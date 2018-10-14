Русский в Париже: Валентину Юдашкину — 55

Один из самых известных модельеров страны отмечает юбилей — Валентину Юдашкину исполняется 55 лет. Юдашкин — знаменитый кутюрье и заслуженный деятель искусств России. Он родился в Московской области, там же окончил школу. Ему с детства нравилось рисовать, поэтому изобразительное искусство было его любимым предметом.

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В 1986 году Юдашкин с отличием окончил Московский индустриальный техникум: отучился на факультете моделирования. Во время преддипломной практики в Московском доме моды Юдашкин познакомился с модельером Вячеславом Зайцевым. 15 лет спустя он окончил ГИТИС, где изучал «Театроведение» и «Театральный костюм».

После окончания техникума и практики у Вячеслава Зайцева Юдашкин начал работать в Центральном проектно-конструкторском бюро при министерстве бытового обслуживания в качестве старшего художника. Его первый модный показ состоялся в 1987 году, а несколько лет спустя, когда имя Юдашкина стало широко известно отечественному миру моды, он решил открыть свой модный дом.

Модельер создал компанию Valentin Yudashkin и устроил показ своей первой кутюрной коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже.

Она называлась «Фаберже», и ее презентация прошла в советском посольстве. Этот показ сделал дизайнера еще более известным как в России, так и за рубежом, а сам Юдашкин стал частым участником Недели моды в Париже. Дебютный показ Юдашкина посетил знаменитый французский дизайнер Пьер Карден, который поддержал начинающего модельера в начале его карьерного пути.

Многие коллекции Юдашкина посвящены русской культуре. Это понятно уже по названиям: «Екатерина Великая», «Русский модерн», «Анна Каренина». По его эскизам были сшиты костюмы для российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх 1992 и 1996 годов. В середине 90-х модельер начал работать с мебелью, посудой и столовыми приборами, разрабатывая дизайн, а в 1999 году выпустил свой собственный парфюм.

К 1996 году дом моды Валентина Юдашкина вошел в Ассоциацию высокой моды, а также Парижский синдикат высокой моды и готовой одежды. Сам модельер стал первым российским дизайнером, удостоенным этих званий.

Окончив ГИТИС, Валентин Юдашкин открывает шоу-румы в Милане и Париже. В Москве он продолжает заниматься дизайном предметов интерьера и выпускает свою собственную линию мебели, а также проводит выставку в Историческом музее Москвы. Валентин Юдашкин стал членом совета при президенте РФ по культуре и искусству, доверенным лицом Владимира Путина, а в 2008 году разработал новую военную форму для российской армии.

В том же году он был награжден орденом Почета за развитие отечественной моды и большой вклад в российскую культуру, а также стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции.

Работы Юдашкина хранятся в Государственном Историческом музее Москвы, в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды и в Международном музее Олимпийских игр.

В марте 2012 года модельера назначили главным редактором телеканала «Стиль и мода», а в 2010 году он на один день стал ведущим культовой программы Вячеслава Зайцева — «Модный приговор».

У Валентина Юдашкина есть семья: его супруга Марина Юдашкина — топ-менеджер Дома моды Valentin Yudashkin, а дочь модельера Галина стала искусствоведом и светским обозревателем.

Сейчас Валентин Юдашкин продолжает работать: он издает собственные коллекции и участвует в новых проектах, несмотря на слабое здоровье. В 2016 году модельер внезапно серьезно заболел, из-за чего ему пришлось пропустить показ своей новой коллекции в рамках Недели моды в Париже. Его срочно госпитализировали, прооперировали и назначили курс реабилитации. К сожалению, болезнь прогрессировала, и дизайнеру диагностировали онкозаболевание. Свежие фото модельера с отдыха со своей супругой очень обеспокоили публику: Юдашкин сильно похудел и стал выглядеть болезненно. Однако несмотря на такие трудности, модельер продолжает творить и посещать свои показы под бурные аплодисменты.