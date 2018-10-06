«Лечу к другу на день рождения»: как Путин проведет праздник

Президент России Владимир Путин 7 октября отпразднует свой 66-й день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Кто именно будет присутствовать на торжестве, Песков не уточнил. На данный момент известно только об одном госте торжества – им станет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В своем фейсбуке он написал, что уже вылетел в Россию.

«Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы», — говорится в сообщении.

По сообщению итальянских СМИ, Берлускони будет присутствовать на празднике Путина вместо мероприятия своей партии «Вперед, Италия», которое состоится в Милане.

Кстати, сам Берлускони рассказал, что двадцать девятого сентября, когда ему исполнилось 82 года, он получил от российского президента поздравления, которые «всегда особенны».

Forza Italia Пододеяльник с изображением рукопожатия между Сильвио Берлускони и Владимиром Путиным

Берлускони уже бывал на дне рождения российского лидера. В прошлом году в Сочи он подарил Путину большой пододеяльник, на котором было изображено рукопожатие двух политиков на фоне Собора Василия Блаженного и Колизея.

Кстати, в прошлом году российскому президенту не удалось как следует отметить свой 65-летний юбилей, поскольку был вынужден провести ряд телефонных разговоров с зарубежными лидерами и оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Зато за самого президента его день рождения отпраздновали во многих странах. В этот день в европейских городах появились многочисленные граффити с портретом Путина и поздравительными надписями.

Например, парижский художник Skame Retors изобразил российского лидера в стиле советского плаката Александра Родченко. Рядом с картиной он написал: «С днем рождения, миротворец».

Ruptly Поздравительное граффити на одной из улиц Парижа, 6 октября 2017

Довольно примечательным граффити является и рисунок на стене одного из домов в сирийском Дейр-эз-Зоре, бои за который против террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) российские ВКС ведут на стороне правительственных сил республики. «Долгих лет жизни, защитник Путин. С днем рождения!» — написано на изображении.

За юбилей Путина ухватились и многие рестораторы. В одном из кафе в Вашингтоне в этот день появилась новинка — острая пицца с солеными огурцами. Назвали ее «Hot Like Putin» (англ. — «Горячий, как Путин»).

Скандально прославился и так называемый бургер Путина в одном из нью-йоркских ресторанов. Сотрудницу заведения Дарью Пауто временно отстранили от работы из-за того, что она попыталась провести специальную акцию по случаю дня рождения российского лидера. Пауто планировала, что в этот день гостям будут предлагать специальный «пятиэтажный» бургер, то есть с пятью котлетами. Если посетитель сможет съесть его за 30 минут, то он может за него не платить. В противном случае придется заплатить почти $30.

Впрочем, администрация заведения инициативу девушки не оценила и на неделю отстранила ее от работы для выяснения обстоятельств.

Говоря об официальной части 65-го дня рождения президента, нужно сказать, что в этот день ему традиционно поступило множество поздравительных посланий и телеграмм от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций.

В частности поздравили Путина президент Армении Серж Саргсян, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Белоруссии Александр Лукашенко, Монголии Халтмагийн Баттулга, Финляндии Саули Ниинисте, Сербии Александар Вучич, а также президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Поздравления направили также и руководители российских регионов. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что «всегда относился <…> с сыновьей почтительностью» к Путину. «И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Иногда дни рождения российского лидера проходят совсем скромно.

Так, например, было, когда Путин праздновал в компании председателя КНР Си Цзиньпина. Как рассказал сам глава российского государства в интервью Медиакорпорации Китая, Си Цзиньпин — «это единственный лидер из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения». Он уточнил, что ранее не отмечал его со своими зарубежными коллегами, потому что «так не складывались ни с кем отношения и рабочий график».

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, 2014 год

Путин рассказал, что его день рождения с председателем Китая прошел «очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу. Но я хочу с этого начать, если говорить о характеристиках», — отметил президент. По его словам, Си Цзиньпин — «надежный партнер» и «очень доступный и по-человечески душевный человек».