Дэвид уже не тот: Бекхэма накрыл кризис

Рано или поздно кризис среднего возраста случается со всеми. Принято считать, что переживать из-за своего возраста — удел неуверенных в себе личностей, не реализовавшихся в жизни. Но как выяснилось, эта участь не обходит стороной даже звезд мирового масштаба, хотя, казалось бы, им уж точно не о чем переживать. Вот и поклонники Дэвида Бэкхема подозревают, что со спортсменом случилось что-то подобное.

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Знакомые экс-футболиста подтверждают: Дэвид уже не тот. Один из источников, близких к спортсмену, признался The Sun, что Бэкхем выглядит «угасающим». Собеседник издания рассказал, что впервые после того, как Бэкхем некоторое время не появлялся на публике, несколько девушек сперва даже не узнали его.

Звезды такого уровня, как Дэвид Бэкхем, не привыкли разочаровываться. Он всегда «номер один» не только для своей семьи и друзей, но и для своих поклонников. Но если первые всегда будут рядом, то последних с годами может почти не остаться, что больно ударит по самолюбию любой знаменитости.

Бывший футболист привык всегда находиться в центре внимания толп фанатов, но недавние поездки в США и Шанхай показали, что у Бэкхема уже не так много поклонников.

«Никто не говорит об этом, но рекламодатели и менеджеры всерьез задаются вопросом, снизится ли его авторитет на мировой арене», — рассказал собеседник The Sun.

Возможно, Бекхэму больше никогда не будет поступать столько предложений сняться в рекламе, как раньше. «Это может означать, что ему придется больше работать, чтобы сохранить свой успех», — продолжил он.

Проблема в том, что лицо Дэвида Бэкхема, — это молодость, здоровый образ жизни, идеальная физическая форма, а не сексуальность зрелости, за счет которой так популярны Джордж Клуни или Роберт Дауни-младший.

Не так давно 43-летнего Бэкхема застали врасплох: на фотографиях, сделанными папарацци, видно, как поредели волосы на затылке знаменитости.

В последнее время он все чаще проводит время со своим сыном, но это выглядит не так трогательно, как может показаться. Дэвид вместе со сыном проводят много времени в барах и пабах, а иногда и вовсе задерживаются в питейных заведениях до утра.

Некоторое время назад его сфотографировали на одной из таких вечеринок со своим 19-летним сыном в Майами, где они устроили гонки на дорогих автомобилях. На этот раз с прической Дэвида все было в порядке. Пользователи сети предположили, что он сделал себе пересадку волос или воспользовался специальным заполняющим спреем, которым обычно женщины закрашивают отросшие корни волос.

К слову, интерес к автогонкам, к которым ранее Бэкхем был равнодушен, тоже может быть доказательством того, что у звезды кризис среднего возраста. Как правило, оказавшись в таком непростом периоде жизни, мужчин тянет на экстремальные виды спорта, а страница звезды в инстаграме кишит мотоциклами, спортивными автомобилями и прочими экстремальными развлечениями. Например,

этим летом он попробовал себя в роли альпиниста вместе со своим близким другом Гаем Ричи, катался на сноуборде сыном Крузом, а несколько лет назад отправился в поход на Амазонку.

Видимо, Бэкхем пытается доказать всем, что после сорока можно играть не только в гольф и шахматы.

Кроме того, наряду с этими снимками, Бэкхем часто публикует фотографии, напоминающие годы расцвета его спортивной карьеры. Пять лет назад бывший полузащитник «Манчестера» заявил о полном завершении своей карьеры. В своем заявлении он признался, что ничто не сможет полностью заменить игру в футбол, и, кажется, не солгал.

Сейчас Бэкхем активно развивает свой собственный модный бренд, который славится молодежным ассортиментом мужской косметики. Своей жене он также помогает с бизнесом, однако признается, что у них непростые отношения и поддерживать романтику стало «сложнее с течением времени».

«Уровень тестостерона, как правило, снижается в этом возрасте, поэтому мы цепляемся за вещи, которые заставляют нас чувствовать себя мужественными», — подытожил собеседник.