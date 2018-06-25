Принц на подиуме, Канье Уэст в первых рядах

В Париже завершилась мужская неделя моды. Для модной индустрии прошедшие четыре дня во многом были знаковыми из-за кадровых перестановок в руководящем составе брендов. Некоторые креативные директора ушли разрабатывать новые стратегии для модных домов, кто-то пытается поднять свою марку на новый уровень. Также именно мужские коллекции «весна-лето» позволяют предположить грядущие модные тенденции нового сезона

Francois Mori/AP Louis Vuitton

Несколько месяцев назад все глянцевые издания мира были в восторге от того, что классический французский бренд предложил работу дизайнеру Вирджилу Абло. Раньше он творил исключительно для собственной Off-White, на сегодняшний день одной из самых востребованных марок молодежной одежды класса люкс. Когда был выпущен приказ о его назначении на новую должность, стало ясно, что в Louis Vuitton срочно нужна свежая кровь и новые маркетинговые решения.

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Еще за пару дней до начала шоу стало понятно, что в бренде свершилась революция: в инстаграме марки появились некоторые вещи из новой коллекции, у себя Вирджил выложил фото разноцветных футболок.

Каждая из самых обычных хлопковых футболок была упакована в прозрачную капсулу, под фотографией дизайнер решил написать о своем пути к успеху.

«Как и многие дети сегодня, я начал идти к своей цели без «модной школы», а с пустой футболки, идеи ее оформления и мечты. Как дань памяти этому, на каждом сидении лежит по простой футболке. Я сделал их в свои первые дни в Louis Vuitton, как только научился пользоваться копировальной машиной в офисе».

Публикация от @virgilabloh 21 Июн 2018 в 2:24 PDT

Подиум выкрасили радужным градиентом, в первый ряд посадили Канье Уэста — под композиции из его нового альбома выходили модели — вместе с Ким Кардашьян в одежде и аксессуарах из новой коллекции. Рядом сидела Кайли Дженнер и отец ее дочери Трэвис Скотт. Когда Абло вышел на подиум для поклона, они с Канье обнялись и даже заплакали. Помимо футболок и словаря модных терминов от Вирджила Абло,

гостям была выдана карта мира, на которой точками было отмечено происхождение всех моделей-участников шоу.

В целом, одежда обзавелась классическими элементами Off-White, но ставка была сделана на цветовые акценты. Основной идеей стала концепция света, попадающего на призму, после чего он распадается на многочисленные составные цвета. Так как дом Louis Vuitton известен в основном своими аксессуарами, их реконструкция была замечена особенно ярко: сумки, кошельки и несессеры сменили кобура, ремни безопасности и защитные жилетки на молнии.

Thom Browne

Показ Тома Брауна мог бы пройти под лозунгом «Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького очень странного гномика». Подиум был устлан газоном, на котором прохаживались бородатые молодые люди в костюмных серых шортах и остроконечных шляпах, у некоторых имелись газонокосилки. Разноцветный забор и миниатюрные домики для детей с клумбами, скорее, вызывают вопросы, чем отвечают на них. Если же задуматься, то

это могло стать своеобразным издевательством над всеми пережитками так называемой «белой Америки»

с ее идеальными садовыми гномами, ретро-газонокосилками и белыми клиньями низкого забора.

Публикация от Thom Browne (@thombrowneny) 24 Июн 2018 в 1:08 PDT

Игра с цветовой палитрой и принтами также смотрелась довольно необычно: на пальто, пиджаках и брюках плавали раки, киты, парусники и даже якоря.

Обычно у Брауна не увидишь такого буйства фантазии и даже намеков на асимметрию, по его высказываниям в интервью различным изданиям становится понятно, что глобального замысла по изменению миропорядка не было. «Мы начали с гномов, потому что они смешные, полный нонсенс», — прокомментировал дизайнер. Также он добавил, что каждому гостю была выдана памятка, которая призывала увидеть мир его глазами. Главной задачей стало показать мир, где все могут ужиться друг с другом, независимо от их социальной роли и происхождения.

Balmain

Christophe Ena/AP Balmain

Креативный директор одного из самых стабильных французских домов Оливье Рустен искренне любит Майкла Джексона. Его любимая песня «They Don't Care About Us» нашла отражение в большой части мужской коллекции и сделала из нее смесь американской и французской культур. Названия громких композиций Джексона появлялись то на красном кожаном пиджаке, то на черно-белой футболке — долго гадать, откуда дизайнер черпал вдохновение, не пришлось.

Помимо Майкла Джексона, Оливье Рустен явно вдохновляла и еще одна культовая личность — а именно, Серж Гейнсбур. Французскую тему в коллекции символизировала красно-бело-синяя цветовая гамма. Сам показ проходил в здании французского Министерства иностранных дел — и это не самое обычное место для проведения шоу, но Оливье Рустен не зря, наверное, беседовал с Эмануэлем Макроном на прошлой Неделе моды во время обеда на Елисейских полях.

МИД Франции определенно давал подходящую атмосферу для такой насыщенной коллекции, которая была основана на истинно французском восприятии культурных различий между двумя странами.

Одновременно Оливье Рустену удалось отпраздновать и вкулючение новых веяний в национальную культуру и общий мультикультурализм,

который захватил Париж в последние несколько лет.

Dior

Christophe Ena/AP Dior

Когда дело доходит до привлечения внимания к шоу, нет ничего проще, чем попросить знаменитость пройтись по подиуму. Но Dior и новый креативный директор его мужской линии Ким Джонс не размениваются на мелочи: если надо позвать известную личность, то они выбирают члена королевской семьи. Показ открыл датский принц Николай, и для Джонса выбор был принципиален — его покойная мать родилась в Дании.

Принц позировал для фотографов у ключевой декорации всего показа, которой стала скульптура медведя из живых цветов авторства американского художника Брайана Доннелли, более известного под псевдонимом Kaws.

Ранее Ким Джонс преуспел в работе над мужскими коллекциями Louis Vuitton, поэтому всем было интересно узнать направление, которое выберет дизайнер для Dior. Сам он назвал получившуюся коллекцию, скорее, романтичной, чем женственной, и в своей новой коллекции применил знания, полученные на предыдущем месте работы.

Очевидно, что из Louis Vuitton он вынес главное — курс на коммерческий успех у потребителя, который не хочет носить чересчур сумасшедшие детали, но боится выглядеть скучным.