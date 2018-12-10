Путин, Трамп и Меган Маркл: кто станет «Человеком года»

Американский журнал Time объявил шорт-лист претендентов на звание «Человек года», публикуемый изданием ежегодно — он отмечает личность или явление, которые оказывали в подходящем к концу году наиболее влияние на мир, причем как хорошее, так и плохое — по мнению редакторов журнала, разумеется.

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В опубликованный список включили президента США Дональда Трампа: если его назовут «Человеком года-2018», он получит это звание уже во второй раз.

Впервые он стал претендентом на этот титул два года назад, когда в 2016 году неожиданно для многих одержал победу над Хиллари Клинтон во время президентских выборов в США.

В 2017 году американского президента снова включили в шорт-лист, на что он отреагировал твитом. «Журнал Time позвонил, чтобы сказать, что я ВОЗМОЖНО буду назван «Человеком (персоной) года», как в прошлом году, но я должен буду согласиться на интервью и большую фотосессию. Я сказал, что «возможно» — не годится, и решил пропустить. Но все равно спасибо!», — написал Трамп. В ответ он получил множество комментариев, среди которых было немало оскорбительных мемов, а сами представители журнала опровергли заявление Трампа.

Тем не менее, в 2018 году он — тоже возможно — будет провозглашен «Человеком года»: в этот раз его решили включить в список за череду конфликтных ситуаций, в которые вовлечены президент США и члены его аппарата, расследования, которые ведутся в отношении «его людей», и спорные политические решения, включая разделение семей мигрантов и развязывание торговой войны с Китаем.

На это звание в очередной раз претендует также другой мировой лидер — президент России Владимир Путин. Американские журналисты отметили его победу на президентских выборах, прошедших в России в марте 2018 года «на фоне тщательного изучения российского вмешательства в американские выборы 2016-го, отравления покинувшего Россию шпиона Сергея Скрипаля и усиления напряженности в отношениях с Украиной».

В 2007 году Time назвал Владимира Путина «Человеком года». «Путин не бойскаут. Он не демократ в том смысле, в котором это определяет Запад. Он не образцовый поборник свободы слова, — говорилось в статье, посвященной российскому президенту. — Он стоит, прежде всего, за стабильность — стабильность прежде свободы, стабильность прежде выбора, стабильность для страны, в которой ее практически нет на протяжении последних ста лет».

Собственно, в 2007-м Time и наградил Владимира Путина за «лидерство в достижении стабильности».

С тех пор российский президент регулярно оказывается в шорт-листе издания — в том числе в 2014-м, 2015-м и 2016-м.

Новое имя в шорт-листе — это бывшая американская актриса, а теперь британская герцогиня Меган Маркл, вышедшая в мае этого года замуж за внука королевы Великобритании принца Гарри. Оставаясь актрисой сериала «Форс-мажоры», Меган Маркл, несмотря на активистскую деятельность в деле борьбы за права женщин, не могла рассчитывать на честь стать «Человеком года» по версии Time. Однако ее брак с принцем Гарри привлек внимание зрителей по всему миру — сегодня мы следим за каждым шагом герцогини Сассекской.

Ее трудные отношения с семьей отца; доброжелательность, которую проявляет к ней Елизавета II; беременность, о которой было объявлено во время тура по Австралии, Новой Зеландии и Океании в октябре; ошибки и удачи при выборе костюма; благотворительный проект, связанный с выпуском книги кулинарных рецептов женщин из сгоревшего в прошлом году в Лондоне Гренфелл-Тауэр; соперничество с Кейт Миддлтон, — любой редактор профильного отдела любого издания может через точку с запятой, не сверяясь с источниками, набросать, какие темы, связанные с жизнью Меган Маркл, в этом году освещала пресса.

Меган Маркл иногда сравнивают с Уоллис Симпсон — американской светской львицей, любовь к которой в 1936-м году привела к тому, что король Великобритании Эдвард VIII отрекся от престола.

Он сделал это ради того, чтобы жениться на разведенной американке. В 1936 году Time провозгласил «Человеком года» именно Уоллис Симпсон: возможно, в этом году он отметит разведенную американку, которая вышла замуж за принца — а он все равно остался в очереди на королевский престол.

Список претендентов на звание «Человека года» на этом не заканчивается: в нем значатся спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, журналист Джамаль Хашукджи, президент Южной Кореи Мун Джэин, американский кинорежиссер Райан Куглер и Кристин Блейзи Форд, которая обвинила в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано. А кроме того, там есть и явления: разделенные семьи мигрантов в США и «Марш за наши жизни», прошедший в поддержку ужесточения контроля за стрелковым оружием.