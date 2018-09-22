Голливуд в шоке: почему исчезают актрисы

На прошлой неделе в Пекине состоялась премьера драмы «Пепельный — самый чистый белый» кинорежиссера Цзя Чжанкэ. Многие заметили отсутствие на премьере Фэна Сягоана — второго режиссера и актера фильма. Давно не видели и Фань Бинбин — известную китайскую актрису и звезду голливудских фильмов. Всего четыре месяца назад Фэн Сягоан вместе с Фань Бинбин были на у всех на виду, в том числе, и на премьере фильма Цзя Чжанкэ Каннах. Фэн приехал в Канны как один из актеров фильма, а Фань прошлась по красной дорожке в качестве самой популярной актрисы Китая.

Вскоре стало ясно, что Фэн и Фань пропали без вести. Более двух месяцев они не появляются на публике и не заходят в соцсети.

Реклама

Поскольку их разыскивает китайское правительство, скорее всего после длительного уклонения от налогов, которые должны платить все состоятельные жители Китая, они решили скрыться. Этот факт поверг в шок не только жителей Китая, но и Голливуд, потому что без этих актеров несколько крупных проектов оказались в подвешенном состоянии, в том числе и фильм «355» — триллер о великолепной пятерке шпионок с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус.

Налоговые проблемы Фэна и Фань — не единственные причины, которые могли заставить актеров скрываться. В течение прошлого года действия регулирующих органов Пекина были довольно агрессивны — можно предположить, что президент Китая Си Цзиньпин усиливает контроль над культурным сектором страны. По этой причине пострадала голливудская кинокомпания Warner Bros, когда фильм «Безумно богатые азиаты» не вышел в прокат в Китае. Сейчас у китайского правительства больше претензий к американским киностудиям, чем когда-либо, и акции голливудских кинокомпаний стремительно падают.

«Правительство собирается указать на множество высококвалифицированных людей, которые заработали много денег и потратили много времени на Западе в качестве плохого примера, — так никогда бы не поступил хороший китайский гражданин», — говорит американский продюсер, который часто работает в Китае.

Фань, агенты которой ничего не слышали от нее с тех пор, как она последний раз появлялась на публике в июне, оказалась в числе «плохих китайских граждан».

Проблемы 37-летней актрисы начались еще в мае, когда она оказалась в центре скандала, связанного с неуплатой государственных налогов. Ее контракт с некой кинокомпанией опубликовали в социальных сетях. Согласно этому соглашению за четыре дня съемок ей выплатили $1,6 млн, в то время как ее фактической гонорар составил $7,8 млн. Получается, что актриса прибегала к «теневым» контрактам, чтобы платить меньше налогов. В Китае эту схему называют «Инь и Янь»: один «белый» договор, другой — «черный».

Из-за этого скандала Китайская академия социальных наук в своем исследовании «социальной ответственности» знаменитостей присвоила актрисе нулевой рейтинг и поставила ее на последнее место в списке из 100 актеров и актрис.

В этом году правительство Китая не пустило в прокат мультфильм «Кристофер Робин». Виной всему стал персонаж Винни-Пух и его сходство с президентом КНР, а всяческие шутки на эту тему приравниваются к сопротивлению правящей Коммунистической партии.

Жесткая позиция Дональда Трампа в торговых отношениях с Китаем перекрыла кислород Голливуду в этой стране. В начале этого года в прокат в Китае вышло много голливудских фильмов.

Но если тенденция к снижению кассовых сборов будет продолжаться, то в 2018 году впервые более чем за десятилетие Голливуд не выполнит «план» сборов в самой густонаселенной стране мира. Это особенно странно, учитывая, что в Северной Америке в этом году кассовые сборы очень высоки.

Фань Бинбин была одной из самых высокооплачиваемых актрис Китая. Ее гонорары, как и зарплата других состоятельных граждан, в прошлом году резко сократились из-за налогов.