Позвоните папе: как Джоли и Питт делят детей

В бракоразводном процессе Анджелины Джоли и Брэда Питта — неожиданный поворот. Суд настаивает на том, чтобы мать наладила отношения с отцом своих шестерых детей: приемных Мэддокса, Захары и Пакса Тьена и биологических Шайло, Вивьен и Нокса — Анджелина Джоли получила соответствующее судебное постановление.

Верховный суд округа Лос-Анджелеса заявил, что «отсутствие отношений с отцом вредно» для ее шестерых детей.

Поэтому актриса должна предоставить Питту номера телефонов каждого из детей и позволить ему говорить с ними всякий раз, когда он этого захочет. Ей также запрещено читать текстовые сообщения, которыми обмениваются Брэд Питт и дети.

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Если старший старший сын Джоли и Питта, 16-летний Мэддокс, уже сам может распоряжаться своим временем, как пожелает, остальные пятеро детей вынуждены следовать строгому расписанию, назначенному судом. Им установлено, сколько времени, в какие дни и с каким из родителей они должны провести этим летом. Если Джоли не согласится на все вышеперечисленные условия, она рискует потерять основную опеку над детьми.

Сейчас, находясь в Лондоне, Питт может общаться по четыре часа в день с одним или двумя детьми. В течение этих 10 дней он должен провести время с каждым ребенком по крайней мере дважды. Кроме того, Джоли запрещается присутствовать рядом «во время отца» и как-либо вмешиваться. При этом психотерапевт должен встречаться с детьми до и после каждого двухдневного периода.

Питт снова получит опеку на четыре дня в конце этого месяца, на этот раз уже по 10 часов в день с временным присутствием психотерапевта.

А в конце июля дети отправятся в США, где Питт сможет решить, останутся ли дети в его доме (бывшем семейном доме Анджелины и Брэда) или в доме Джоли в Лос-Анджелесе. Помимо этого, он должен нести ответственность за посещаемых детьми терапевтов и врачей, а также за возвращение обратно в Лондон.

В то время, когда дети находятся на попечении Питта, Джоли разрешено звонить детям только один раз в день в конкретный момент, заранее согласованный обоими родителями.

«Если несовершеннолетние дети останутся вне доступа для своего отца, в зависимости от обстоятельств, это может привести к сокращению времени, которое они проводят с матерью, а первичную опеку суд передаст отцу», — сказал суд Джоли.

В среду пресс-секретарь Анджелины Джоли прокомментировал просочившиеся в прессу документы суда:

«Эта вводящая в заблуждение утечка не соответствует интересам детей. С самого начала Анджелина была сосредоточена только на их здоровье и потребностях. Именно поэтому было так важно, чтобы последнее судебное слушание проводилось в частном порядке. Прискорбно, что кто-то из своих эгоистических соображений добрался до конфиденциальной судебной информации, чтобы создать неточную и несправедливую картину того, что на самом деле происходит».

Ранее актриса переехала в Лондон и забрала шестерых детей с собой, возможно, чтобы дети виделись с отцом реже. Для переезда нужно было разрешение Питта, которое он давать отказывался. У актрисы не было права на постоянную опеки, чтобы она могла принимать серьезные решение без ведома отца детей, однако она пыталась его заполучить, заявляя о жестоком обращении Брэда с детьми.

Анонимные источники сообщали о том, что на борту частного самолета Питт сначала ругался на детей, а потом будто бы поднял руку на сына Мэддокса, после чего Мэддокс почти перестал с ним общаться. В связи с этим Джоли обвинила бывшего мужа в жестоком обращении с детьми, и в результате было заведено уголовное дело.

Однако представители правоохранительных органов не нашли ни свидетелей, ни доказательств, указывающих на то, что Брэд Питт мог проявлять агрессию и жестокость по отношению к своим детям.

После того, как обвинения были сняты, Брэду разрешили видеться с сыновьями и дочерьми, хотя и только в присутствии психолога, но позже Анджелина все же согласилась на то, что отец может встречаться с детьми без присмотра и иногда забирать их на ночь, а Брэд разрешил ей переехать с детьми в Лондон.

Пара объявила о разводе в сентябре 2016 года. Причиной они назвали непримиримые противоречия в подходе Питта к воспитанию детей. Ходили слухи, что отношения пары распались после романа Брэда с актрисой Марион Котийяр — однако связь актеров так и осталась неподтвержденной.