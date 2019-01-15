«Не знает фактов»: Жизель Бундхен раскритиковали в Бразилии

Бразильскую супермодель Жизель Бундхен, которая в 2018 году заняла 5 место в списке самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, обвинили в отсутствии патриотизма. Новый министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина Диаз назвала ее плохой бразильянкой.

По мнению члена кабинета министров, Жизель Бундхен бросает тень на репутацию Бразилии в мире, а виновата в этом ее деятельность, направленная на защиту окружающей среды – в частности, тропических лесов Амазонии.

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В минувший понедельник Тереза Кристина Диаз, отвечая в радиоинтервью на вопрос о «проблемах с пиаром», которые создала Бундхен для Бразилии, назвала действия супермодели абсурдными. «То, что они сегодня делают с образом Бразилии – абсурдно, — заявила министр. – По какой-то причине они выходят вперед и описывают Бразилию и отрасли ее промышленности в неверном свете».

«Прости, Жизель Бундхен, но ты должна выполнять функцию посла и говорить о том. Как твоя страна заботится об окружающей среде, что твоя страна – в мировом авангарде борьбы за сохранение природы, а не выступать повсюду с критикой, не зная фактов», — упрекнула министр сельского хозяйства Бразилии одну из самых знаменитых уроженок этой страны.

Позже Тереза Кристина Диаз выступила по поводу супермодели и в твиттере. «Я сказала, что Жизель Бундхен могла бы стать послом Бразилии, чтобы она могла показать, как мы производить сельскохозяйственную продукцию, в то же время заботясь о сохранении окружающей среды. Модель скоро получит от нас приглашение», — написала министр.

Жизель Бундхен – посол доброй воли в области экологии с 2009 года – действительно успела уже раскритиковать планы правительства нового бразильского президента Жаира Болсонару, занявшего пост президента 1 января 2019 года.

Дело в том, что новое руководство заявило, что планирует объединить министерства сельского хозяйства и экологии, и супермодель назвала этот проект «потенциальной катастрофой, дорогой, откуда нет возврата».

Против правительства родной страны супермодель выступала и раньше. Например, в 2017 году она раскритиковала законопроект, подразумевавший выделение 600 тыс. га земли в тропических лесах Амазонии под девелоперские проекты и призвала тогдашнего президента Бразилии Мишела Темера наложить вето на этот указ. Позже она обвинила бразильское правительство в том, что оно «выставляет Амазонию на аукцион», отдавая ее в руки частных предпринимателей.

Уроженка Бразилии 38-летняя Жизель Бундхен много лет проживает в США: ее муж – знаменитый игрок в американский футбол Том Брэди, квотербек команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», домашний стадион которой находится в городе Фоксборо, штат Массачуссетс. Бундхен и Брэди женаты с 2009 года – и все это время их называют одной из самых известных пар, в которых одинаково сильным влиянием обладают оба супруга.

При этом супермодель неизменно поддерживает мужа и вдохновляет его на спортивные достижения. Не далее, как в минувшее воскресенье, 13 января, команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» одержала, благодаря своему квотербэку, очередную победу – она одержала верх над «Лос-Анджнлнс Чарджерс» со счетом 41 – 28. Модель поздравила мужа звонким поцелуем в щеку, а после опубликовала в инстаграме исполненный ликования пост.

«Великолепная игра, любовь моя, поздравляю! – подписала Жизель Бундхен фотографию, на которой она изображена вместе с мужем. – Так счастлива за тебя и твоих товарищей по команде!» В своих сториз она, кроме этого, опубликовала видео, на котором видно, как она в экстазе размахивает руками в момент тачдауна.

Бундхен и Брэди встретились в 2006 году: роман продолжался два с половиной месяца, когда спортсмен узнал, что его бывшая подруга, актриса Бриджет Мойнахан, ждет от него ребенка. Бундхен решила, что их отношения окончены, и возлюбленному нужно дать возможность вернуться к бывшей подруге, которая готовится стать матерью его ребенка, и попытаться создать с ней семью. Однако семьи у Брэди не случилось – и он выбрал бразильскую супермодель.

Влюбленные поженились в 2009-м, сейчас у них двое детей – сын Бенджамин и дочь Вивьен.