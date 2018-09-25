«Я был девственником»: протеже Трампа поймали на разврате

24 сентября кандидат в Верховный суд США Бретт Кавано выступил в эфире телеканала Fox News с опровержением обвинений в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии, которые против него выдвинули Кристин Блези Форд и Дебора Рамирез. Речь идет о преступлениях, которые якобы были совершены Кавано в старшей школе и во время учебы в Йельском университете в начале 1980-х.

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На протяжении всего интервью Кавано изъявлял желание быть услышанным и говорил о том, что хочет «честного процесса». Все предъявленные обвинения он отрицал. Когда интервьюер Марта Маккалум спросила его о твитах адвоката Деборы Рамирез Майкла Авенатти, в которых он утверждает, что Кавано принимал участие в групповом изнасиловании, судья назвал эту информацию «абсолютно ложной и возмутительной».

Аргументом в пользу своей невиновности он назвал тот факт, что был девственником в старшей школе и много лет спустя. «Когда я был в старшей школе и ходил в католическую школу для мальчиков, я был сосредоточен на образовании и спорте, ходил в церковь», — заявил Кавано.

Он подчеркнул, что в старшей школе он был сосредоточен только на дружбе. «У меня не было сексуальных контактов или чего-либо близкого к половому акту в старшей школе и на протяжении многих последующих лет».

Оставшееся эфирное время кандидат в Верховный суд США в компании своей жены Эшли повторял сделанные ранее заявления о своей невиновности и ссылался на тех женщин, которые подписали письмо в его пользу. Также Кавано рассказал, что после известий об обвинениях ему позвонил Дональд Трамп и уверил его в том, что поддержки президента он не лишился.

Одна из обвинителей, Блези Форд, заявила, что Кавано изнасиловал ее во время вечеринки, которую устроила его альма-матер — Подготовительная школа Джорджтауна. Однако женщина утверждает, что он сделал это не в одиночку, а вместе со своим другом и ныне известным консервативным писателем Марком Джаджем.

По словам Блези Форд, она сильно выпила на вечеринке, и молодые люди по очереди держали ее и насиловали. Некоторые источники утверждают, будто женщина успела вырваться от молодых людей, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и предотвратить изнасилование.

Джадж, также как и судья Кавано, отрицает эти обвинения, к своему утверждению писатель добавил, что на вечеринках, на которых они появлялись, никогда не было «грубых развлечений». Но 23 сентября журнал The New Yorker опубликовал показания бывшей девушки Джаджа Элизабет Рейзор.

Она рассказала, что три года назад, когда они еще встречались,

Джадж «стыдливо признался» ей, что он вместе с другими молодыми людьми занимался сексом с пьяной девушкой.

Тогда его оправданием стало то, что он думал, что все происходит по взаимному согласию. Ни одного имени тех, кто еще присутствовал, он в разговоре в Рейзер не упомянул.

Вторая женщина, которая обвинила судью Кавано в сексуальных домогательствах, — Дебора Рамирез. Она заявила, что на одной из вечеринок во время их учебы в Йеле претендент на высокую должность, чью кандидатуру активно продвигает президент США, разделся и начал тыкать членом ей в лицо с требованиями взять его в руку.

22 сентября Майкл Авенатти, который стал широко известен как адвокат Сторми Дэниелс, написал в своем твиттере, что располагает неопровержимыми доказательствами вины Бретта Кавано. Спустя непродолжительное время адвокат опубликовал скриншоты электронной переписки с Майком Дэвисом, главным юрисконсультом по выдвижению кандидатур в судебный Комитет Сената США.

Дэвис попросил предоставить всю имеющуюся у Авенатти информацию для рассмотрения в Сенате. Далее в электронном письме был представлен список вопросов, которые адвокат порекомендовал Сенату задать Кавано, после чего опубликовать на них чистосердечные ответы для всеобщего обозрения.

Согласно информации из электронного письма Авенатти, он хочет, чтобы весь процесс проходил на глазах американского народа, который заслуживает того, чтобы ему рассказали правду.