Со своего огорода: что Лукашенко подарил Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому лидеру Владимиру Путину на Новый год сало и четыре мешка картошки. Об этом телеканалу «Беларусь 1» рассказала пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт.

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«Настоящая, супер-элитная картошка. Это правда – она с президентского огорода. В этом году у нас выдался урожай. Вы, наверное, видели кадры, как мы убирали и перебирали картофель», — сказала Эйсмонт.

По словам Натальи Эйсмонт, Лукашенко стремился учесть кулинарные предпочтения Путина. Отмечается также, что лидеры Содружества независимых государств получили в подарок елочные игрушки ручной работы, передает ФАН.

Фоторепортаж: Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки __is_photorep_included12114211: 1

Двумя неделями ранее глава администрации префектуры Акита Норихисе Сатакэ рассказал, что сибирский кот, которого ему несколько лет назад подарил Путин, набрал восемь килограмм веса и начал понимать по-японски.

По словам Сатакэ, кот по кличке Мир «здоров». Глава префектуры заметил, что кот «стал огромным».

«Всего у меня семь кошек, остальные шесть с ним ладят хорошо. По-японски он понимает», — подчеркнул Сатакэ.

Также губернатор добавил, что кот просит есть в шесть утра. В прошлом году Сатакэ на встрече с делегацией парламентариев из Приморского края, прибывших в Акиту, рассказал о его привязанности к коту, которого подарил Путин.

В середине нынешнего декабря – в День Конституции — председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил Путину сборник избранных важнейших решений суда.

«Сегодня юбилейная дата — 25-летие принятия основного документа страны. Я хочу поблагодарить вас, весь состав конституционного суда, персонал за работу которую вы проводите», — сказал Путин в ходе встречи с Зорькиным.

Председатель КС, в свою очередь, выразил уверенность в том, что задача Конституционного суда — это обеспечение «живой Конституции».

«Я думаю, что нам это пока удавалось. Вот серебряный юбилей, пусть будет потом золотой юбилей и далее», — сказал Зорькин.

Чуть ранее глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт подарил Путину именной гоночный шлем. Встреча прошла в Мариинском театре в Москве. Путин и Тодт обсудили развития автомобильного спорта в России.

«Спасибо, что вы приехали. Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развитие автомобильного спорта в России», — сказал российский лидер.

В прошлом месяце Путин получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут во время осмотра выставки в Петропавловске с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе экскурсии главам государств рассказали о казахском обычае дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям». После этого рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников в присутствии президентов согнул гвоздь и подарил его Путину.

Также лидерам стран продемонстрировали казахский кнут — камчу, который согласно поверьям, отпугивает злых духов. Образец такого кнута также преподнесли президенту России после того, как он осторожно спросил: «А это можно взять?».

В августе нынешнего года Путин был гостем на свадьбе 53-летнего министра иностранных дел Карин Кнайсль и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Особым подарком стало выступление Кубанского казачьего хора.

Месяцем ранее сообщалось, что в футбольном мяче чемпионата мира — 2018 года в России, который Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки, есть чип. По информации Bloomberg, встроенное в снаряд устройство обеспечивает возможность обмена данными на расстоянии около десяти сантиметров.

Указывалось, что этот «жучок» не является чем-то тайным и не делает мяч шпионским устройством. Эта функция была лишь частью маркетинговой кампании производителя снаряжения, который предлагает владельцам мяча использовать чип, чтобы смотреть лучшие моменты матча и получать информацию о футболистах.

В июне Путин подарил главе КНР Си Цзиньпину русскую баню. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил выбор подарка.

«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», — сказал Песков.

Сообщалось, что сруб выполнен из 200-летнего алтайского кедра. Во время церемонии обмена подарками Путин показал Си Цзиньпину эскиз бани, а также спил дерева, передает НСН.