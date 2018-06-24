Минус один в «Игре престолов»: как женился Кит Харингтон

В популярнном телесериале стало на одного неженатого секс-символа меньше. 23 июня в шотландском Абердиншире прошла свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Как передает «Би-би-си», гости собрались в древнем замке Уордхилл, которым владеет отец невесты.

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В числе гостей были замечены звезды сериала «Игра престолов», которые являются близкими друзьями пары и наблюдают за развитием романа Кита и Роуз еще с 2012 года. На свадьбу пришли Эмилия «Дейенерис» Кларк, Питер «Тирион Ланнистер» Динклэйдж, Софи «Санса» Тернер, Мэйси «Арья» Уильямс, Бен «Эдисон Толлетт» Кромптон и другие.

После официальной части молодожены продолжили торжество в замке, который принадлежит семье Роуз уже больше девяти веков. Около двух сотен гостей под звуки волынки отпраздновали церемонию бракосочетания в лучших шотландских традициях. Вместо лимузина молодожены приехали на старом Land Rover, украшенном конфетти. Для торжества невеста выбрала изящное платье из тонкого кружева Elie Saab, а жених пошел к алтарю в элегантном фраке.



Напомним, что Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомились на съемочной площадке «Игры престолов»: Харингтон играл Джона Сноу, а Лесли — его возлюбленную Игритт. По сюжету сериала изначально враждующие персонажи влюбляются друг в друга, но в конце четвертого сезона

Игритт погибает. Однако в реальной жизни все сложилось куда лучше: пара вместе уже больше пяти лет, а об их помолвке стало известно в сентябре прошлого года.

Официальное сообщение о предстоящем событии было опубликовано в газете Times. В СМИ достаточно долго ходили слухи о том, что пара собирается сыграть свадьбу, но ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эту информацию. Для многих фанатов сериала отношения актеров в реальной жизни стали приятным сюрпризом.



«Когда вам кто-то нравится, а в фильме вы играете влюбленных, влюбиться в реальной жизни очень легко», — объяснял Кит Харингтон в интервью журналу L'Uomo Vogue.

Роуз Лесли прекратила съемки в «Игре престолов» два года спустя после начала, поскольку ее героиня погибла. А Кит Харингтон, в свою очередь, стал одной из главных звезд «Игры престолов» и обрел огромную популярность, продолжая съемки во всех сезонах. Для того, чтобы коллеги по сериалу смогли принять участие в церемонии, актер потребовал у продюсеров сериала выходной для всей съёмочной группы, пошутив, что авторы сериала сами виноваты в том, что он женится, поскольку свели его с актрисой на съемках.



В данный момент ведется работа над созданием восьмой, последней части сериала. Изначально планировалось, что седьмой сезон будет завершающим, но в марте прошлого года директор HBO Кейси Блойс объявил, что было принято решение продлить сериал на восьмой сезон. Его заключительная часть будет состоять из шести эпизодов, которые выйдут в эфир с апреля по май следующего года. Съемки начались уже в октябре 2017 года и продолжаются до сих пор.

В начале года актриса Мейси Уильямс намекнула, что серии в последнем сезоне будут длиннее, чем в предыдущих: длительность каждого эпизода составит от полутора до двух часов, как в полнометражном фильме.

«Игра престолов» — телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Он выходит на телеканале HBO с 2011 года, и за это время стал одним из самых популярных сериалов современности. В августе прошлого года завершился седьмой сезон, последний эпизод которого установил рекорд среди сериалов по просмотрам. «Игра престолов» известна своей жестокостью и сумасшедшим количеством смертей в сценарии.

Американское издание The Washington Post в преддверии выхода пятого сезона выпустило «гид по убитым» и подсчитало количество смертей на экране за предыдущие четыре сезона. По окончании шестой части гид обновили, и всего набралось 1243 смерти, но животные тоже входят в это число. Поэтому поклонники шутят, что свадьба Кита и Роуз — первая, обошедшаяся без крови, насилия и смертей.