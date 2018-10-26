Малышка за миллиард: чем опасно замужество Пэрис Джексон

20-летняя дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис выходит замуж, избранником девушки стал ее коллега по музыкальной группе The Soundflowers Гэбриэл Гленн. Источники, близкие к паре, утверждают, что Пэрис и Гэбриэл настолько «безнадежно влюблены» друг в друга, что они даже не затрагивали тему обсуждения брачного контракта — а зря.

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Портал Radar Online опубликовал сообщение одного из близких друзей пары: «Пэрис сказала некоторым членам семьи, что она правда верит в то, что Гэбриэл — ее единственный, и она хочет выйти за него замуж». Также источник добавил, что она и Гэбриэл стали очень близки за последние несколько месяцев, и «она чувствует сильную связь с ним».

Хотя все члены семьи Джексон очень рады за нее, инсайдеры сообщают, что они «настаивают на подписании брачного контракта, чтобы защитить ее огромное состояние».

«На данный момент семья пребывает в смятении, — прокомментировал источник. — В одну секунду она лесбиянка и встречается с Карой Делевинь. В следующую секунду она гетеросексуалка и встречается с парнем из своей группы».

Аноним продолжил, что родственников не столько пугает ситуация с замужеством, сколько ее эмоциональное состояние. «У Гэбриэла не лучшая репутация, и некоторым членам ее семьи кажется, что он может использовать ее. Они просто хотят, чтобы она была осторожна», — заметил один из друзей Пэрис.

Родственники Пэрис не просто так переживают за нее — известно, что девушка не ищет легких путей и часто ввязывается отношения, которые не приносят ей счастья. Предыдущий роман Джексон с рэпером Майклом Снуди в 2017 году закончился довольно плачевно для нее: после череды расставаний и примирений Пэрис, по словам близких, «слетела с катушек», а семья уже готовилась отправить ее на лечение от алкогольной зависимости.

Кстати говоря, идея выйти замуж за сомнительного молодого человека посещает девушку не в первый раз. Когда единственной дочери поп-короля было 18, она хотела выйти замуж за Снуди — и в качестве символа вечной любви, которая продолжалась целый год, набила татуировку с именем рокера у себя на лодыжке.

В июле 2018 года 20-летняя дочь Майкла Джексона впервые публично заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, когда комментировала свои истории в инстаграме — впрочем, она думала, что официального заявления не требовалось. Джексон полушутя добавила: «Я думала, что все уже и так знали».

Тогда Пэрис Джексон оказалась в центре скандала: прессе стало известно, что она встречается с тремя девушками одновременно — одной из них была супермодель Кара Делевинь. Стоит отметить, что отношения Джексон и Делевинь начались в феврале 2018 года, а через шесть месяцев появились первые сообщения о романтической связи Пэрис и Гэбриэла. Тогда же раскрылись подробности расставания девушек — дочь Майкла Джексона изменила Каре со своим ныне действующим женихом.

В интервью телеканалу ABC News Пэрис рассказала, что своим родственникам она рассказала о своем влечении к женщинам в 14 лет. Она призналась, что влюблялась в девочек, еще когда ей было 8. Певица отметила, что она не считает себя бисексуалкой, хотя и испытывает влечение к представителям различных полов.

Пэрис Майкл Катарина Джексон является вторым ребенком легендарного певца, и росла она в той же атмосфере, в которой живут все дети богатых и знаменитых родителей — все детство Пэрис прятали от публики, потому что куда бы она ни ехала, девочку преследовали папарацци.

Семья рассказывала, что Майкл ассоциировал себя с Питером Пеном, а единственную дочь называл Тинкер Белл в честь крохотной феи из этой книги. Певица сделала татуировку, которая перекликается с ласковым прозвищем: Faith, Trust and Pixie Dust («Вера, Доверие и Волшебная пыльца»).

Отказ Пэрис подписывать брачный договор со своим женихом кажется ее родным ошибкой совсем не напрасно. Ежегодный доход Пэрис Джексон оценивается приблизительно в $110 млн, большую часть этой суммы составляет пособие, которое она и ее братья Принц и Блэнкет получают ежегодно с 2014 года. В 2016 году было установлено, что по достижении детьми 30 лет их ожидает раздел оставшегося отцовского наследства на сумму $1,74 млрд.

Если молодые люди действительно поженятся и затем разведутся, Гэбриэл Гленн сможет претендовать на солидную часть денег Майкла Джексона. Ну а пока Пэрис знакомит жениха с сомневающимися родственниками, возможно, чтобы изменить их мнение о нем. Недавно Гленн познакомился с 88-летней Катриной Джексон, бабушкой Пэрис.