить вето на этот указ. Позже она обвинила бразильское правительство в том, что оно «выставляет Амазонию на аукцион», отдавая ее в руки частных предпринимателей.

Уроженка Бразилии 38-летняя Жизель Бундхен много лет проживает в США: ее муж – знаменитый игрок в американский футбол Том Брэди, квотербек команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», домашний стадион которой находится в городе Фоксборо, штат Массачуссетс. Бундхен и Брэди женаты с 2009 года – и все это время их называют одной из самых известных пар, в которых одинаково сильным влиянием обладают оба супруга.

При этом супермодель неизменно поддерживает мужа и вдохновляет его на спортивные достижения. Не далее, как в минувшее воскресенье, 13 января, команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» одержала, благодаря своему квотербэку, очередную победу – она одержала верх над «Лос-Анджнлнс Чарджерс» со счетом 41 – 28. Модель поздравила мужа звонким поцелуем в щеку, а после опубликовала в инстаграме исполненный ликования пост.

«Великолепная игра, любовь моя, поздравляю! – подписала Жизель Бундхен фотографию, на которой она изображена вместе с мужем. – Так счастлива за тебя и твоих товарищей по команде!» В своих сториз она, кроме этого, опубликовала видео, на котором видно, как она в экстазе размахивает руками в момент тачдауна.

Бундхен и Брэди встретились в 2006 году: роман продолжался два с половиной месяца, когда спортсмен узнал, что его бывшая подруга, актриса Бриджет Мойнахан, ждет от него ребенка. Бундхен решила, что их отношения окончены, и возлюбленному нужно дать возможность вернуться к бывшей подруге, которая готовится стать матерью его ребенка, и попытаться создать с ней семью. Однако семьи у Брэди не случилось – и он выбрал бразильскую супермодель.

Влюбленные поженились в 2009-м, сейчас у них двое детей – сын Бенджамин и дочь Вивьен.