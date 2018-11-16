Выгодно вложился: за что американцу дали рыцаря

Американский модельер Ральф Лорен стал первым дизайнером из США, который удостоился британского рыцарского титула от Елизаветы II. Официальный представитель Ее величества официально присвоит Лорену его новый титул во время торжественной церемонии в 2019 году. Совсем скоро Ральф Лорен, модный дом которого отметил в этом году свое 50-летие, сможет с полным правом требовать, чтобы его называли сэром.

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До него подобной чести удостаивались совсем не многие американские политики и звезды шоу-бизнеса. Среди них президенты Дуайт Эйзенхауэр, некогда близкий друг королевы Рональд Рейган и Джордж Буш-старший. За заслуги в разных областях титул рыцаря или дамы-коммандора получили также бывшие мэры Нью-Йорка Рудольф Джулиани и Майкл Блумберг, актриса Анджелина Джоли, режиссер Стивен Спилберг, предприниматель Билл Гейтс и его жена-филантроп Миранда Гейтс.

Есть среди обладателей почетного титула и американка, имеющая отношение к моде — это бывший генеральный директор Burberry Анджела Арентс.

А вот, кстати, главред американского Vogue Анна Винтур, тоже носящая титул дамы-командора, в этот список не входит по той простой причине, что она англичанка.

Генеральный консул Великобритании в Нью-Йорке и торговый комиссар королевы в Северной Америке Энтони Филлипсон заявил: «За свою карьеру в моде, бизнесе и филантропии мистер Лорен играл ключевую роль в налаживании трансатлантических культурных и экономических связей. Как создатель и идеолог мирового бренда Ralph Lauren, мистер Лорен был послом глобальной модной индустрии и американского стиля почти половину столетия». Филлипсон добавил и несколько слов о достижениях дизайнера в сфере благотворительности, рассказав о его помощи тем, кто занимается охраной общественного здоровья и посвятил себя исследованию и лечению раковых заболеваний в США и Великобритании.

Лорена приставят к ордену Британской империи не только за успехи в модной индустрии, но и за его масштабный вклад в благотворительность. Под руководством 79-летнего Ральфа Лорена и при его спонсорской поддержке в Нью-Йорке был открыт Центр Нины Хайд, который проводит исследования для борьбы с раком груди, а также создан «Центр лечения рака Ральфа Лорена». Недавно на пожертвования его компании был открыт похожий исследовательский центр в Лондоне.

За всю жизнь и карьеру заслуги Лорена отмечали многократно. В последний раз — в июне 2018 года — креативный директор ритейл-империи Ralph Lauren был награжден от лица Совета модельеров Америки за ежегодный вклад в развитие моды. Британское правительство достижения американца еще ни разу не отмечало, а вот французское — уже успело: в 2010 году модельер стал кавалером ордена Почетного легиона.

Когда ежегодная церемония вручения рыцарского или дамского ордена Британской империи была введена в 1917 году королем Георгом V, предполагалось, что королевская семья будет награждать исключительно британцев, преуспевших в различных сферах деятельности. Однако в эпоху глобализации происхождение человека, заслуги которого королева желает отметить, перестало иметь большое значение.

Что же нужно сделать для того, чтобы в 2019 году стать рыцарем или дамой-командором? Сама формулировка, которую предоставляет Букингемский дворец для ознакомления, звучит довольно туманно: «награда дается индивиду за крупный и долгосрочный вклад в любую деятельность, обычно осуществленную на национальном или интернациональном уровне».

Судя по списку дам и сэров последних десятилетий, под «деятельностью» нужно понимать многомиллионные пожертвования в благотворительные организации или успехи в области актерского и вокального мастерства, которые оцениваются по количеству статуэток «Оскар» и «Грэмми».

Простого «масштабного вклада» в индустрию недостаточно — для полной комплектации кандидату на Превосходнейший орден Британской империи необходимо обладать хорошей репутацией и не быть замешанным в скандалах. Так, например, из-за своего бурного прошлого рыцарем так и не стал постоянный гость королевских ужинов и свадеб Дэвид Бэкхем. Исключений в этом правиле немного, но есть: несколько исполнителей, которых скромно называют национальным достоянием Великобритании, все же стали «сэрами», хотя в юности они вели себя временами не слишком благопристойно. Среди них — участники группы Beatles, например.