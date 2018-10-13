«Не уважаю ее»: как травят Меланью Трамп

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришем была вынуждена вступиться за Меланью Трамп — последнюю обвинили в том, что она была любовницей Дональда Трампа, прежде чем стать его женой.

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Официальный представитель супруги американского президента обрушилась с критикой на ведущую телеканала ABC Иветт Николь Браун за неделикатные высказывания о первой леди, которые она допустила, обсуждая в передаче The View первое интервью Меланьи Трамп — она дала его ведущему телеканала Тому Лламасу во время тура по Африке.

Передача The View, в которой Иветт Николь Браун проявила неделикатность, вышла перед тем, как 12 октября в эфир было выпущено само интервью — в прямом эфире Том Лламас рассказал соведущим программы The View Иветт Николь Браун и Эбби Хантсман о своей беседе с первой леди США.

Уже на тот момент было известно, что Меланья Трамп обсудила с Лламасом обвинения в супружеской неверности в адрес Дональда Трампа и чувства, которые она испытывает в связи с этим. Она призналась, что сообщения об интимных связях мужа на стороне ее не волнуют — на это и обратила внимание Иветт Николь Браун. «Может быть, это ее не заботит, потому что она сама была одной из его любовниц до того, как стать его женой?», — поинтересовалась журналистка.

Этот вопрос был замят, однако Стефани Гришем, пресс-секретарь Меланьи Трамп, не оставила его без внимания. В защиту первой леди она опубликовала заявление в твиттере.

«Проверяйте факты, прежде чем обвинить женщину в том, что она была чьей-то любовницей, — написала она. — Она ваша первая леди — она заслуживает вашего уважения и уж точно не лжи. Омерзительно».

В ответ на это Иветт Николь Браун также выступила с заявлением в твиттере. «Я отвечаю за каждое свое слово, — написала она. — Мама учила меня, что уважение нужно заслужить. И, к счастью, мы живем в стране — по крайней мере, сейчас, — в которой не нужно кланяться своему дорогому лидеру и его третьей жене». Соведущая The View также посоветовала Стефани Гришем адресовать свою критику ей лично, а не всей программе. «Эти взгляды мои. Они принадлежат мне», — добавила она.

Момент, когда Иветт Николь Браун заговорила о том, что Меланья была любовницей Трампа прежде, чем стать его женой, действительно был весьма неловким. Задав свой вопрос, она не получила ответа, поскольку соведущая Эбби Хантсман вступила в беседу и задала свой вопрос Тому Лламасу: «Вы отдельно спросили ее, любит ли она мужа?» Лламас ответил на этот вопрос, и до конца передачи никто не вспоминал об опасном вопросе, который задала ранее Иветт Николь Браун.

Однако в конце беседы Лламас все же обратился к Браун. «Прежде, чем мы разойдемся. Я хочу кое-что сказать. Сегодня за этим столом был один комментарий относительно миссис Трамп. «Предположим», — ответила Браун. «Я просто хочу сказать, что нравится она вам или нет, она заслуживает вашего уважения, потому что она первая леди».

Однако Иветт Николь Браун продолжила стоять на своем. «Я не уважаю ее», — ответила она.

В своем интервью Лламасу Меланья Трамп заявила, что разговоры о романах мужа на стороне ее не заботят и ее внимание на них не сосредоточено. «Я мама и первая леди, и есть много более важных вещей, о которых мне нужно подумать и которыми нужно заниматься», — сказала она. После чего добавила: «Я знаю, что публике и СМИ нравится спекулировать на тему нашего брака».

О чувствах, которые она испытывает из-за того, что слухи об изменах Трампа постоянно муссируются прессой, Меланья Трамп сказала: это, безусловно, неприятно, но она справляется. «Я знаю, что правильно, а что неправильно, где правда, а где ложь», — сказала она.

В дальнейшей беседе первая леди США подтвердила, что любит мужа и в их браке все идет хорошо.

Комментарии Иветт Николь Браун — подтверждение еще одного высказывания Меланьи Трамп, сделанного в интервью Тому Лламасу. «Я могу сказать, что я самый затравленный человек в мире. Один из них самых затравленных — если вы действительно видите, что говорят обо мне люди», — сказала первая леди США.

И действительно, она постоянно подвергается критике за свои действия и свои наряды – «костюм колонизатора» в Африке, куртку с надписью «Мне правда все равно» во время полета на границу США в центры, где содержатся мигранты, слишком дорогие костюмы или неудачный выбор обуви. Неудивительно, что проект, которым занимается Меланья Трамп в роли первой леди США, направлен на борьбу с травлей в соцсетях: кто подсчитает, сколько раз ее оскорбляли в твиттере?