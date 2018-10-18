Спасай себя сама: Кира Найтли учит дочь феминизму

Возможно, звезда серии фильмов «Пираты Карибского моря» Кира Найтли и снимается в фильмах компании Disney, но это не значит, что она дает своим детям смотреть все, что когда-либо производила эта киностудия. Под запретом для трехлетней дочери Эди оказались классические мультфильмы про героинь, которые получили помощь от своих возлюбленных мужчин.

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Во вторник 16 октября в эфире шоу Эллен Дедженерес Найтли рассказала, что ее дочь сейчас старается выбрать будущую профессию. В данный момент Эди пытается определить свой будущий путь — либо в роли стоматолога, либо в качестве льва. На вопрос о том, будет ли Кира против возможного решения дочери пойти по ее стопам, актриса сказала, что поддержка будет обеспечена ей в любом случае.

Однако не всем желаниям дочери Кира Найтли и ее муж, музыкант Джеймс Райтон, готовы потакать. Заботливая мать, которая ратует за идеалы феминизма, хочет, чтобы ее дочь знала, что единственной, кто может решить ее проблемы, остается она сама. Помешать построить этот образ мышления, по мнению Найтли, могут диснеевские мультики.

Об этом ее также расспросила Эллен: «Ей запрещено смотреть некоторые детские фильмы, правильно? Какие?». Актриса ответила, что

под запретом остаются такие мультфильмы, как «Золушка», потому что «она поджидает богатого парня, чтобы он ее спас. Очевидно, что нужно спасать себя самостоятельно».

За это она заслужила овации со стороны живой аудитории на шоу и самой ведущей.

Вторым мультфильмом, который попал в список запретных, к большому сожалению самой актрисы, стала «Русалочка» — несмотря на то, что Кира Найтли любит эту картину с детства.

Сюжет мультика, напомним, строится вокруг того, что дочь морского царя влюбляется в обычного мужчину, но не может быть с ним из-за различий в сферах их обитания. Поэтому русалка решает отдать свой прекрасный голос морской колдунье в обмен на пару человеческих ног. «Я имею в виду, песни замечательные, но не отдавай свой голос ради мужчины», — оценила сюжет актриса.

Ничего плохого внимательные родители не нашли во многих других фильмах продакшна Disney: фаворитами в доме Найтли остаются «Найти Дори», «Холодное сердце» и «Моана». В этот момент работодатели актрисы наверняка вздохнули с облегчением — все-таки изначально она пришла к Эллен, чтобы рассказать о новом фильме «Щелкунчик и четыре королевства», снятом как раз этой киностудией, — Кира Найтли выступила в нем в роли Сахарной феи. Пока неизвестно, будет ли разрешена картина к показу в доме Киры.

Это интервью — не первый раз, когда актриса публично высказывается о своем отношении к восприятию роли женщины в современном мире. Найтли была в числе тех, кто критиковал облик Кейт Миддлтон после родов принцессы Шарлотты в 2015 году. Сама актриса родила свою Эди всего за день до того, как жена принца Уильяма прибыла и уехала из родильного отделения элитной больницы Святой Мэри на глазах у всего мира.

О том, что герцогиня Кембриджская стала жертвой обстоятельств и заложницей образа безупречной женщины, который королевская семья усердно тиражировала в СМИ, актриса написала в эссе «Слабый пол». Оно было опубликовано в 2015 году в серии под названием «Феминистки не носят розовое и другая ложь».

«Она вышла из больницы через 7 часов с накрашенным лицом и на высоких каблуках. С лицом, которое хочет видеть мир. Прятать. Прятать нашу боль, разрыв наших тел… буйство гормонов»

В этом году Кейт Миддлтон удостоилась новой волны негодования из-за цветущего внешнего вида всего через пару часов после того, как она родила своего третьего ребенка. Герцогиня даже спровоцировала акцию в интернете, в честь которой женщины во всем мире выкладывали фотографии, сделанные спустя то же время после родов. Разница была впечатляющей.

И хотя в «Щелкунчике» Найтли играет воздушную героиню в волшебной сказке, этой осенью в прокат выходит еще один фильм с ней в главной роли, где она сыграла писательницу Колетт Вилли, автора романа 'Claudine a l'ecole'. История не менее захватывающая, а отзывы кинокритиков обещают качественное кино, поэтому скоро мы увидим то, как видит феминизм Кира Найтли.