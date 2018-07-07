«Стыдно перед женой»: кого любят российские футболисты

Имя нападающего российской сборной звучит в дни чемпионата, кажется, чаще всех — и в положительном ключе. Однако так было не всегда: Дзюба не раз оказывался в центре скандалов из-за своих необдуманных высказываний или действий. Например, в 2015 году, когда во время подготовки к чемпионату Европу по футболу перед отборочным матчем с Черногорией СМИ опубликовали видео, на котором женатый Дзюба находился в компании телеведущей Марины Орзул во вполне недвусмысленной ситуации. То, что российский форвард изменяет жене, быстро стало известно широкой общественности и серьезно подмочило его репутацию. К счастью, Дзюбе удалось сохранить брак — после он говорил, что произошедшее стало для него уроком.

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«Пожалуй, даже хорошо, что это произошло, — говорил он годом позже в интервью «Спорт Экспресс». — Иначе взглянул на все. Ценности пересмотрел. Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком.

Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать.

Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала. Нам удалось все сохранить».

Артем Дзюба и его жена Кристина вместе с 2012 года. Они познакомились на родине девушки в Нижнем Новгороде. Ухаживать за Кристиной пытался лучший друг форварда, футболист Иван Комиссаров, но победа осталась за Дзюбой: через месяц после знакомства молодые люди поженились, а в 2013 году у них родился сын Никита. В 2016 году, уже после скандала с изменой Дзюбы, футболист стал отцом во второй раз — у пары родился сын Максим. С тех пор футболист о своей личной жизни предпочитает не распространяться.

Сергей Игнашевич и его жена Наталья вместе с 2007 года. Они познакомились на съемках передачи «Нефутбольные истории» — Наталья приехала брать интервью у Игнашевича, который на тот момент был женат. Впрочем, первый брак уже разваливался — как позже рассказывала Наталья Игнашевич в одном из интервью, футболист уже тогда снимал квартиру и жил один.

«Однажды он уговорил меня встретиться — передать диск с программой. Я себе представила это так: я отдаю диск, выпиваю чашку чая, и мы едем по своим делам. Но прообщались мы довольно долго, — поделилась Наталья. — Сережа мне очень понравился тем, что не пытался никого из себя строить — был очень открытым и искренним. Я больше всего ценю в нем эти качества: он никогда не врет и никого из себя не корчит. Какой есть, такой и есть. И после той встречи я совсем по-другому стала к нему относиться. Помню, всю ночь думала о нем, вспоминала, что он говорил, так и не уснула.

Под утро поняла, что тоже влюбилась.

Так мы начали встречаться и потихоньку друг к другу притираться».

Сейчас пара воспитывает двоих детей, Сергея и Тимофея. Наталья, которая тоже недалека от спорта, будучи мастером международного класса по художественной гимнастике, посещает каждый матч мужа и ведет его дела — в числе прочего, она с нуля создала официальный сайт Игнашевича.

Еще несколько лет назад Федор Смолов был одним из любимых героев российских таблоидов благодаря своей жене — одной из главных русских красавиц телеведущей Виктории Лопыревой. Федор и Виктория познакомились на дне рождения футболиста Юрия Жиркова, когда Лопыреву пригласила жена игрока российской сборной Инна.

«Федя, мне, безусловно, очень понравился, — рассказывала позже Виктория Лопырева порталу URA.Ru — Но я заложница стереотипов, в том числе и того, что все футболисты — инфантильные и не настроенные на серьезные отношения молодые люди, которые от жизни ждут только развлечений. Поэтому я запретила подруге давать Федору мой телефон, когда узнала, что на следующий после вечеринки день он хочет продолжить знакомство. Кто бы знал, что спустя два года мы будем с вами разговаривать уже как муж и жена?»

Смолов и Лопырева поженились в конце 2013 года на Мальдивах. Свадьба была тайной и неожиданной даже для мам жениха и невесты, которых молодые люди взяли с собой на отдых. В один из вечеров дам просто попросили одеться понаряднее — и оказалось, что их пригласили на свадьбу.

Однако в 2015 году брак красавицы и футболиста распался, после чего из соцсетей исчезли их совместные фотографии. Телеведущая утверждала: это произошло из-за того, что Федор Смолов оказался не готов к семейной жизни. Сам футболист с этим не был согласен: «Я привык думать, что все, что бог ни делает – все к лучшему, — говорил он изданию «Р-Спорт». — Да, формулировка меня очень удивила. Ну а что я могу сделать? Не мои же слова. Я думал, что за три года, что я любил человека, я заслуживаю хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок, можно же было просто сообщить о том, что расстались и все, без подробностей».

После расставания с обладательницей титула «Мисс Россия 2003» Смолов встречался с другими красавицами — в их числе были модель Миранда Шелия и победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015» София Никитчук. А год назад избранницей футболиста стала ростовчанка Юлия Левченко, модель и обладательница титула «Мисс Офис».