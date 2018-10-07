Теперь будет судить Кавано: как харассмент расколол Америку

Год борьбы с сексуальными домогательствами подходит к концу: статья, изобличающая голливудского продюсера Харви Вайнштейна, была опубликована 5 октября 2017 года в The New York Times . На фоне скандала в прессе одно за другим стали появляться сообщения о случаях домогательств, стоившие карьеры некоторым голливудским знаменитостям, модным фотографам и даже одному шеф-повару, а среди женщин обрело популярность движение против харассмента #MeToo.

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Кульминацией процесса «женщины против мужчин, относящихся к ним без должного уважения», стало дело Бретта Кавано, кандидата в верховный суд США.

Летом 2018 года сенатор Дайан Файнстан получила письмо от женщины, рассказавшей о том, что кандидат в верховный суд напал на нее, когда она училась в старшей школе, на домашней вечеринке.

Женщина призналась в этом на условиях анонимности, но две недели назад ее имя стало известно общественности. Статью о том, как профессор клинической психологии Кристин Блези Форд подверглась в юности, говоря юридическим языком, насильственным действиям сексуального характера со стороны будущего судьи, опубликовало издание Washington Post.

Скандал разразился незадолго до голосования в сенате США, на котором кандидатуру верховного судьи, предложенную Дональдом Трампом, должны были утвердить сенаторы.

К обвинениям Кристин Блези Форд присоединились еще две дамы. Женщина по имени Дебора Рамирез, волонтер организации, помогающей жертвам домашнего насилия, также заявила о нападении со стороны Бретта Кавано. В 1983-1984 учебном году, когда он был студентом Йельского университета, Кавано в нетрезвом состоянии приставал к ней и заставлял прикасаться к себе, хотя девушка не давала на это согласия. Кавано отверг эти обвинения, оправдавшись тем, что не имел никаких сексуальных контактов в студенческие годы.

26 сентября еще одна женщина рассказала о том, что была свидетельницей грубого и оскорбительного отношения Кавано к женщинам на вечеринках, а также групповых изнасилований с его участием. Джулия Светник утверждает, что стала жертвой одного из этих изнасилований.

Однако публично выступить решилась только профессор Форд. 27 сентября на слушаниях в Сенате она подробно рассказала, как Бретт Кавано, ученик старшей школы, и его друг Марк Джадж, напали на нее в запертой спальне более 30 лет назад.

Раскрыв свою личность после заявления о нападении, Кристин подверглась травле и угрозам: женщину подозревают в клевете. Однако большая часть ознакомившихся с этой историей верит и сочувствует Кристин.

Форд всколыхнула Америку — сейчас она национальная героиня.

Множество людей вышло на улицы Вашингтона в ее поддержку — 24 сентября в столице США состоялся митинг #BelieveSurvivors, призывающий верить жертвам насилия.

Согласно данным полиции, за незаконную демонстрацию у здания сената были арестованы более 128 человек. В шествии приняли участие почти 20 правозащитных организаций, от Planned Parenthood и NARAL до National Center for Transgender Equality и Human Rights Campaign.

Хэштег #BelieveSurvivors, под знаком которого прошел митинг, уже несколько дней распространяется в социальных сетях. У него также есть аналог #WhyIDidntReport — это ответ Дональду Трампу на вопрос, почему Кристин Форд не могла признаться раньше, и что заставляет женщин долгие годы молчать о подобного рода происшествиях.

Поразительное число девушек и женщин под этими хэштегами опубликовали свои истории о том, как они стали жертвами харассмента. К ним также присоединяются знаменитости: американская актриса Алисса Милано, звезда сериала «Зачарованные», рассказала, что тоже стала жертвой харассмента. Это произошло более 30 лет назад: именно столько времени понадобилось ей, чтобы решиться рассказать о произошедшем. Актриса пошла на это, чтобы поддержать Кристин Форд, а также всех женщин, которые когда-либо подвергались сексуальному насилию и долгое время об этом молчали.

Акцию в твиттере также поддержали знаменитости Падма Лакшми, Мира Сорвино, Эшли Джадд и Кара Делевинь. Последняя — британская актриса и модель — написала: «Потому что мне было стыдно за то, что произошло. Я не хотела публично разрушать чью-то жизнь, несмотря на то, что они частным образом разрушили мою #WhyIDidntReport». Кара Делевинь не упомянула имена обидчиков, но известно, что в 2017 году она тоже предъявляла обвинения Харви Вайнштейну.

Американская актриса индийского происхождения Падма Лакшми призналась в том, что дважды подвергалась харассменту. В первый раз на нее напали, когда ей было семь лет. Это был родственник отчима актрисы, и когда она рассказала о произошедшем, ей не поверили. Также Падма Лакшми призналась, что когда ей было 16, ее насильно склонил к сексу ее собственный бойфренд.

После столь обширной кампании против харассмента и назначения Кавано на пост верховного судьи, утверждение его кандидатуры членами юридического комитета сената казалось невероятным. Тем не менее, в минувшую пятницу, 5 октября, голосование в пользу Бретта Кавано завершилось в его пользу с финальным соотношением сил 50 к 48.

Во время дачи показаний доктор Кристин Блез Форд обрела немало сторонников из Демократической партии в сенате, которые поверили ей и обещали бороться за правду и справедливость до конца. Однако во время голосования некоторые демократические сенаторы сказали судье Кавано: «Да».

Сенатор от Западной Вирджинии Джо Мэнчин стал жертвой нападок протестующих, когда проголосовал в пользу кандидата. После выхода из зала его встретили криками: «Позор тебе!» Во время выступления республиканского сенатора Сюзан Коллинз из штата Мэн протестующие ворвались в галерею сената и начали скандировать: «Пожалуйста, скажите нет!» Коллинз совета не послушалась, а толпу выгнали из помещения.

Голоса именно этих двух сенаторов решили исход голосования — их мнение по делу Кавано оставалось тайной до конца.

Утром 6 октября высказался бывший судья верховного суда Джон Пол Стивенс, который раньше поддерживал кандидатуру Кавано. 98-летний республиканец заявил, что сенаторы должны отказать ему в посте верховного судьи по ряду причин. Стивенс сказал, что его мнение изменилось после печально известного выступления Кавано на слушании в сенате, также он предположил, что мистер Кавано не сможет эффективно выполнять свою работу из-за своих политических взглядов.

6 октября Бретт Кавано дал присягу в здании Капитолия. Неизвестно, знал ли он о том, что за пару часов до его прибытия полицейские были вынуждены разогнать демонстрантов, которые не хотели мириться с решением сената, вынесенным накануне. По сообщениям СМИ, толпа начала собираться на ступенях Капитолия и у здания верховного суда в 9 утра, 150 человек из тех, кто оцепил Ротонду Капитолия, были арестованы.

Толпу удалось утихомирить за полчаса до приезда Кавано — были выставлены ограждения. Всего за прошедшую неделю полиция Вашингтона арестовала более 300 протестантов.