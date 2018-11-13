Ей все мало: Дженнифер Лопес заберет последнее у детей

Источники сообщают, что ухажер Дженнифер Лопес, бывший член бейсбольной команды Yankees Алекс Родригес вступил в тяжбу со своей бывшей женой Синтией Родригес из-за недостаточной уплаты алиментов.

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А Джей Ло, известная довольно легким отношением к деньгам и покупкой дорогостоящих безделушек вроде пяти сумок Birkin из шкур экзотических животных, присутствовала на встрече, которую бывшие супруги должны были проводить исключительно в присутствии адвокатов.

Издание The Post сообщило, что мероприятие состоялось 13 сентября в Майами. По словам инсайдеров, Лопес была не просто наблюдателем, а непосредственным участником переговоров о детях.

Источники, близкие к паре, рассказали, что присутствие певицы могло стать стратегическим ходом: как только она зашла в переговорную, Синтия заметно поникла, а в напряженный момент дискуссии звезда даже попросила Алекса выйти из помещения и продолжила говорить от его имени.

Судебное разбирательство быстро сдвинулось с мертвой точки, когда автор хита Jenny From The Block настояла на том, что Родригес, который заработал более $400 млн за свою карьеру в главной лиге бейсбола, должен был платить только $10 тыс. в месяц взамен выплачиваемых $100 тыс. Эту сумму бейсболист на пенсии выплачивал в течение нескольких месяцев на поддержание его маленьких дочерей Наташи и Эллы.

Встреча сторон была строго конфиденциальной. Однако когда портал TMZ опубликовал новость о том, что Алекс Родригес собирается «кардинально» понизить размер ежемесячных выплат на содержание детей, Синтия Родригес согласилась на интервью с Post. В нем она рассказала том, как разочаровалась в своем бывшем муже. Она также сообщила о «тревожном» повороте в их отношениях с того момента, как Родригес начал встречаться с Дженнифер Лопес в прошлом году.

«Все, что я могу вам сказать, это то, что произошел сдвиг, и я не уверена из-за чего», — заявила Синтия в разговоре с журналистами на прошлой неделе. Она также заметила:

«С момента нашего развода Алекс встречался с потрясающими женщинами, многие из которых хорошо ладили с нашими детьми. Алекс и я усиленно работали над тем, чтобы создать для наших дочерей стабильную среду, и проблем не возникало ни разу. До того, что произошло сейчас».

В апреле 2018 года 43-летний Родригес заявил, что он не собирается платить за содержание своих дочерей меньше установленной суммы, и опроверг слухи, что за $115 тыс. он обеспечивает не только детей, но и новую семью своей бывшей жены.

45-летняя Синтия оставила себе фамилию отца ее детей после их развода в 2008 году, и в 2014 году обручилась с неким бизнесменом из Флориды, который занимается недвижимостью и фитнес-индустрией. В 2016 году у Родригес с женихом родилась дочь. Бывшая жена бейсболиста рассказала, что мужчины всегда ладили друг с другом, и никаких причин для беспокойства до появления Лопес в семье не было.

Вмешательство новообразованной пары в тяжбы между бывшими супругами не стало чем-то новым в юридической практике — эксперты заявляют, что необычным явлением на прениях стало скорее отсутствие жениха матери детей, потому что силы были неравны. Официальные представители Лопес и обоих Родригес либо отказались комментировать ситуацию, либо сказали, что не знали о присутствии певицы в переговорной в тот день.

Пока бейсболист пытается доказать, что он не в состоянии платить по прежним счетам, доход Дженнифер Лопес оценивается в $380 млн в год, да и совместные фотографии из отпуска на роскошных курортах играют не в пользу Родригеса — даже если за все платит щедрая поп-звезда. А она может.

Случай с Родригесом — не первый, когда Лопес, побывавшая в браке трижды, заняла пугающе сильную позицию в отношениях. В начале нулевых она рассекретила свою любовную связь с молодым человеком из ее подтанцовки — в течение 16 месяцев их брака Крис Джадд безуспешно пытался уйти с радаров, но певица постоянно возвращала его под свет прожекторов на различных премиях и премьерах. Все это время пресса не считала Джадда жигало, соблазнившим доверчивую звезду, а на репутации подобные слухи отражаются не лучшим образом.

С 2002 по 2004 год певица была замужем за актером Беном Аффлеком. За время их семейной жизни Джей Ло, известная своей любовью к яркости и экзотике, ненароком сделала из лауреата двух кинопремий «Оскар» посмешище, заставив его неумеренно пользоваться автозагаром и гелем для волос. Смену имиджа и остроумие журналистов Аффлек перенес с честью, а после разрыва с Лопес хорошенько отмылся и женился на сдержанной Дженнифер Гарнер в 2005 году. Кстати, 8 ноября этого года родители троих детей официально развелись.