«Только одну бутылку»: Трамп шутит над жертвой домогательств

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Миссисипи, высмеял доктора Кристин Блези Форд, обвинившую его кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в попытке изнасилования. В своей речи Трамп спародировал речь доктора Форд на слушаниях в юридическом комитете сената США 27 сентября. Тогда она рассказала сенаторам о том, что летом 1982 года, когда она зашла в гости к подруге, ученики старшей школы Бретт Кавано и Марк Джадж произвели над ней оскорбительные действия сексуального характера, которые были похожи на попытку изнасилования. Наиболее активную роль при этом играл именно Кавано.

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Речь в сенате, за которой внимательно следила «Газета.Ru», далась доктору клинической психологии Кристин Блези Форд нелегко – ее голос то и дело срывался, ей трудно было сдержать слезы. Выступая на митинге в Миссисипи, президент США спародировал интонации доктора Форд, высмеяв ее речь – в частности, ее неспособность ответить на существенные вопросы.

«Я выпила одну бутылку пива. Что ж, вы не думаете, что было больше? Нет, только одну бутылку, — иронизировал Трамп, напоминая слушателям о речи доктора Форд перед сенаторами. – Как вы добрались домой? Не помню. Сколько лет назад это было? Я не знаю».

Выступление Трампа было встречено собравшимися с восторгом – в толпе слышались смех и аплодисменты.

«Я не знаю. Я не знаю, — продолжал при этом Трамп. – В каком районе это было? Я не знаю. Где находился дом? Я не знаю. Наверху, внизу – где это было? Я не знаю – но я выпила одну бутылку пива. Это единственное, что я помню».

В ответ на это адвокат Кристин Блези Форд Майкл Бромвич опубликовал в своем твиттере запись, в которой назвал атаку на свою клиентку «жестокой, подлой и бездушной».

В своей речи в Миссисипи Трамп выразил поддержку Бретту Кавано, жизнь, и особенно юность, которого сейчас привлекла чрезвычайно пристальное внимание прессы. Он сказал, что «от его жизни остались одни лохмотья», а его жена и дочери разбиты.

Он также заявил, что считает Кавано хорошим кандидатом в Верховный суд США. «Я даже не знаю его, — сказал он людям, собравшимся на митинг в Миссисипи. – Я впервые встретил его несколько недель назад. Не надо думать, что я такой: «Ой, я хочу защитить своего друга». Демократов же – и доктора Форд в том числе – Трамп назвал «зловещими людьми», которые хотят «уничтожать людей».

После слушаний в юридическом комитете сената, когда сенаторы заслушали показания Кристин Блези Форд и Бретта Кавано относительно обстоятельств предполагаемого инцидента, Трамп тепло отозвался о докторе Форд. В понедельник, 1 октября, он назвал ее «хорошим свидетелем» и заявил, что уважает ее позицию. Однако позже он выдвинул тезис, на котором продолжил настаивать и в Миссисипи: Трамп считает, что в делах о харассменте мужчины оказываются «виновны, пока не доказано обратное».

Президент отметил, что в сегодняшней Америке атакам подвергаются именно мужчины, и это мнение абсолютно совпадает с мыслью его старшего сына Дональда Трампа-младшего.

Отец пятерых детей Трамп-младший обсудил недавние обвинения в адрес Бретта Кавано в сексуальном насилии в интервью DailyMail TV. Еще в середине сентября Дональд высмеивал сообщения доктора Кристин Блези Форд, Деборы Рамирез и Джулии Свитник о харассменте со стороны судьи.

Сын американского президента рассказал британскому таблоиду: «У меня мальчики и девочки, и когда я вижу то, что происходит сейчас, мне становится страшно».

После вопроса журналиста о том, за кого он больше переживает, он ответил: «В данный момент, я бы сказал, что за сыновей».

Трамп-младший поделился мнением о еще одном аспекте дела: «Другая проблема состоит в том, что этот случай — очевидно политический, и это снижает значимость реальных заявлений настоящих жертв».

ФБР, между тем, запустило дополнительную проверку обстоятельств этого дела. Сейчас бюро опрашивает знакомых Бретта Кавано по старшей школе. Они признаются, что в 80-х вечеринки, в которых они принимали участие, превращались в масштабные попойки, в которых Кавано принимал активное участие.

Один из свидетелей вспомнил, что на одной из таких вечеринок Бретт Кавано триумфально поднял над головой пустой бочонок из-под пива, в который вмещается около 60 л, чтобы дать всем понять: вместе с друзьями они сделали еще один шаг к своей цели выпить за год 100 таких бочонков.

Это достижение было позже отмечено в выпускной книге школы.

Речь о том, что Бретт Кавано в старшей школе злоупотреблял спиртным, шла и на слушаниях в сенате 27 сентября. Это важно, поскольку Кристин Блези Форд утверждает, что Кавано и Джадж напали на нее, будучи в сильном подпитии. В сенате судья отвечал на вопросы о пиве весьма раздраженно: «Да, я люблю пиво. А вы не любите?». Однако вопрос, могла ли любовь к пиву повлиять на его поведение по отношению к женщинам, пока остается открытым.